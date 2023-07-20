Kripto para piyasası, Bitcoin‘in (BTC) yatay seyrinin yarattığı belirsizlik ve hacimsizlik ile nispeten solgun günlerden geçiyor. BTC fiyatı 29.000- 30.000 dolar aralığına sıkışıp kalmış durumda iken bazı altcoinlerin hareketlenmesi zor olabilir. Ancak bir altcoin uzmanı, özellikle 4 altcoine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Altcoin Sherpa, Altcoinleri Yorumladı

Altcoin Sherpa, 200.000’e yakın takipçisine çok net açıklamalarda bulundu. Sherpa, Binance Launchpad aracılığıyla piyasaya sürülen kripto para birimlerine dikkat çekerek bunların .786 Fibonacci geri çekilme noktasından aldıkları tepkileri parantez içerisine aldı.

Analistin listesinde ise SUI, HOOK, EDU ve ARKHM yer alıyor. Binance üzerinde listelenen ve Launchpad ile piyasaya sürülen bu dörtlünün en “tazesi”, airdrop yapan ARKHM oldu. Sherpa ise bu yorumunu daha netleştirerek tam olarak ne anlatmak istediğini yeni bir tweet ile ortaya koydu.

Bu Altcoinlerde İşe Yaradı!

Analiste göre .786 Fibonacci geri çekilme seviyesi, hem HOOK hem SUI için ciddi bir reaksiyon noktası oldu. Bunun gibi birçok coin olduğunu ve .786 bölgesinden tepki alınmasının olağan olduğunu belirten analist, aslında bunun devamında yükseliş geldiğinin altını çizdi.

Düşük likiditeye sahip olan bu kripto paraları tahmin etmenin zor olduğunu belirten analist, buna rağmen piyasa yapıcıların eninde sonunda bunlara odaklanacağının altını çizdi. Analiste göre ID şu an güzel bir bölgede ancak henüz tepki vermedi. Burada analistin beklediği ise ilk tepkinin ID’den gelmesi. Bu durumda takipçiler EDU, ARKHAM ve SUI olabilir.

Analistin burada yaptığı bir uyarı ise çok kritik. Altcoin Sherpa, BTC’nin böyle altcoinler için en önemli faktör olacağını belirterek 31.000 dolar üzerinde bir sabitlenme beklediğine vurgu yaptı.

BTC fiyatı an itibarıyla ise 30.000 doların altına geriledi ve 29.720 dolardan işlem görüyor. BTC fiyatının 7 günde %4 düşüş yaşaması ise bunda etkili oldu ve 30.000 dolar bandı sonunda kaybedildi. Bunun kalıcı bir düşüş olup olmadığı ise önümüzdeki saatlerde gelecek günlük kapanış ile belli olacaktır.