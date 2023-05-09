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Yakın zamanda Binance borsasında listelense de ARB Coin de yeterli ilgiyi göremeyenler arasında katıldı. Son olarak SUI Coin de benzer bir ilgi eksikliği nedeniyle erimeye başladı. Piyasalardaki hafif yükseliş çok sayıda projenin hızla tokenini piyasaya sürmesine neden oldu. Sorun şu ki zaten az olan likidite hepsine yetmiyor ve o heyecan verici yükselişleri göremiyoruz.

Arbitrum (ARB) Coin

Kripto piyasasındaki gerileme ivme kazandığından beri Arbitrum‘un fiyatı düşüşe geçti. On-chain veriler balinalardan gelen satış eyleminin, düşüş eğilimli bir Arbitrum fiyat tahmininin kritik bir göstergesi olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların önemli bir bölümü geçtiğimiz hafta varlıklarını satarak özellikle meme tokenlere önemli miktarda sermaye kaydırdı. Bu yönelim bazı balinalara on binlerce kat kazanç getirse de kısa süren coşku çok fazla yatırımcının %70’e ulaşan kayıplarla yüzleşmesine neden oldu.

Arbitrum en kötü etkilenen tokenlardan biri oldu. Nisan sonunda 121 milyonluk bir airdropun ardından, Arbitrum ağındaki bazı büyük yatırımcıların ARB tokenlarını elden çıkarmaya başladığı görülüyor.

ARB Coin Yorum

Santiment tarafından derlenen on-chain verilere göre Arbitrum’un en büyük yatırımcıları son zamanlarda büyük token satışları yapmaya başladı. Cüzdanlarında toplam 3 milyardan fazla ARB ile, 10 milyon ila 100 milyon token bakiyesine sahip büyük kurumsal yatırımcılar, Arbitrum ağındaki en büyük balina grubunu oluşturuyor.

Yukarıdaki grafik balinaların yaptığı satışların boyutunu gözler önüne seriyor. Mevcut piyasa değeri olan 1,10 dolardan balinalar son 3 günde 484 milyon dolar değerinde ARB Coin sattı. Büyük yatırımcılar yukarıda gözlemlendiği gibi bir satış çılgınlığına girdiğinde, Arbitrum daha büyük şok dalgaları görebilir.

Ayrıca ağdaki kullanıcıların sayısı da azalıyor. 1 Mayıs ile 9 Mayıs arasında ARB aktif kullanıcıları %42 düşüşle 177.830’dan 102.680’e geriledi.

Tüm bu verileri dikkate aldığımızda yakında ARB Coin fiyatının 1 dolar sınırına düştüğünü görmemiz muhtemel. Yatırımcılar 1 dolar altında daha fazla kayıp yaşayabilir ve Bitcoin cephesindeki kırılma yarın volatiliteyi net biçimde artıracak. Özellikle altcoin yatırımcılarının enflasyon verisini 15:30’da çok daha yakından izlemesi gerek.