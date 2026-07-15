Strategy Bitcoin alımlarını yeniden başlatacak

Bilançosunda en fazla Bitcoin bulunduran şirket konumundaki Strategy, yeni alımlar için STRC hisselerinin 100 dolarlık nominal değerine dönmesini bekliyor. Şirket, bu koşul sağlandığında Bitcoin birikimini yeniden başlatmayı planlıyor. Kripto para piyasaları Strategy’nin pozisyonlarını yakından takip ediyor, çünkü şirketin elinde çok büyük miktarlarda bitcoin ve şirketin atacağı adımlar piyasada öngörülebilirlik açısından önemli.

Bitcoin alımları için STRC koşulu

Strategy CEO’su Phong Le, 15 Temmuz’da Bloomberg’e verdiği röportajda STRC’nin nominal değerini yeniden kazanmasının ardından Bitcoin alımlarına dönüleceğini açıkladı. Le, dolar rezervlerinin artırılmasının hisse başına düşen Bitcoin miktarını büyütmek açısından etkili bir yöntem olduğunu kaydetti.

STRC nominal değerine döndüğünde Bitcoin biriktirmeye yeniden başlayacağız. Aynı zamanda dolar rezervlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Şirketin sermaye planında, temettü ödemelerini gelecek iki ila üç yıl boyunca karşılayabilecek büyüklükte dolar rezervi oluşturulması önemli yer tutuyor. Le’ye göre bu tampon, uzun vadede yeni imtiyazlı hisse ihraçlarının sürdürülebilmesi için gerekli mali zemini sağlayacak.

Strategy son haftalarda Bitcoin alımlarından ziyade nakit likiditesini korumaya ağırlık verdi. Şirket, 22 Haziran’dan sonra yeni alım yapmazken 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında 3.588 Bitcoin sattı.

Strategy, 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasındaki yedi günlük dönemde adi hisse satışlarından yaklaşık 467 milyon dolar net gelir elde etti. Bu kaynak, şirketin dolar rezervini yaklaşık 3 milyar dolara yükselten başlıca kalemlerden biri oldu.

Öncelik bilanço dayanıklılığına verildi

TD Cowen analisti Lance Vitanza, son açıklamaların yönetimin yaklaşık iki hafta önce duyurduğu sermaye dağılımı planını uygulamaya başladığına yönelik ilk işaretlerden biri olduğunu değerlendiriyor.

Vitanza, mevcut yaklaşımın kısa vadede Bitcoin varlıklarını genişletmekten çok bilançoyu güçlendirmeye odaklandığına dikkat çekiyor. Analist, Bitcoin alınmayan dönemi şirketin sermaye planından uzaklaştığı şeklinde değerlendirmiyor.