BNB Smart Chain 2025’te dört hardfork ile blok süresini 3 saniyeden 0,45 saniyeye düşürdü

BNB Smart Chain, 2025 boyunca hayata geçirilen dört büyük protokol güncellemesinin ardından işlem hızı, ücretler ve ağ etkinliği açısından dikkat çeken bir performans sergiledi. Ağın 2020’deki lansmanından bu yana düşük ücretli yapısıyla öne çıktığı biliniyordu; son güncellemelerle birlikte bu yapının daha da güçlendiği aktarıldı.

Protokol güncellemeleri hız ve maliyeti aşağı çekti

Pascal, Lorentz, Maxwell ve Fermi adını taşıyan hardfork’ların 2025 içinde kesinti yaşanmadan tamamlandığı belirtildi. Bu güncellemeler sonucunda blok süresi 3 saniyeden 0,45 saniyeye inerken, kesinleşme süresi de 7,5 saniyeden 1,1 saniyeye geriledi.

BNB Chain’in paylaştığı verilere göre, güncellemelerin ardından medyan işlem ücreti işlem başına 0,01 doların da altına indi.

Aynı dönemde gaz işleme kapasitesi saniyede 133 milyon gaza yükseldi. Doğrulayıcılar da asgari gaz fiyatını 1 Gwei’den 0,05 Gwei’ye düşürdü. Ağdaki daha ucuz ve hızlı işlemlerin, kullanıcı deneyimini iyileştirirken günlük etkinliği de artırdığı ifade edildi.

BNB Smart Chain üzerinde günlük işlem sayısının 2025’te 31 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü aktarıldı. Düşük maliyetli yapı özellikle gelişmekte olan pazarlarda kullanıcı girişini kolaylaştırırken, eşler arası stabilcoin transferlerinde de belirgin artış görüldü.

Gösterge Önce Sonra Blok süresi 3 saniye 0,45 saniye Kesinleşme süresi 7,5 saniye 1,1 saniye Asgari gaz fiyatı 1 Gwei 0,05 Gwei

Güncellemelerin BNB’nin arz azaltıcı yapısını da desteklediği kaydedildi. Ekim 2021’de devreye alınan BEP-95 mekanizması, her gaz ücretinin yaklaşık %10’unu anlık olarak dolaşımdan çıkarıyor. İşlem hacmi yükseldikçe yakılan BNB miktarı da artıyor.

2026’nın ilk çeyreğini kapsayan 35. üç aylık yakımda 1,57 milyondan fazla BNB dolaşımdan çıkarıldı ve bunun değeri 1 milyar doların üzerine ulaştı.

Tokenleştirilmiş varlıklar ve stabilcoin’ler büyümeyi destekledi

Ekosistemdeki genişleme yalnızca çekirdek ağ performansıyla sınırlı kalmadı. Gerçek dünya varlıkları alanında faaliyet gösteren Ondo Global Markets, Ekim 2025’te BNB Chain üzerinde 260’tan fazla tokenleştirilmiş hisse senedi ve ETF’yi kullanıma açtı. SPY, NVDA ve TSLA gibi ürünlerin bu kapsamda sunulduğu belirtildi. Ondo Global Markets, geleneksel finansal varlıkları blokzincir üzerinde temsil eden ürünler geliştiren bir yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil, emtia ya da fon gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde token olarak temsil edilmesini ifade eder. ETF ise belirli bir endeksi, sektörü veya varlık sepetini izleyen borsada işlem gören fondur.

Mart 2026 itibarıyla BNB Chain üzerinde 60’tan fazla ek tokenleştirilmiş hisse senedi ve ETF’nin daha devreye alındığı bildirildi. Bu genişlemenin ardından Ondo’nun tüm ağlardaki toplam kilitli değerinin 1 milyar doları aştığı kaydedildi. PAXG ve XAUT gibi altın destekli token’ların da zincir üstünde emtia erişimi sunduğu aktarıldı.

Stabilcoin tarafında arzın büyük bölümünü USDT oluştururken, USD1’in ikinci sıraya yükseldiği ifade edildi. United Stables ise Aralık 2025’te BSC’ye özgü $U stabilcoin’ini piyasaya sürdü. USDT, USDC ve USD1 ile desteklenen token’ın birkaç hafta içinde zincir üstü arzda 1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ekosistemin geri kalanında ise merkeziyetsiz finans uygulamaları öne çıktı. Çoklu ağ stratejisi sonrasında Uniswap’ın BNB Smart Chain üzerindeki işlem hacminde başa geçtiği, Venus’un 1,6 milyar doların üzerinde borç verme likiditesi sunduğu ve ListaDAO’nun likit stake alanında faaliyet gösterdiği aktarıldı. PancakeSwap, GMGN.AI ve Four.meme gibi platformların da bireysel kullanıcı etkinliğini yüksek tuttuğu ifade edildi.