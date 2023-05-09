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Altcoin yatırımcılarının hevesi son BTC düşüşüyle kursaklarında kaldı ancak bu altcoin umut vadediyor. İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası Binance tarafından başlatılan BNB Coin yakında yükselişe geçebilir. Peki hangi sevileri aşması gerekiyor? Güncel veriler yatırımcıya ne anlatıyor?

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) fiyatı 1 Mayıs’ta geri çekilmeden önce 340 dolarlık direnç bölgesine kadar uzandı. Kripto para piyasalarındaki son kargaşa BNB’nin son 7 günde %3 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Bununla birlikte, kritik on-chain göstergeler yatırımcılara umut aşılıyor.

Kripto balinalarının alım satım faaliyetlerindeki ve birikimlerindeki artış BNB Coin yatırımcılarındaki yükseliş beklentisinin temelini oluşturuyor. Bunun dışında son veriler BNB Coin’in pazar payını da artırdığını gösteriyor. Akıllı sözleşme platformu için bu oldukça iyi bir sinyal.

BNB Coin Yorum

Ağdaki Günlük Aktif Kullanıcı (DAU) sayısı son yedi işlem gününde önemli ölçüde arttı. Aşağıda gösterilen on-chain verilere göre 2 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında, fiyat %3 düşse bile, BNB aktif kullanıcıları %27 artarak 4.068’den 5.148’e yükseldi.

BNB fiyatı ile Günlük Aktif Kullanıcılar (DAU) arasındaki pozitif ayrışma bir yükseliş sinyalidir. DAU, bir blockchainle etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını ölçer. DAU, endüstri çapında bir fiyat geri çekilmesi sırasında artmaya başladığında, temel projenin rakiplerinden pazar payı kazandığını gösterir.

On-chain veriler BNB Coin fiyatının piyasalarda pozitif ayrışabileceğini gösteriyor.

Büyük kurumsal BNB yatırımcıları arasında yeni bir birikim eğilimi, yakın bir fiyat toparlanmasına işaret eden bir başka kritik faktördür. Nisan ayında bir ton kar elde ettikten sonra, aşağıdaki grafik 100.000 ila bir milyon BNB bakiyesine sahip bir balina grubunun son zamanlarda satışı nasıl durdurduğunu göstermektedir. Balinalar, 3 Mayıs ve 9 Mayıs tarihleri arasında cüzdan bakiyelerine 90.000 BNB coin ekledi.

Bu balina kohortunun önceki boğa rallilerini nasıl başarılı bir şekilde zamanladığı göz önüne alındığında, mevcut birikim dalgası olumlu BNB fiyat tahminini doğrulamaya yardımcı olabilir.

Dikkat çekici diğer bir detay ise ADA Coin gibi birkaç kripto parada daha balina birikiminin artıyor oluşudur. Bu bize yakın vadede altcoinlerdeki düşüşün tersine dönebileceğini de söylüyor.

BNB Coin fiyatı eğer 308 dolar altında kapanışlar yapmazsa 325 ve 340 doları aştıktan sonra 355 doları aşabilir.