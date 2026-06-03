Gümüşte 83,05 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Gümüş fiyatlarında son güçlü yükselişin ardından yatay bir seyir öne çıkarken, analistler kısa vadede yeni bir teknik görünümün oluştuğunu belirtiyor. XAG/USD paritesine ilişkin son grafiklerde, fiyatın destek ve direnç seviyeleri arasında sıkıştığı, bu nedenle yön arayışının daha belirgin hale geldiği görülüyor.

Destek bölgesi yakından izleniyor

Piyasadaki ana senaryoya göre gümüşün 70,86 ile 72,20 dolar aralığındaki destek bölgesine doğru geri çekilmesi gündemde. Economic Office tarafından paylaşılan değerlendirmede, bu alanın korunması halinde fiyatın yeniden 83,05 dolar direncine yönelme ihtimalinin güç kazanabileceği aktarıldı.

Economic Office analizine göre 70,86 ile 72,20 dolar bandı korunursa, gümüşte 83,05 dolar seviyesine doğru yeni bir hareketin önü açılabilir.

Analizde öne çıkan seviyeler destek tarafında 72,20, 70,86 ve 66,93 dolar, direnç tarafında ise 83,05 dolar olarak sıralandı. Bu çerçeve, işlem yapanlar için önümüzdeki günlerde izlenecek teknik aralığı ortaya koyuyor.

Değerlendirmeye göre 70,86 doların üzerinde kalınması yükseliş yapısının korunması açısından önemli görülüyor. Buna karşılık bu seviyenin altına inilmesi durumunda mevcut formasyonun zayıflayabileceği ve dikkatlerin 66,93 dolardaki daha düşük destek alanına kayabileceği ifade ediliyor.

Haftalık görünümde sıkışma dikkat çekiyor

TradeLogic ise gümüş ve altının haftalık grafiklerde geniş taban yapıları oluşturduğunu, buna karşın işlem hacimlerinin görece düşük kaldığını belirtti. Analiste göre iki değerli metalde de bant daralıyor ve bu tür sıkışmaların ardından daha sert yön hareketleri görülebiliyor.

Mini sözlük: Kama formasyonu, fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket ettiği teknik yapıyı ifade eder. Bu tür sıkışmalarda kırılımın yönü, sonraki fiyat hareketi açısından belirleyici kabul edilir.

Haftalık grafikte yükseliş sonrası bir kama formasyonunun oluştuğu, hareketli ortalamaların da birbirine yaklaştığı görülüyor. Bu tablo, fiyatın ortalamalardan çok uzaklaşmadığını ve piyasanın daha güçlü bir hamle öncesi teyit beklediğini gösteriyor.

Analize göre kama yapısının yukarı yönde kırılması halinde, kasım ayından bu yana izlenen daha geniş ölçekli yükseliş eğilimi devam edebilir. Ancak bunun için direncin artan hacimle aşılması gerektiği vurgulanıyor.

Kısa vadede yukarı yönlü deneme öne çıkıyor

Kerem Katıpoğlu tarafından paylaşılan kısa vadeli grafikte ise XAG/USD’nin bir bayrak formasyonu içinde toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Bu yapı genellikle hızlı yükseliş, kısa duraklama ve ardından yeni bir kırılma denemesiyle ilişkilendiriliyor.

Bu görünüm, kısa vadede toparlanma ihtimalini desteklese de 83,05 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin önündeki ana direnç olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgeye yeniden ulaşması ve burada alıcı desteği bulması, daha geniş yükseliş yapısının sürdüğüne işaret edebilir.

Öte yandan 72,20 ve 70,86 dolar seviyeleri piyasada yakından izleniyor. Gümüş yeni bir zirve denemesi öncesinde soğursa, bu bölgelerdeki fiyat tepkisi sonraki yönün belirlenmesinde etkili olabilir. Analistlere göre geri çekilme kontrollü kalır ve destekler korunursa toparlanma senaryosu masada kalacak; 70,86 doların altına sarkılması halinde ise 83,05 dolara yönelik hareketin ertelenmesi gündeme gelebilir.