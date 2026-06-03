Cardano odaklı analiz platformu TapTools, üst yönetimdeki ayrılıkların ardından iki hafta içinde faaliyetlerini durduracağını açıkladı

Cardano ekosistemine odaklanan gerçek zamanlı veri ve analiz platformu TapTools, faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, X üzerinden salı günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki hafta içinde kapanış sürecini başlatacağını bildirdi. Kararın arkasında ise üst yönetimde art arda yaşanan ayrılıkların ve platformun sürdürülebilirliğini zorlaştıran ekonomik koşulların bulunduğu aktarıldı.

Yönetimde peş peşe ayrılıklar

TapTools, bu yıl içinde iki kurucu ortak, operasyonlardan sorumlu yönetici ve teknoloji yöneticisinin şirketten ayrıldığını belirtti. Son olarak teknik tarafta kritik rol üstlenen ismin de ayrılmasıyla birlikte, platformun güvenli ve sorumlu biçimde işletilmesi için gereken bilgi birikiminin kısa sürede yerine konulamayacağı ifade edildi. Şirket, bu durumun mevcut faaliyetleri sürdürmeyi fiilen sürdürülemez hale getirdiğini kaydetti.

TapTools, değişen koşullara uyum sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını, ancak platformun işletilmesi ve bakımı için gereken teknik uzmanlığın bir gecede yerine konulamayacağını belirtti.

2022 yılında faaliyete geçen TapTools, Cardano kullanıcılarının token fiyatlarını izlemesi, merkeziyetsiz finans hareketlerini takip etmesi ve yeni projeleri keşfetmesi için yaygın biçimde kullanılan araçlardan biri haline gelmişti. Platform, özellikle zincir içi verileri sade bir arayüzle sunmasıyla öne çıkıyordu. Cardano ise akıllı sözleşme desteği sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve ADA tokeniyle çalışıyor.

Cardano ekosistemindeki son gelişmeler

TapTools’un kapanış süreci, Cardano tabanlı NFT pazaryeri JPG.Store’un 23 Mayıs’ta kalıcı olarak faaliyetlerini durdurmasının ardından geldi. Bu gelişme, ekosistem içinde son dönemde art arda gelen duraklama ve küçülme haberlerine bir yenisini ekledi. Ayrıca Cardano Foundation da yıllık konferansını bu yıl iptal ettiğini açıklamıştı. Vakıf, revize edilen finansman teklifinin yönetişim topluluğundan onay alamadığını bildirmişti.

Haberde birden fazla gelişme ve tarih öne çıktığı için, sürecin ana başlıkları aşağıdaki gibi sıralanıyor.

Gelişme Ayrıntı TapTools kararı Faaliyetler önümüzdeki iki hafta içinde kademeli olarak durdurulacak JPG.Store 23 Mayıs’ta kalıcı kapanış açıklandı Cardano Foundation konferansı Yönetişim topluluğunun finansman teklifini reddetmesinin ardından iptal edildi

Ekonomik baskı ve olası destek arayışı

Şirket, platformun işletme ekonomisinin de kapanış kararında belirleyici olduğunu vurguladı. Buna karşın TapTools, faaliyetlerin tamamen sona ermesini önlemek için satın alma ya da dış finansman seçeneklerine açık olduğunu da bildirdi. Bu ifade, platformun tümüyle kapanmadan önce yeni bir destek modeli bulma ihtimalinin masada kaldığını gösterdi.

TapTools, operasyonların sürmesi için satın alma veya dış finansman ihtimaline açık olduğunu, ancak mevcut yapıyla devam etmenin mümkün görünmediğini aktardı.

Hoskinson’dan sorumluluk vurgusu

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da X’te paylaşılan bir videoda TapTools sürecine değinerek sorumluluğun bir bölümünü üstlendi. Hoskinson, mevcut ayı piyasasında çok sayıda protokolün zorlanmasını beklediğini, sıkıntı yaşayan projelere destek olmak için bir endeks planı geliştirdiğini ancak bunun hayata geçirilmediğini söyledi.

Hoskinson ayrıca Cardano yönetişim topluluğunun bu tür projelere yardımcı olabilecek konumda bulunduğunu, ancak bu yönde bir tercih yapılmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, ekosistem içinde yalnızca piyasa koşullarının değil, yönetişim kararlarının da proje sürekliliği üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.