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Kripto para yatırımcıları 2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayıyla sevinse de uzun süredir spot ETF onayı gelmiyor. Üstelik güncel durum uzun bir süre daha onayın gelmeyebileceğini gösteriyor. Fakat yatırım şirketleri ısrarla başvurularına devam ediyor. Peki neden bu kadar ısrarlılar? Spot Bitcoin ETF onayı neden bu kadar önemli?

Spot Bitcoin ETF Başvurusu

Cboe Global Markets bugün ARK 21Shares Bitcoin ETF onayı için SEC’e tekrar başvurdu. Son onayla birlikte artık aynı ETF için üçüncü başvuruyu görüyoruz. SEC, önceki iki teklifi ve Grayscale, Fidelity ve NYDIG gibi firmalardan gelen başvuruları manipülasyon gerekçesiyle reddetti. Ancak sonrasında Grayscale tarafından onay vermediği için dava edildi ve ilk duruşma yapıldı.

SEC Spot Bitcoin ETF başvurularını Bitcoin fiyatının manipülatif hareketlere açık olması ve yeterli yatırımcı korumasına sahip olmayışı nedeniyle reddediyor. Fakat aynı SEC, vadeli ETF onayını verdi ve ikisi de Bitcoin fiyatına odaklı. Vadeli ETF onayının ardından spot için de onayın geleceğini düşünen yatırımcılar Grayscale davasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Çünkü dava devam ettiği sürece düzenleyici kurum savunduğu görüşün aksine bir onay vermeyecekti ve davanın en erken 2024 başında bitmesi bekleniyordu. Ancak yine aynı dava mahkeme kararıyla spot ETF onayını hayatımıza girme ihtimalini gündeme taşıdı.

Spot Bitcoin ETF Neden Önemli?

Kurumsal yatırımcıların kripto para borsaları veya DeFi platformları üzerinden kripto para alma lüksü yok. Çoğu bunun kabul edilebilir bir risk olduğunu düşünmüyor. Fakat bir de şunu düşünün. Spot Bitcoin ETF onayı geliyor ve bankanız aracılığıyla Bitcoin’e yatırım yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman satıyor hack riskini önemsemiyorsunuz. Kripto paralara yatırım yaparken aynı zamanda devlet tarafından kapsamlı biçimde denetlenen bir kuruma “saklama hizmetleri” konusunda güveniyorsunuz.

Bu güven oldukça önemli, özellikle nitelikli yatırımcıların bu güvene ihtiyacı var. Bununla birlitek Spot Bitcoin ETF onayı aynı zamanda kripto paraların meşruluğunu da destekleyen bir şey olacak. Yani şirketler Bitcoin’e yatırım yaparken yaptırım riskleri veya zorlu düzenleyici uyum şartlarına kafa yormak zorunda kalmayacak.

Peki dev yatırım şirketleri neden kendi ETF’lerinin onaylanması için bu kadar çaba harcıyor? Elbette buradaki pastanın çok lezzetli olduğunu biliyorlar. İlk ETF onayı kurumsal yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaşacak ve doğal reklamla devasa kitlelere ulaşabilecek. Verdiği hizmet karşılığında komisyon alan ETF ihraççısı şirkette devasa komisyon kazancını cebine koyabilecek.