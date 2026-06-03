XRP’de kayıp %5’i aştı! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

XRP’de son günlerde öne çıkan olumlu arz verilerine rağmen fiyat tarafındaki zayıflık sürüyor. Borsalardaki XRP bakiyeleri azalırken ve kripto yatırım ürünlerine para girişi devam ederken, piyasa bu tabloya beklenen yönde karşılık vermedi. Bu hafta bir destek seviyesinin daha aşağı kırılması, kısa vadeli teknik satışların daha uzun vadeli birikimin önüne geçtiğine işaret etti.

Arz azalıyor, fiyat ise geriliyor

Verilere göre son günlerde 25 milyondan fazla XRP borsalardan çekildi. Bu gelişme, satışa hazır arzın azalması açısından normal şartlarda fiyatı destekleyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak Binance’e XRP girişleri de 2026’nın en düşük seviyelerine indi.

Buna rağmen XRP, son 24 saatte 1,2712 dolardan 1,2026 dolara gerileyerek yüzde 5’ten fazla değer kaybetti. En sert hareket, 2 Haziran saat 14.00 UTC seansında görüldü. Bu sırada işlem hacmi 205,7 milyona çıktı ve fiyat 1,25 dolar desteğinin altına indi.

XRP’nin olumlu arz verilerine artık güçlü bir tepki vermemesi, piyasada fiyat hareketlerinin temel göstergelerin önüne geçtiğini ortaya koyuyor. Bu tür ayrışmalar, düşüş eğiliminin ileri aşamalarında daha sık görülüyor.

1,25 dolar artık direnç olarak izleniyor

1,25 dolar seviyesinin aşağı kırılmasıyla birlikte bu bölge destek olmaktan çıkıp direnç konumuna geçti. Bu da olası tepki yükselişlerinin yukarıda satış baskısıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor. XRP daha sonra 1,1858 dolara kadar inse de kapanışa doğru sınırlı bir toparlanmayla 1,20 dolar çevresinde dengelendi.

Fiyatın 1,19 doların altından verdiği tepki, kısa vadede satıcıların gücünde azalma olabileceğini düşündürdü. Ancak bu hareketin ardından alımların zayıf kalması, toparlanmanın henüz güçlü bir zemine oturmadığını gösterdi.

Grafikte öne çıkan kritik bölgeler

Teknik görünümde XRP’nin daha geniş çaplı bir alçalan yapı içinde hareket etmeyi sürdürdüğü görülüyor. Daha düşük zirveler, mevcut eğilimin aşağı yönlü kaldığını gösteren ana unsurlardan biri olmaya devam etti.

Grafikte 1,20 ile 1,21 dolar aralığı en önemli kısa vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde 1,13 ile 1,15 dolar bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü denemelerde ise piyasanın izleyeceği ilk toparlanma eşiği 1,25 dolar olacak.

Piyasa iki zıt sinyal arasında kaldı

Genel tabloda piyasa, borsalardaki arzın zayıflaması ile fiyat hareketlerindeki bozulma arasında sıkışmış görünüyor. Kripto yatırım ürünlerine incelenen dönemde yaklaşık 1,42 milyar dolarlık spot ETF girişi yaşanması da risk iştahının tamamen kaybolmadığını gösterdi, ancak bu akış XRP fiyatında doğrudan bir destek oluşturmadı.

Kısa vadede yatırımcıların temkinli kalabileceği değerlendiriliyor. Çünkü mevcut görünümde arz tarafındaki daralma tek başına yeterli olmadı ve fiyatlama davranışı, şimdilik teknik baskının daha belirleyici olduğunu ortaya koydu.