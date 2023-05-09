Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Sıcak Gelişme! Spot Bitcoin ETF Başvurusu! ABD SEC’e Rağmen İnatla!

Özet

  • Spot Bitcoin ETF onayı kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e gelmesi için şart.
  • ARK 21Shares Bitcoin ETF için bugün üçüncü başvuru yaptı.
  • SEC'in Grayscale tarafından açılan dava bitmeden hiçbir başvuruya onay vermesi beklenmiyor.
23:19
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları 2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayıyla sevinse de uzun süredir spot ETF onayı gelmiyor. Üstelik güncel durum uzun bir süre daha onayın gelmeyebileceğini gösteriyor. Fakat yatırım şirketleri ısrarla başvurularına devam ediyor. Peki neden bu kadar ısrarlılar? Spot Bitcoin ETF onayı neden bu kadar önemli?

Spot Bitcoin ETF Başvurusu

Cboe Global Markets bugün ARK 21Shares Bitcoin ETF onayı için SEC’e tekrar başvurdu. Son onayla birlikte artık aynı ETF için üçüncü başvuruyu görüyoruz. SEC, önceki iki teklifi ve Grayscale, Fidelity ve NYDIG gibi firmalardan gelen başvuruları manipülasyon gerekçesiyle reddetti. Ancak sonrasında Grayscale tarafından onay vermediği için dava edildi ve ilk duruşma yapıldı.

SEC Spot Bitcoin ETF başvurularını Bitcoin fiyatının manipülatif hareketlere açık olması ve yeterli yatırımcı korumasına sahip olmayışı nedeniyle reddediyor. Fakat aynı SEC, vadeli ETF onayını verdi ve ikisi de Bitcoin fiyatına odaklı. Vadeli ETF onayının ardından spot için de onayın geleceğini düşünen yatırımcılar Grayscale davasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Çünkü dava devam ettiği sürece düzenleyici kurum savunduğu görüşün aksine bir onay vermeyecekti ve davanın en erken 2024 başında bitmesi bekleniyordu. Ancak yine aynı dava mahkeme kararıyla spot ETF onayını hayatımıza girme ihtimalini gündeme taşıdı.

Spot Bitcoin ETF Neden Önemli?

Kurumsal yatırımcıların kripto para borsaları veya DeFi platformları üzerinden kripto para alma lüksü yok. Çoğu bunun kabul edilebilir bir risk olduğunu düşünmüyor. Fakat bir de şunu düşünün. Spot Bitcoin ETF onayı geliyor ve bankanız aracılığıyla Bitcoin’e yatırım yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman satıyor hack riskini önemsemiyorsunuz. Kripto paralara yatırım yaparken aynı zamanda devlet tarafından kapsamlı biçimde denetlenen bir kuruma “saklama hizmetleri” konusunda güveniyorsunuz.

Bu güven oldukça önemli, özellikle nitelikli yatırımcıların bu güvene ihtiyacı var. Bununla birlitek Spot Bitcoin ETF onayı aynı zamanda kripto paraların meşruluğunu da destekleyen bir şey olacak. Yani şirketler Bitcoin’e yatırım yaparken yaptırım riskleri veya zorlu düzenleyici uyum şartlarına kafa yormak zorunda kalmayacak.

Peki dev yatırım şirketleri neden kendi ETF’lerinin onaylanması için bu kadar çaba harcıyor? Elbette buradaki pastanın çok lezzetli olduğunu biliyorlar. İlk ETF onayı kurumsal yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaşacak ve doğal reklamla devasa kitlelere ulaşabilecek. Verdiği hizmet karşılığında komisyon alan ETF ihraççısı şirkette devasa komisyon kazancını cebine koyabilecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Bitcoin Saldırıya Uğradı İddiaları! Kripto Paralarda Neler Oluyor? Uzmanlar Cevapladı!
Bitcoin Saldırıya Uğradı İddiaları! Kripto Paralarda Neler Oluyor? Uzmanlar Cevapladı!
Binance de Bitcoin’de Baş Döndüren Ordinal Dalgasına Katıldı! Mayıs Sonuna Kadar Geliyor!
Binance de Bitcoin’de Baş Döndüren Ordinal Dalgasına Katıldı! Mayıs Sonuna Kadar Geliyor!
Son Sözü Söyledi! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: O Seviyeler Potaya Girdi!
Son Sözü Söyledi! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: O Seviyeler Potaya Girdi!
Aman Dikkat! Bitcoin ve Altcoin İçin Büyük Çöküş Uyarısı! Açıklamalar Peş Peşe Geldi!
Aman Dikkat! Bitcoin ve Altcoin İçin Büyük Çöküş Uyarısı! Açıklamalar Peş Peşe Geldi!
Kriz Devam Edecek! Ünlü Yazar ve Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu!
Kriz Devam Edecek! Ünlü Yazar ve Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu!
Şimdi BRC-20 Tokenler Gözde! ORDI, MEME, PIZA ve DOMO Coin Nedir? BRC-20 ve Ordinal Nedir?
Şimdi BRC-20 Tokenler Gözde! ORDI, MEME, PIZA ve DOMO Coin Nedir? BRC-20 ve Ordinal Nedir?
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Sonunda! Bitcoin Çekme İşlemlerini 2. Kez Durdurmak Zorunda Kalan Binance’den LN Hamlesi!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Sinyal Binance CEO’su CZ’den Geldi!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023