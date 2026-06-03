İngiltere Lordlar Kamarası komitesi, sterlin sabitcoin piyasasını zora sokacak kurallardan kaçınılmasını istedi

İngiltere’de Lordlar Kamarası bünyesindeki Finansal Hizmetler Düzenleme Komitesi, çarşamba günü yayımlanan raporunda, ülkenin sabitcoin düzenlemesinde ilerlemesi gerektiğini ancak sterline endeksli sabitcoin piyasasını ticari açıdan işlemez hale getirecek kurallardan kaçınmasının önem taşıdığını bildirdi. Komite, farklı siyasi partilerden üyeleri bir araya getiren bir denetim organı olarak finansal düzenlemeleri inceliyor.

İngiltere düzenleme yarışında geride kaldı

Raporda, İngiltere’nin sabitcoin alanında ABD ve Avrupa Birliği’nin gerisinde kaldığı belirtildi. Komiteye göre açık ve net bir düzenleme çerçevesinin bulunmaması, küresel ölçekte USDt ve USDC gibi dolara endeksli tokenlerin büyümesine rağmen, İngiltere’de sabitcoin geliştirme faaliyetlerini ve yatırımları baskıladı.

Komite, İngiltere Merkez Bankası ile Finansal Davranış Otoritesi tarafından önerilen çerçevenin büyük bölümünü destekledi. Buna göre itibari para referanslı sabitcoinlerin 1:1 oranında yüksek kaliteli varlıklarla desteklenmesi ve sistemik öneme sahip ihraççılar için İngiltere Merkez Bankası destekli acil likidite imkanının oluşturulması olumlu karşılandı.

Komite, İngiltere’de sterline endeksli sabitcoinlerin gelişmesini destekleyen bir düzenleme gerektiğini, aksi halde piyasanın küresel rakiplerinin gerisinde kalabileceğini vurguladı.

Taslak kurallara yönelik başlıca itirazlar

Bununla birlikte rapor, İngiltere Merkez Bankası’nın Kasım 2025 tarihli istişare metnindeki bazı başlıkların piyasa açısından sorun yaratabileceği uyarısında bulundu. Özellikle sistemik ihraççıların rezervlerinin en az %40’ını faiz getirisi olmayan merkez bankası mevduatında tutmasını öngören şartın ciddi eleştiri aldığı ve bunun hem ihraççıların faaliyet modelini hem de İngiltere pazarının uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Şirketler ve bireyler için önerilen geçici elde tutma limitleri de raporda eleştirildi. Komite, bu sınırların sterlin sabitcoinlerinin büyümesini gereksiz yere yavaşlatabileceğini ve uygulamada zorluk çıkarabileceğini belirtti.

Düzenleme başlığı Komitenin yaklaşımı 1:1 yüksek kaliteli varlık desteği Desteklendi Sistemik ihraççılar için Merkez Bankası likidite desteği Desteklendi Rezervlerin en az %40’ının getirisi olmayan merkez bankası mevduatında tutulması Eleştirildi Geçici elde tutma limitleri Büyümeyi sınırlayabileceği gerekçesiyle eleştirildi

Getiri yasağı ve belirsizlik öne çıktı

Raporda, sterlin cinsinden sistemik sabitcoin sahiplerine herhangi bir getiri ödenmesinin yasaklanmasının da ayrı bir risk oluşturduğu ifade edildi. Bu yaklaşım, sabitcoin sahiplerine faiz ödenmesini yasaklayan Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesine benzer bir çizgi izliyor. ABD’de kabul edilen GENIUS Act da ödeme amaçlı sabitcoin ihraççılarının faiz vermesini engelliyor; ancak borsalar ve aracı kurumların farklı ödül mekanizmaları sunup sunamayacağına ilişkin tartışma sürüyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını kapsayan düzenleme çerçevesidir. GENIUS Act ise ABD’de ödeme amaçlı sabitcoinlere ilişkin kuralları belirlemeyi hedefleyen yasal düzenleme olarak öne çıkıyor.

Komite, ödeme odaklı sabitcoinlerin öncelikle hızlı ve düşük maliyetli işlemler için kullanıldığını, yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Buna rağmen sıkı rezerv yükümlülükleriyle birlikte faiz veya benzeri bir ödül yasağının, İngiltere’de çıkarılacak tokenlerin ticari sürdürülebilirliğini zayıflatabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle kart programlarına benzer ödüllerin veya faiz dışı teşviklerin serbest olup olmayacağı konusundaki belirsizliğin sektör açısından önemli olduğu aktarıldı.

Raporda, sıkı rezerv kuralları ile getiri yasağının birlikte uygulanmasının, İngiltere kaynaklı sabitcoinlerin ticari sürdürülebilirliği üzerinde baskı kurabileceği belirtildi.

Komite, takvimin korunmasını istedi

Komitenin sonuçları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden aylar boyunca toplanan görüşlerin ardından şekillendi. İnceleme sürecinde sabitcoinlerin kripto piyasasına giriş ve çıkış aracı olmanın ötesine geçip geçemeyeceği, finansal istikrar ve tüketici koruması üzerindeki etkileri ile banka fonlamasına dönük riskler değerlendirildi. Ayrıca ABD’de banka dışı ihraççılara yaklaşım konusunda farklı görüşlerin bulunduğu da vurgulandı.

Lordlar Kamarası, sabitcoin pazarının büyümesinin yasa dışı faaliyetler için yeni alanlar oluşturmaması gerektiğini belirtirken, İngiltere’nin sterlin cinsinden sabitcoin sektörünü yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda gelişimini destekleyen bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu. Raporda, Hazine, İngiltere Merkez Bankası ve FCA’ye mevcut takvime bağlı kalmaları, sistemik ihraççılara yönelik ikili denetimin nasıl işleyeceğini netleştirmeleri ve sterlin sabitcoinlerin ülkedeki diğer ödeme yöntemleriyle rekabet edebileceği bir çerçeve oluşturmaları çağrısı yapıldı.