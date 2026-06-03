Bitcoin 66.800 dolara çekildi! Kripto piyasasında yatırımcılar neye yöneldi?

Kripto para piyasasında son bir haftada belirginleşen satış baskısı, yatırımcıların dolar sabitli varlıklara yöneldiğine işaret ediyor. Piyasa verilerine göre Bitcoin, erken mayısta 80.000 doların üzerine çıktıktan sonra geri çekilmesini derinleştirdi ve yaklaşık %12 düşüşle 66.800 dolar civarına indi. Bu hareket, daha geniş kripto piyasasında da zayıflamayı beraberinde getirdi.

Stablecoin ağırlığı yeniden artıyor

Fiyatlardaki gerilemeyle birlikte, piyasada tether ve USD Coin gibi dolar sabitli kripto varlıkların payı yükseldi. Tether’in piyasa hakimiyeti %8,30’a çıkarak şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. USD Coin de nisan başında görülen seviyelere geri döndü.

Bu iki varlığın toplam payı halen genel kripto piyasasının yaklaşık %11’i düzeyinde bulunuyor. Yine de bu artış, yatırımcıların oynak dönemlerde kripto içinde dolar likiditesine yönelmeyi tercih ettiğini gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Özellikle Bitcoin’in piyasa içindeki ağırlığı zayıflarken bu eğilim daha görünür hale geldi.

Mini sözlük: Stablecoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir itibari paraya sabitlenmeye çalışan kripto varlıkları ifade eder. Tether ve USD Coin, işlem çiftlerinde ve nakde yakın park alanı olarak en yaygın kullanılan stablecoinler arasında yer alır.

Veriler, Bitcoin gerilerken kripto piyasasında fonların dolar sabitli varlıklara kaydığını ve bu eğilimin artık göz ardı edilmesi zor bir tabloya dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Bitcoin hakimiyetinde geri çekilme

Bitcoin’in toplam kripto piyasasındaki payını gösteren hakimiyet oranı da düşüş kaydetti. Nisan ve mayıs başında %61,2 seviyesine kadar çıkan oran, son verilerde %58,5’e geriledi. Bu değişim, yalnızca fiyat düşüşünü değil, sermayenin piyasa içinde farklı alanlara dağıldığını da gösteriyor.

Benzer tablo daha önce de görülmüştü. Ocak ve şubat aylarında Bitcoin’in 90.000 doların üzerinden yaklaşık 60.000 dolara doğru sert gerilediği dönemde de yatırımcıların daha temkinli pozisyon aldığı aktarılmıştı. Son hareketin de buna benzer bir riskten kaçış eğilimini yansıttığı belirtiliyor.

Satış dalgası altcoinlere de yayıldı

Satış baskısı yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether, XRP ve Solana son bir haftada %8 ile %11 arasında değer kaybetti. BCH, SUI ve RAO gibi bazı varlıklarda ise düşüş yaklaşık %20’ye ulaştı. Piyasadaki bu geniş çaplı geri çekilme, dolar sabitli varlıklara geçişi daha da hızlandırmış görünüyor.

Öte yandan geleneksel piyasalarda benzer ölçekte bir dolar yönelimi görülmedi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelere yakın işlem görürken, ABD dolarının başlıca para birimleri karşısındaki gücünü izleyen Dolar Endeksi 98,50 ile 99,50 aralığında sıkışmış durumda kaldı.

Bu ayrışma, kripto piyasasındaki savunmacı pozisyonlanmanın daha çok sektör içi likidite tercihiyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Veriler, yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmak yerine, oynaklığa karşı dolar sabitli araçlarda beklemeyi seçtiğini gösteriyor.