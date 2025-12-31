CHZ ve SEI Coin Almayı Düşünenler Bu 2 Grafiğe Baksın

Bitcoin 90 bin doların altında kapanışlarını sürdürüyor ve bugün ABD piyasaları yarım gün açık kalacağından ciddi bir hareketlilik beklenmiyor. Kripto paralar 2025 yılına veda ederken son çeyreğin verdiği yorgunluk yatırımcıların fazlasıyla üzerinde. Peki 2026 yılında SEI ve CHZ Coin yatırımcıların yüzünü güldürecek mi?

Bitcoin Dipte Mi?

Altcoinlerde gerçek bir yükseliş için Bitcoin’in dip yapmış olması gerekiyor. BTC sürekli düşüşler yaşarken altcoinlerin nasıl bir yıkım yaşadığını hepimiz gördük. Yatırımcılar umutsuz ve piyasalardaki ilgisizlik hacimlerden net biçimde görülüyor. Ancak benzer sıkıcı dönemlerin ardından büyük yükselişler yaşandığından umudumuzu korumak için haklı nedenlerimiz halen var.

Altcoin Sherpa önceki dip noktasını hatırlatarak sonraki aşamanın çöküş değil bu yılın başındaki gibi yükseliş olduğunu savunuyor. Nisan ayında tarifeler nedeniyle yaşanan aşırı satışlar BTC’nin son çeyrekte gördüğü seviyelerin altında daha büyük dip yapmasına neden olmuştu. Ardından yükseliş başladı.

Eğer Sherpa haklı çıkarsa yeni yılın en azından ilk çeyrek sonuna doğru BTC ATH bölgesine ilerlerken aşırı satışların kurbanı olan altcoinler heyecan verici kazançlar elde edebilir.

SEI ve CHZ Coin

2025 ne kadar berbat biçimde sona eriyor olsa da Poppe yıl boyunca yükseliş beklentileri paylaşmaktan vazgeçmedi. Yılın son gününde de Michael Poppe bildiğini yapıyor ve favori altcoini SEI Coin için 21 günlük hareketli ortalamanın güçlü şekilde kırılmasıyla Ocak ayında yükselişin başlayacağını söylüyor. Haklı çıkarsa gözde altcoin 0,24 doları tekrar aşabilir ve bu düşüş trendinin sonu anlamına gelir.

“Bu yıl Altcoinler için iyi bir yıl olmadı. En azından, temel tokenlerin fiyatlarına bakılırsa öyle. Ancak, temelde, bunlar büyük ölçüde büyüyor ve fiyatların yükselmeye başlaması sadece an meselesi. SEI bu altyapıda çok önemli bir rol oynuyor ve önümüzdeki haftalarda 21 günlük hareketli ortalamanın güçlü bir şekilde kırılmasını ve 2026’nın başlarında yükseliş eğiliminin başlamasını bekliyorum.”

SportFi alanında başlarda rakipleri olsa da Chiliz zorlu ayı piyasasından neredeyse rakipsiz olarak çıktı. Fiyat grafiği yatırımcıların çektiği acıyı yansıtsa da kendi alanında adeta tekel olan Chiliz (CHZ) bu alana hype döndüğünde iyi kazançlar elde edebilir.

Faibik takma isimli analist yükselişin başladığını ve kısa vadede CHZ fiyatının %30 daha artacağını yazdı.