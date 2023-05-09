Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dünyaca Ünlü Merkez Bankası Başkanından Kritik Açıklama! Sektöre Ağır Suçlama!

Dünyaca Ünlü Merkez Bankası Başkanından Kritik Açıklama! Sektöre Ağır Suçlama!

Özet

  • İrlanda Merkez Bankası Başkanı'na göre kripto paralar birer ponzi.
  • Merkez Bankası Başkanına göre kripto paralar ikiye ayrılıyor.
  • Yine Merkez Bankası Başkan'ına göre acil eylem planı gerekiyor.
20:40
9 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, kripto para birimlerini “ponzi” olarak nitelendirdi. Dünya çapındaki düzenleyiciler dijital para birimlerine karşı baskı uyguluyor. Ancak Makhlouf’un yeni blog yazısı, bugüne kadarki en keskin ifadeli uyarılardan birini içeriyor.

İrlanda Merkez Bankası’nın üst düzey yetkilisi yeni bir blog yazısında “desteksiz” kriptoyu ponzilere benzetti. 2019’dan bu yana görevde olan Gabriel Makhlouf, riskler konusunda açık konuştu.

Merkez Bankası Endişeli

Konu hakkında keskin bir görüşe sahip olan Makhlouf durum ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Benim görüşüm, ‘desteksiz kripto’nun iddia edilen faydalarına büyük bir şüphecilikle yaklaşılması gerektiği yönünde. Bu tür ürünlerin satın alınması bir piyango bileti satın almaya benzeyebilir: kazanabilirsiniz ama muhtemelen kazanamazsınız. Bunu ‘yatırım’ olarak tanımlamak, söylemeye gerek yok, kelimenin kötüye kullanımıdır; ‘ponzi’ daha doğru olabilir.

Bununla birlikte Makhlouf, merkez bankasının destekli ve desteksiz kripto arasında bir çizgi çektiğini söyledi. Bankanın Elektronik Para Token’ları (EMT’ler) veya Varlık Referans Token’ları (ART’ler) gibi destekli kriptolara açık olacağını öne sürdü.

Acil Politika Eylemine İhtiyaç Var!

Makhlouf, bu rol için düzenlenen uluslararası bir yarışmanın ardından İrlanda Hükümeti’ne sunulan tek aday oldu. Ancak Temmuz 2019’da The Irish Times, Avrupa Merkez Bankası’nın İrlanda hükümetine Makhlouf ile ilgili çekincelerini dile getirdiğini bildirdi.

Bu çekinceler arasında Makhlouf’un ekonomik geçmişinin olmaması ve İngiliz vatandaşlığı da yer alıyordu. Makhlouf daha önce dönemin İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown’ın özel sekreteri olarak görev yapmıştı. Özel sekreterlik görevinin siyasi bir atamadan ziyade bir kamu hizmeti pozisyonu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Maklouf yazısında İrlanda Merkez Bankası’nın tüketicinin zarar görmesinden endişe duymaya devam ettiğini belirtti.  Maklouf şöyle devam etti:

Ve özellikle de kripto paranın halka pazarlanmasını engellemektedir.

Bununla birlikte, “kripto çok yakında ortadan kalkmayacak” diyen merkez bankası başkanı, kriptoya diğer finansal piyasalardan farklı davranmak için bir temel olmadığını da sözlerine ekledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!
Gece Hareketli! Grayscale Kripto Müjdelerini Sıraladı! SEC Köşeye Sıkışıyor!
Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!
Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!
Son Dakika! İki Kötü Haber, Kripto Paralar Sallantıya Hazır Olun!
Son Dakika! İki Kötü Haber, Kripto Paralar Sallantıya Hazır Olun!
Sıcak Gelişme! Fed Soru İşaretlerini Giderdi! Artık Yatırımcıların Kafası Bu Konuda Daha Rahat Olacak!
Sıcak Gelişme! Fed Soru İşaretlerini Giderdi! Artık Yatırımcıların Kafası Bu Konuda Daha Rahat Olacak!
Kripto Paralar İçin Örnek Olacağı Düşünülmüştü! Avrupa Birliği Düğmeye Basmıştı! Bakın Şimdi Ne Oldu?
Kripto Paralar İçin Örnek Olacağı Düşünülmüştü! Avrupa Birliği Düğmeye Basmıştı! Bakın Şimdi Ne Oldu?
Sıcak Gelişme: Dev Kripto Para Borsasının Eski Yöneticisine Hapis Cezası!
Sıcak Gelişme: Dev Kripto Para Borsasının Eski Yöneticisine Hapis Cezası!
Son Dakika Fed Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Son Dakika Fed Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Kriptonun Saatli Bombası: Genesis! Bugün Açıklama Yapıldı, Son Durum Ne?
Kriptonun Saatli Bombası: Genesis! Bugün Açıklama Yapıldı, Son Durum Ne?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023