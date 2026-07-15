Analistler, Bitcoin için ağustosta 80000 dolar olasılığına işaret ediyor

Bitcoin, son analizlerde kısa vadede kritik destek seviyelerini koruyan bir görünüm sergiliyor. Piyasadaki bazı analistler, yakın dirençlerin aşılması halinde fiyatın temmuz sonu ve ağustos başında daha yüksek seviyelere yönelebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 70000 doların üzeri ile 80000 dolar bölgesi öne çıkıyor.

Kritik destek ve direnç seviyeleri

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 61000 dolar seviyesini önemli bir destek olarak koruduğunu belirtiyor. Analiste göre fiyatın aynı zamanda başlıca hareketli ortalamaları yeniden destek konumuna taşıması, yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Van de Poppe, bu yapının korunması halinde önümüzdeki dönemde yeni bir hızlanma görülebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in 61000 dolar seviyesinde güçlü kaldığını ve önemli hareketli ortalamaları yeniden destek haline getirdiğini belirten Michaël van de Poppe, bunun önümüzdeki süreçte ek ivmeye işaret ettiğini vurguluyor.

Analistin ilk hedefi, piyasada emir yoğunluğunun arttığı bölgelerle örtüşüyor. CoinGlass verileri, 67000 dolar ve üzerinin büyük yatırımcı emirleri açısından dikkat çeken bir direnç alanı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık destek bölgesi 63500 ile 63800 dolar aralığında toplanıyor. CoinGlass, farklı borsalardaki likidite ve türev piyasa verilerini takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Gösterge Seviye Kritik destek 61000 dolar Yakın destek bölgesi 63500 ile 63800 dolar Öne çıkan direnç 67000 dolar ve üzeri Yukarı hedef senaryosu 70000 dolar üstü ve 80000 dolar

Buna karşın tüm piyasa katılımcıları aynı ölçüde iyimser değil. Spot piyasadaki işlem hacminin zayıf seyretmesi, son yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bazı yorumcular, fiyatın değer alanının üzerine çıkmasının kalıcı bir kırılma yerine kısa ömürlü bir hareket olarak da sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Exitpump, son yükselişin fazla iyimser karşılanmaması gerektiğini, hareketin değer alanı üzerinde başarısız bir denemeye dönüşebileceğini kaydediyor.

Makro veriler piyasada yön arayışını güçlendiriyor

QCP Capital ise kripto piyasasının yeni bir yükseliş dalgası için daha güçlü bir teyide ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Şirket, makroekonomik cepheden gelecek bir tetikleyicinin dijital varlıklarda yönü yukarı çevirebileceğini değerlendiriyor. QCP Capital, dijital varlıklar ve türev piyasalar üzerine çalışan Singapur merkezli bir işlem şirketi olarak öne çıkıyor.

Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile ay sonundaki ABD Merkez Bankası faiz kararı, piyasaların odağında bulunuyor. Beklentinin altında gelen son veriler Bitcoin’i yeniden 65000 dolar seviyesine yaklaştırdı. Makro verilerin ve şirket bilançolarının risk iştahını desteklemeyi sürdürmesi halinde, yatırımcıların daha geniş hisse rallisinin gerisinde kalan dijital varlıklara yönelebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bazı analistler, temmuzdaki güçlü seyrin ağustosta tersine dönebileceğini de hatırlatıyor. Bu görüşe göre Bitcoin, geçmiş döngülerde görülen daha temkinli piyasa davranışlarını yeniden sergileyebilir. Bu nedenle kısa vadeli iyimserliğe rağmen, destek ve direnç bölgelerinin yakından izlenmesi önemini koruyor.