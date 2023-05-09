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  •   Devasa Transferler! Chiliz (CHZ)’de Neler Oluyor? CHZ Coin Yorum, 10 Mayıs Geldi Çattı!

Devasa Transferler! Chiliz (CHZ)’de Neler Oluyor? CHZ Coin Yorum, 10 Mayıs Geldi Çattı!

Özet

  • Saatler sonra Fan Token Blockchain'i başlatılacak.
  • Şimdilik enflasyon verisinin tedirginliği CHZ Coin risk iştahını baltalıyor.
  • Milyonluk transferler için yatırımcıların endişelenmesi gerekmiyor.
23:45
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

10 Mayıs geldi ve yazı hazırlandığı sırada sadece dakikalar vardı. Bu tarihin CHZ yatırımcılar için önemi büyük. Çünkü heyecanla beklenen Fan Token Blockchain’i artık resmen başlatılacak. Peki büyük gün öncesinde dikkat çeken transferleri nasıl yorumlamalıyız? CHZ Coin fiyat hedefi kaç dolar?

CHZ Coin Transferleri

Öncelikle yatırımcıların endişelendirmesini gerekecek bir şey yok gibi görünüyor. Devasa transferlerin on-chain alarmlarını çaldırması alışıldık bir durum fakat şimdilik durum farklı. 14 Nisan tarihinde yapılan devasa transferlere benzer şekilde yakın zamanda 33, 10, 25 ve 10 milyon CHZ Coin’lik paketler taşındı. Bu Chiliz, ağı için yapılan transferler.

CHZ Coin yatırımcıların yakından tanıdığı uzman Playmaker bu konuda şunları yazdı;

“CHZ dolaşımdaki arz hakkında mesajlar görüyorum. Görünüşe göre Chiliz, CC2 için ETH <> CHZ köprüsünü doldurmaya devam ediyor. Alex ilk 150m T/X için bu konuda bilgi verdi. 33m, 10m, 25m ve 10m’lik T/X’ler aynı adrese 0x2F gönderildi ve şu anda 228m bakiye var. Merkezi borsalara transfer yok.”

Peki 14 Nisan tarihinde Chiliz CEO’su Alex ne söylemişti?

“Bugün 150 milyon CHZ’yi Chain 2.0 ETH<>CHZ köprüsü için transfer ediyoruz”.

Cüzdanda toplam 228 Milyon CHZ Coin oldu ve şimdilik bir sorun görünmüyor.

CHZ Coin Yorum

10 Mayıs tarihinde Chiliz heyecanla beklenen Fan Token ağını başlatacak. Çok fazla ses getiren ortağa sahip olduğu için ilerleyen saatlerde bu lansmanı daha da gürültülü (iyi anlamda) hale getirmek için önemli müjdeler açıklanabilir.

Yukarıdaki grafikte de gördüğünüz üzere CHZ Coin saatler sonra yapılacak lansmana rağmen iyi bir performans göstermiyor. Bitcoin cephesindeki satışlar fan token kralı için de devasa satışları tetikledi. Yazı hazırlandığı sırada 0,11 dolardan alıcı bulan tokenin gerçek bir yükseliş için 0,12 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Böylece yerel dip işaretlenmiş ve 0,142 dolara doğru yolculuk başlamış olacak. Bu yıl 0,169 seviyesi üstünde kalıcı olamadı parabolik bir ralli görmek istiyorsak fiyatı bu seviyeyi geri kazanması gerekecek.

Yarın gelecek enflasyon verisi şimdilik Fan Tokenlerin Blockchain’i hikayesini bastırıyor gibi görünüyor. Daha büyük kayıplar görmemek için CHZ Coin balinalarının 0,111 dolar seviyesini koruması gerekiyor. Başarısız olurlarsa 10 Mart dibi 0,1 dolar onları bekleyecek.

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