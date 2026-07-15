Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Analistler, Bitcoin için ağustosta 80000 dolar olasılığına işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, Bitcoin'de direnç kırılırsa ağustosta 80000 dolar ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.
  • 📊 Piyasada 61000 dolar kritik destek, 67000 dolar ve üzeri ise güçlü direnç olarak izleniyor.
  • 💬 Zayıf spot hacim, $BTC tarafındaki son yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli duruşu koruyor.
  • 📅 ABD enflasyon verileri ve Fed kararı, piyasanın kısa vadeli yönünde belirleyici olabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, son analizlerde kısa vadede kritik destek seviyelerini koruyan bir görünüm sergiliyor. Piyasadaki bazı analistler, yakın dirençlerin aşılması halinde fiyatın temmuz sonu ve ağustos başında daha yüksek seviyelere yönelebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 70000 doların üzeri ile 80000 dolar bölgesi öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kritik destek ve direnç seviyeleri
2 Makro veriler piyasada yön arayışını güçlendiriyor

Kritik destek ve direnç seviyeleri

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 61000 dolar seviyesini önemli bir destek olarak koruduğunu belirtiyor. Analiste göre fiyatın aynı zamanda başlıca hareketli ortalamaları yeniden destek konumuna taşıması, yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Van de Poppe, bu yapının korunması halinde önümüzdeki dönemde yeni bir hızlanma görülebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in 61000 dolar seviyesinde güçlü kaldığını ve önemli hareketli ortalamaları yeniden destek haline getirdiğini belirten Michaël van de Poppe, bunun önümüzdeki süreçte ek ivmeye işaret ettiğini vurguluyor.

Analistin ilk hedefi, piyasada emir yoğunluğunun arttığı bölgelerle örtüşüyor. CoinGlass verileri, 67000 dolar ve üzerinin büyük yatırımcı emirleri açısından dikkat çeken bir direnç alanı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık destek bölgesi 63500 ile 63800 dolar aralığında toplanıyor. CoinGlass, farklı borsalardaki likidite ve türev piyasa verilerini takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

GöstergeSeviye
Kritik destek61000 dolar
Yakın destek bölgesi63500 ile 63800 dolar
Öne çıkan direnç67000 dolar ve üzeri
Yukarı hedef senaryosu70000 dolar üstü ve 80000 dolar

Buna karşın tüm piyasa katılımcıları aynı ölçüde iyimser değil. Spot piyasadaki işlem hacminin zayıf seyretmesi, son yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bazı yorumcular, fiyatın değer alanının üzerine çıkmasının kalıcı bir kırılma yerine kısa ömürlü bir hareket olarak da sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Exitpump, son yükselişin fazla iyimser karşılanmaması gerektiğini, hareketin değer alanı üzerinde başarısız bir denemeye dönüşebileceğini kaydediyor.

Makro veriler piyasada yön arayışını güçlendiriyor

QCP Capital ise kripto piyasasının yeni bir yükseliş dalgası için daha güçlü bir teyide ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Şirket, makroekonomik cepheden gelecek bir tetikleyicinin dijital varlıklarda yönü yukarı çevirebileceğini değerlendiriyor. QCP Capital, dijital varlıklar ve türev piyasalar üzerine çalışan Singapur merkezli bir işlem şirketi olarak öne çıkıyor.

Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile ay sonundaki ABD Merkez Bankası faiz kararı, piyasaların odağında bulunuyor. Beklentinin altında gelen son veriler Bitcoin’i yeniden 65000 dolar seviyesine yaklaştırdı. Makro verilerin ve şirket bilançolarının risk iştahını desteklemeyi sürdürmesi halinde, yatırımcıların daha geniş hisse rallisinin gerisinde kalan dijital varlıklara yönelebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bazı analistler, temmuzdaki güçlü seyrin ağustosta tersine dönebileceğini de hatırlatıyor. Bu görüşe göre Bitcoin, geçmiş döngülerde görülen daha temkinli piyasa davranışlarını yeniden sergileyebilir. Bu nedenle kısa vadeli iyimserliğe rağmen, destek ve direnç bölgelerinin yakından izlenmesi önemini koruyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy Bitcoin alımlarını yeniden başlatacak

Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri piyasada olumlu havanın güçlendiğini gösterdi

Bitcoin 65.600 dolar direncini aşarsa 68.200 dolar hedefi öne çıkıyor

Bitcoin’de sekiz yıllık destek yeniden test edildi

Bitcoin’de iki aylık Stoch RSI sıfıra inerse dip sinyali güçleniyor

ABD 300 milyon dolara yakın el konulan kriptoyu Coinbase Prime’a taşıdı

Bitcoin, ABD İran gerilimiyle 62 bin dolara yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı ABD spot kripto ETF’lerine güçlü geri dönüşle net giriş geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD spot kripto ETF’lerine güçlü geri dönüşle net giriş geldi
Kripto Para
Strategy Bitcoin alımlarını yeniden başlatacak
BITCOIN (BTC)
SWIFT gelecekte XRP kullanacak mı?
RIPPLE (XRP)
Binance ve Coinbase tokenleştirilmiş hisse desteğini genişletiyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Bitcoin ve Ethereum ETF girişleri piyasada olumlu havanın güçlendiğini gösterdi
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Lost your password?