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Bitcoin Saldırıya Uğradı İddiaları! Kripto Paralarda Neler Oluyor? Uzmanlar Cevapladı!

Özet

  • Bitcoin ağı DoS saldırısına uğramadı.
  • BRC-20 coşkusu azalıyor, kümülatif değer 600 milyon dolar seviyesine geriledi.
  • BTC işlem ücretleri 6 dolara kadar düştü.
21:00
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto için sıradaki büyük felaket ne olacak derken bu iddialar ortaya atıldı. Tam da enflasyon verisi öncesinde. Yatırımcıları endişelendiren saldırı iddialarının gerçeklik payı var mı? Bitcoin ağı yıkıcı saldırılara dayanabilir mi? Uzmanlar son yaşananlara ışık tuttu.

Bitcoin’e Saldırı Mı Oldu?

Hafta sonu boyunca yaşanan sorunlar sosyal medyada yeni bir FUD’ın başlamasına neden oldu. Yatırımcıların bir bölümü Bitcoin ağının DoS saldırısına uğradığını iddia etti. İşlem ücretlerindeki artışın ve mempool birikimlerinin devasa boyutlara ulaşmasının nedeni gerçekten saldırı mıydı?

Şu anda Bitcoin (BTC)’e saldırmanın tek yolu, aşırı işlemler ve yüksek işlem ücretleri nedeniyle onu işe yaramaz hale getirmektir. Son günlerde yaşanan şey de tam olarak buydu. Bitcoin bir spam dalgasının kurbanı oldu fakat buna saldırı diyemeyiz. Çünkü spam direkt olarak yatırımcı hareketlerinden doğdu.

BitInfoCharts’a göre dün ortalama Bitcoin işlem ücreti 19,20 dolardı. Buna ek olarak, Mempool Space 444.341 işlemlik birikmiş iş olduğunu gösterdi. Fakat bugün ücretler 6 dolara kadar düştü ve onaylanmamış işlemler yaklaşık 406.000 seviyesine indi.

Özetle Bitcoin ağına bir saldırı olmadı.

Uzmanların Bitcoin Ağı Yorumları

Bitcoin üzerinde basılan NFT’ler bir süredir popüler ve bu Ordinals teknolojisi ile hayatımıza girdi. Daha geriye gittiğimizde bunun zemininin de taproot yükseltmesiyle atıldığını görüyoruz. Bu yükseltmenin o günlerde ağa akıllı sözleşme yetenekleri getirdiğinden bahsetmiştik ancak araya giren ayı piyasalarında bu özellik geliştiricilerin pek de umurunda olmadı.

Bitcoin ağıyla ilgilenen uzmanlar bu sürece hakim olduğu için son yaşananlarla ilgili yatırımcıları uyardı. Korku daha fazla büyümeden önü de kesilmiş oldu.

0xfoobar şunları söyledi;

“Bitcoin mempool nihayet biraz kullanılıyor ve maxiler bunu ağa bir DoS saldırısı olarak çerçeveliyor. “Bitcoin popüler hale gelir ve insanlar onu kullanmak için para ödemeye razı olur” gibi en temel senaryoları bile gerçekten dikkate almadılar.”

Paniğe neden olsa da BRC-20 standardı hayatımızda daha fazla yer edinecek gibi görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin ağında basılan tokenlerin toplam değeri 652 milyon dolara gerilemişti. 1 milyar dolara çıkan kümülatif değer dün 770 milyon dolara indikten sonra bugün balon biraz daha hava kaçırdı.

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