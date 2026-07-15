ABD spot kripto ETF’lerine güçlü geri dönüşle net giriş geldi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ve Ether ETF’leri, önceki seansta görülen sert çıkışların ardından salı günü yeniden net para girişi kaydetti. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri yaklaşık 181 milyon dolar, spot Ether ETF’leri ise yaklaşık 58 milyon dolar giriş aldı.

Bitcoin ETF’lerinde giriş BlackRock öncülüğünde toparlandı

Spot Bitcoin ETF’lerindeki toparlanmada en büyük katkı BlackRock’ın IBIT fonundan geldi. Fon yaklaşık 139 milyon dolar giriş çekti. Fidelity’nin FBTC fonuna da yaklaşık 21 milyon dolar giriş oldu. Gün içinde izlenen Bitcoin fonlarının hiçbirinde net çıkış görülmedi.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin iShares markası altında sunduğu IBIT, ABD spot Bitcoin ETF pazarında işlem hacmi ve varlık büyüklüğü bakımından öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

ABD spot Bitcoin ETF’leri, bir gün önceki yaklaşık 425 milyon dolarlık çıkışın ardından salı günü yaklaşık 181 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bu hareket, 14 Temmuz’da görülen yaklaşık 425 milyon dolarlık çıkışın hemen ardından geldi. Böylece salı günkü giriş, temmuz ayındaki en güçlü ikinci günlük toparlanma olarak öne çıktı.

Ether ETF’lerinde tek başına ETHA etkisi görüldü

Spot Ether ETF tarafında net girişin tamamı BlackRock’ın ETHA fonundan geldi. Söz konusu fon yaklaşık 58 milyon dolar giriş kaydederken diğer tüm Ether fonları günü yatay tamamladı. Böylece Ether ETF’lerinde net tabloyu tek bir ürün belirledi.

Toplam varlık büyüklüğü tarafında da artış izlendi. Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 75 milyar dolardan 78 milyar dolara çıktı. Spot Ether ETF’lerinin toplam varlıkları ise 10 milyar dolar eşiğini aştı.

Spot Ether ETF’lerinde yaklaşık 58 milyon dolarlık net girişin tamamını BlackRock’ın ETHA fonu oluşturdu.

Fiyatlardaki yükseliş fon akışlarına eşlik etti

Fon akışlarındaki dönüş, kripto varlıklardaki günlük fiyat artışlarıyla aynı güne denk geldi. Bitcoin ETF’leri gün içinde yaklaşık yüzde 4 yükselirken Ether ETF’lerinde artış yaklaşık yüzde 6 oldu. Bu tablo, son haftalardaki en güçlü tek seanslık hareketlerden biri olarak kayda geçti.

Temmuz ayındaki akışların yönü ise netleşmiş değil. Bitcoin ETF’leri bu ay boyunca neredeyse gün aşırı giriş ve çıkış arasında gidip geldi. 13 Temmuz’daki 425 milyon dolarlık çıkış, bu dönemin en büyük geri çekilmesi olurken salı günkü 181 milyon dolarlık giriş de en güçlü toparlanmalardan birini oluşturdu.

Veriler, ETF yatırımcılarının bu ay kalıcı bir yön tercihinden çok kısa vadeli fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verdiğine işaret ediyor. Mevcut seyirde giriş ya da çıkış yönündeki eğilim üç seanstan uzun sürmedi.