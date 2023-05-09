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İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, kripto para birimlerini “ponzi” olarak nitelendirdi. Dünya çapındaki düzenleyiciler dijital para birimlerine karşı baskı uyguluyor. Ancak Makhlouf’un yeni blog yazısı, bugüne kadarki en keskin ifadeli uyarılardan birini içeriyor.

İrlanda Merkez Bankası’nın üst düzey yetkilisi yeni bir blog yazısında “desteksiz” kriptoyu ponzilere benzetti. 2019’dan bu yana görevde olan Gabriel Makhlouf, riskler konusunda açık konuştu.

Merkez Bankası Endişeli

Konu hakkında keskin bir görüşe sahip olan Makhlouf durum ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Benim görüşüm, ‘desteksiz kripto’nun iddia edilen faydalarına büyük bir şüphecilikle yaklaşılması gerektiği yönünde. Bu tür ürünlerin satın alınması bir piyango bileti satın almaya benzeyebilir: kazanabilirsiniz ama muhtemelen kazanamazsınız. Bunu ‘yatırım’ olarak tanımlamak, söylemeye gerek yok, kelimenin kötüye kullanımıdır; ‘ponzi’ daha doğru olabilir.

Bununla birlikte Makhlouf, merkez bankasının destekli ve desteksiz kripto arasında bir çizgi çektiğini söyledi. Bankanın Elektronik Para Token’ları (EMT’ler) veya Varlık Referans Token’ları (ART’ler) gibi destekli kriptolara açık olacağını öne sürdü.

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Makhlouf, bu rol için düzenlenen uluslararası bir yarışmanın ardından İrlanda Hükümeti’ne sunulan tek aday oldu. Ancak Temmuz 2019’da The Irish Times, Avrupa Merkez Bankası’nın İrlanda hükümetine Makhlouf ile ilgili çekincelerini dile getirdiğini bildirdi.

Bu çekinceler arasında Makhlouf’un ekonomik geçmişinin olmaması ve İngiliz vatandaşlığı da yer alıyordu. Makhlouf daha önce dönemin İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown’ın özel sekreteri olarak görev yapmıştı. Özel sekreterlik görevinin siyasi bir atamadan ziyade bir kamu hizmeti pozisyonu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Maklouf yazısında İrlanda Merkez Bankası’nın tüketicinin zarar görmesinden endişe duymaya devam ettiğini belirtti. Maklouf şöyle devam etti:

Ve özellikle de kripto paranın halka pazarlanmasını engellemektedir.

Bununla birlikte, “kripto çok yakında ortadan kalkmayacak” diyen merkez bankası başkanı, kriptoya diğer finansal piyasalardan farklı davranmak için bir temel olmadığını da sözlerine ekledi.