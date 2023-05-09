Okuma Süresi: 4 Dakika

Meta milyarlarca dolarlık zarar açıklıyor fakat yine de metaverse hikayesinden vazgeçmiyor. Diğer tarafta kripto pazarındaki ayı sezonu nedeniyle 2021 ikinci yarısında palazlanan metaverse altcoinler önemli kan kaybetti. Peki tüm bunlar bir ölüm olarak ifade edilebilir mi? Elbette kripto ve yenilik karşıtıysanız böyle bir bakış açısına sahip olmazsınız.

Metaverse Ölmedi

Epic Games 60-70 aylık aktif kullanıcıya sahip popüler bir oyun pazarıdır. Aynı zamanda Gears of War, Fortnite ve Unreal serileriyle tanınan bir oyun geliştiricisi. Yani oyun dünyasının geleceği hakkında Epic Games bir şey söylüyorsa kulak vermek mantıklı olabilir.

Metaverse daha şimdiden oyunlara entegre olmaya başladı ve daha da ileri gidecek. Oyun nesnelerin NFT cinsinden takasına olanak tanınacak. VR/AR destekli metaverse geliştirmeleri gelecek. Epic Games bu geleceğe inanıyor ve bu yüzden Gala Games’le iş birliğine gitti.

Herkes metaverse anlatısının geleceği temsil ettiğine inanmayabilir. Tıpkı televizyonun icadıyla artık devrim niteliğinde teknolojilerde zirveye ulaşıldığı düşünenler gibi. Veya internetin geleceği olmadığına inanan milyar dolarlık dâhilerin geçmişte yaptığı gibi. Herkes yanılabilir, metaverse karşıtları da.

Metaverse karşıtı demişken EZPR’nin CEO’su tarafından dün kaleme alınan “Metaverse öldü” yazısına değinmemiz gerekiyor. İkinci bölümde bunu ele alacağız ancak Epic Games CEO’su Tim Sweeney onunla aynı fikirde değil ve biraz önce şunları yazdı. Adeta o halde buyurun cenaze namazına dedi;

“Metaverse öldü (!) Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox ve VRChat’teki aylık 600.000.000 aktif kullanıcının gerçek zamanlı 3D olarak birlikte yas tutabilmesi için online bir cenaze töreni düzenleyelim.”

Metaverse Öldü İddiası

Ed Zitron, ulusal bir teknoloji ve iş dünyası halkla ilişkiler ajansı olan EZPR’nin CEO’sudur. Teknoloji alanında yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ona göre metaverse henüz 3 yaşında erken bir ölümle aramızdan ayrılıyor. İş dünyasının metaverse alanından uzaklaşıyor olmasını da “ölüm nedeni” olarak gösteriyor.

Fakat bir sorun var, kripto paraların getirdiği coşku, Facebook’un ani yeniden markalaşma süreciyle ateşlenen metaverse heyecanı azalsa da henüz sönmüş değil. Meta halen milyarlarca doları bu alandaki çalışmaları için “yakıyor” üstelik pişman da değil. Diğer taraftan markaların amacı o dönem de “ucuz reklam” kovalamak değil miydi? İnsanların metaverse hakkında konuştuğu dönemde bir hikayeden sanal mağaza açmak oldukça popülerdi. Fakat bu coşku bir sonraki ayağa kadar zaten azalacaktı. Bu bölüme geçmeden önce Ed’in ne düşündüğüne bakalım.

“Mark Zuckerberg’in “Metaverse” ile gerçekten ilgilendiğine hiç inanmıyorum, çünkü onu hiçbir zaman avatarları ve hantal donanımıyla biraz değiştirilmiş bir Facebook’un ötesinde tanımlamadı. Bu, insan etkileşiminin geleceğine yönelik gerçek bir vizyondan ziyade, hisse fiyatını artırmanın bir yoluydu. Ve Zuckerberg, tüm teknoloji endüstrisini ve Amerikan iş dünyasının önemli bir bölümünü bu yarım yamalak fikrin arkasında hizaya getirmek için olağanüstü servetini ve gücünü kullandı. Mark Zuckerberg’in Metaverse’den açıkça uzaklaşmış olması, onu takip eden herkes ve onu hala vizyoner bir teknoloji lideri olarak gören herkes için lanetleyici bir suçlamadır. Bu aynı zamanda, Zuckerberg’i pervasızca takip ederek milyarlarca doları mümkün olan en zayıf basın bülteni dili üzerine kurulu bir hype döngüsüne harcayan risk sermayesi topluluğu arasında da ciddi bir düşünme nedeni olmalıdır. Adil bir dünyada Mark Zuckerberg Meta’nın CEO’luğundan kovulmalıdır (gerçek dünyada bu aslında imkansızdır). Zuckerberg herkesi yanılttı, on milyarlarca doları yaktı, takipçilerinden oluşan bir sektörü kendi ikiyüzlü saplantısına boyun eğmeye ikna etti ve ardından başka bir fikir Wall Street’in ilgisini çekmeye başladığı anda onu öldürdü. On binlerce insanın işten çıkarılmasını yöneten bir adamın büyük bir şirketi yönetmesi için hiçbir neden yok. Mark Zuckerberg’in başında olduğu Meta’nın geleceği yok: Durgunlaşacak ve sonra ölecek ve Metaverse’i meşhur mezara kadar takip edecek.”

Ed birkaç paragrafta kendiyle tezat oluşturmayı başarıyor.

Meta hisselerinin değerini artırmak için Metaverse çalışmalarını başlattı.

çalışmalarını başlattı. Meta, metaverse için milyarlarca dolar yaktı ve Mark görevden alınmalı.

Uzun eleştirisinin sadece bu bölümünü okuyarak onun ne kadar tarafsız (!) bir bakış açısına sahip olduğunu görebilirsiniz. Meta son çeyrek raporu dahil yaklaşık 1,5 yıldır milyarlarca doları metaverse için yaktı. Yakmaya devam ediyor ve bundan sonra da yakacağını ilan ediyor.

Çünkü bir sonraki ayağa hazırlanıyor. Son 2 yıldır metaverse alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yazılımsal ve donanımsal alt yapı için çok sayıda şirket rekabet içinde. Bilgisayarın ilk çıktığı ve Mouse’un olmadığı günlere dönün. Bugün metaverse henüz oda büyüklüğünde bilgisayardan normal formlara giriyor. Ve bu yüzyılda teknoloji Ed’in tahmin ettiğinden çok daha hızlı ilerliyor, ilerleyecek. Onun eksiklik, abartılı ve uçuk hikayeler olarak tanımladığı şeyler gerçekleştiğinde belki de Mark konusunda yanılmışım diyebilir.

Metaverse ölmedi ve eğer Ed isterse devasa bir cenaze töreni düzenleyip kullanıcılar keyfine bakmaya devam edebilir.