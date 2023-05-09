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  •   Benjamin Cowen: Bana Demedin Demeyin! Ünlü Kripto Para Uzmanı Uyarıyor!

Benjamin Cowen: Bana Demedin Demeyin! Ünlü Kripto Para Uzmanı Uyarıyor!

Özet

  • Kripto para yatırımcılarının enflasyon ve kredi sıkılaşmasının sonuçlarına odaklanması gerekiyor.
  • Cowen, meme coinlerin çoğunun 8 ay sonra unutulacağını söyledi.
  • Analiste göre yatırımcılar 2019 yılındakine benzer bir tuzağın ortasında.
21:45
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi son gelen verilerin ardından aşağı yönlü kırıldı ve 28.000 doları direnç olarak doğruladı. Bu endişe verici çünkü yarın enflasyon verisi de beklentinin üstünde gelirse Fed’in daha sert bir tutum sergilediğini göreceğiz. Peki Cowen hangi konuda uyarıyor?

Kripto Paralar Son Durum

Kripto yatırımcılarının canı fazlasıyla sıkılıyor, Bitcoin düşüşü altcoinlerde çok daha büyük kayıplara neden oldu. Üstelik bugün faiz artışlarına el kaldıran üyelerden biri olan Williams umutları söndürdü. Açık açık faiz artırımı büyük ihtimalle devam edecek diyen Fed üyesi kapıları kapattı. Faizlerdeki artış kripto paraların, bankacılık krizinin ve ABD ekonominin aleyhine. Ancak Fed, enflasyonun çok daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

Şimdilik yatırımcıların 2 şeyin gerçekleşmesini umması gerekiyor.

  • Çarşamba günü gelecek enflasyon verisinin beklentinin altında olması gerekiyor. Bu da enflasyondaki düşüşün devam ettiğini gösterecek ve yatırımcıların kısa vadeli iyimserliğini yeniden canlandıracak.
  • Mart ayında başlayan kredi sıkılaşmasının ekonomiye etkisinin maksimum seviyede olması gerekiyor. Eğer bu olursa Fed’in daha az faiz artırması gerekir.

Peki ya hem enflasyon iyi gelir hem de Haziran toplantısında Fed kredi sıkılaşmasının sonucu olarak faiz artırımından artık vazgeçtiklerini açıklarsa? Kredi sıkılaşmasının 50bp artışa eşdeğer sonuç doğurması bekleniyor ve eğer Haziran ayında bir tavan ilan edilecekse Fed’in kullanması gereken bahane, gerekçe kesinlikle bu olmalı.

Kripto Para Uzmanı Uyardı

Meme coinler geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Fakat heyecan o kadar da uzun sürmedi. Ayı piyasası rallilerin doğasında bu var roketler yakıt deposunu tamamen dolduramaz. Bu yüzden hızlı yükselişlerin aniden kesildiğini görürüz.

Popüler kripto analisti Benjamin Cowen, kripto para yatırımcılarının devam eden meme coin çılgınlığına karşı dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor.

“Halving öncesi yıla giriyoruz, ralliler görüyoruz, herkes heyecanlanıyor, ama sonra meme coinler geri geliyor ve sonra piyasa şöyle diyor, ‘Oh, piyasada hala çok fazla fazlalık var, bu insanları tekrar mahvetmeliyiz… Aslında 2019’da çok benzer bir şey yaşadık. 2019’da da çok sayıda memecoin ralli yaptı ve sonra bir de onlara bakın. O zamandan beri çoğu Bitcoin karşısında kan kaybetti.”

Cowen ralli yapan meme coinlerin çoğunun “düpedüz dolandırıcılık” olduğunu savunuyor.

“Bence şu anda dolaşımda olduğunu gördüğünüz memecoin’lerin çoğunun, bundan sekiz ay sonra insanlar tarafından unutulacağını ve umursanmayacağını söylemek için iyi bir neden var.”

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