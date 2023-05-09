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Baby DogeCoin (BABYDOGE) ekibi, projenin geçen Kasım ayında ağda başlatılmasından bu yana Ethereum’da atıl durumda bulunan 100 katrilyon civarındaki BABYDOGE token’ını yakmak için bir teklif sundu. Teklif ayrıca Ethereum üzerindeki BABYDOGE işlemlerinin ücretlerini %0’a indirmeyi amaçlıyor.

Baby Dogecoin Ekibinden Dev Adım

Ekip, Twitter’da yapılan anketinin, topluluğun öneriyi kabul ettiğini öne sürmesinden kısa bir süre sonra bugün öneriyi açıkladı. Ankete göre öneri kabul edilse dahi tüm formalitelere uyulmasını sağlamak için kesin bir teklif gerekli olacak.

Teklife göre, 100 katrilyonluk token yakımının projenin güvenliğini artırmaya yardımcı olması ve vicdansız kişilerin token’lardan yararlanma risklerini azaltması bekleniyor. BABYDOGE ekibi, önerilen hamlenin topluluk tarafından dile getirilen endişelere yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Yakılacak token’lar mevcut kurlarla 209 milyon dolar değerinde.

Yakım Dolaşımdaki Token’ları Kapsamıyor

Yakılacak token’ların varlığın toplam arzının bir kısmını temsil etmesine rağmen, aslında dolaşımda olmadıklarına dikkat etmek önemli. Bu durum, yakma işleminin babydoge fiyat eylemleri üzerinde dolaşımdaki token’ları içeren yakma işlemlerinde olduğu gibi çok az etkisi olacağını ya da hiç olmayacağını göstermekte. Yakma işleminin birincil amacı güvenliğin artırılması olacak.

Ekip, yatırımcıların varlıklarını Ethereum ağı ve Binance Akıllı Zinciri arasında köprülemeye devam edebilmesi için bazı BABYDOGE token’larını Ethereum ağında bırakmayı planlamakta. Eğer topluluk öneriyi kabul eder ve 100 katrilyon token yakılırsa, bu durumda Ethereum üzerinde köprüleme için 85 katrilyon BABYDOGE kalacak.

Teklif geçtiğinde, Ethereum üzerindeki BABYDOGE ücretleri 24 saat içinde %0’a ayarlanacak. Ancak, bu önemli yakım çok daha sonra, 1 Haziran’da gerçekleşecek. Ekip, bu hamlenin bir endişe yarattığını vurguladı ve şunu belirtti:

BNB Chain ile ilgili bir sorun olması durumunda, tüm BABYDOGE token’larının Ethereum’a taşınmayacağı gerçeği.

Teklif kabul edilirse, bu tarihteki en büyük yakma işlemi olacak. Önerilen yakma işleminin yanı sıra, BABYDOGE ekibi varlığın dolaşımdaki arzını azaltmak için periyodik yakma işlemlerine devam ediyor. Mart ayında ekip bir katrilyon token yakmıştı. En son 2 Mayıs’ta 500 trilyon BABYDOGE (1,3 milyon dolar) yakıldı.