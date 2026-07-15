🚨 Japonya, kripto varlıkları finansal varlık olarak sınıflandırdı.

Japonya, kripto varlıklara yönelik yasal çerçevesinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Ülke parlamentosu çarşamba günü kabul ettiği düzenlemeyle kripto varlıkları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına aldı. Böylece dijital varlıklar, ödeme aracı ağırlıklı eski yaklaşımdan uzaklaştırılarak geleneksel finans kurallarına daha yakın bir zemine taşındı.

Yeni çerçeve neyi değiştiriyor

Daha önce Japonya’da kripto varlıklar ağırlıklı olarak Ödeme Hizmetleri Yasası çerçevesinde değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ise sektörü finansal piyasa kurallarıyla daha doğrudan ilişkilendiriyor. Bu değişiklikle birlikte içeriden öğrenenlerin ticaretine yönelik yasaklar devreye alınırken, borsalar ve diğer kripto şirketleri için denetim yükümlülükleri de artırıldı.

Yeni kurallar, henüz kamuya açıklanmamış önemli bilgiye sahip ihraççıların, borsaların ve diğer piyasa katılımcılarının işlem yapmasını yasaklıyor. Bu yaklaşım, hisse senedi ve diğer geleneksel finans piyasalarında uygulanan içeriden öğrenenlerin ticareti sınırlamalarına benzer bir yapı oluşturuyor.

Mini sözlük: İçeriden öğrenenlerin ticareti, kamuya açıklanmamış ve fiyatı etkileyebilecek önemli bilgiye dayanarak işlem yapılması anlamına gelir. Finansal Araçlar ve Borsa Yasası ise Japonya’da menkul kıymetler ve piyasa faaliyetlerini düzenleyen temel yasal çerçevelerden biridir.

Kayıt olmadan faaliyet gösteren şirketlere uygulanacak yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Azami hapis cezası 3 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Para cezası ise yaklaşık 3 milyon yen seviyesinden 10 milyon yene yükseltildi. İçeriden öğrenenlerin ticareti ihlallerinde 5 yıla kadar hapis, 5 milyon yene kadar para cezası veya her iki yaptırım birlikte uygulanabilecek.

Japonya’nın kabul ettiği düzenleme, kripto varlıkları ödeme aracı yaklaşımından çıkarıp finansal piyasa kurallarıyla daha sıkı bağlantılı bir yapıya taşıyor.

Sektör tanımı da değişiyor

Düzenleme yalnızca denetim ve yaptırımları değil, sektörün resmi tanımını da değiştiriyor. Kayıtlı işletmeler için kullanılan “kripto para borsası” ifadesinin yerini “kripto varlık alım satım şirketi” tanımı alacak. Bu değişiklik, düzenleyicilerin sektöre artık daha geniş bir finansal rol biçtiğine işaret ediyor.

Japonya, kripto varlık düzenlemelerinde uzun süredir öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülke, erken dönemde lisanslı borsa modelini benimseyen büyük ekonomilerden biri olmuştu. Son adım ise kullanıcı koruması ve piyasa bütünlüğünü daha güçlü bir hukuki çerçeveye bağlama hedefini öne çıkarıyor.

Küresel eğilimle paralel adım

Japonya’daki değişiklik, kripto varlıkların mevcut finansal sistem içinde nasıl konumlandırılacağına dair küresel tartışmalarla da örtüşüyor. Düzenleyiciler birçok ülkede sektörü tamamen ayrı bir alan olarak ele almak yerine, yürürlükteki finans ve sermaye piyasası kurallarını kripto varlıklara uyarlamaya yöneliyor.

Bu çerçevede Güney Afrika vergi idaresi temmuz başında mevcut vergi kurallarının kripto varlıklara nasıl uygulanacağını gösteren taslak rehber yayımladı. ABD’de de düzenleyici kurumlar, menkul kıymet ve emtia mevzuatının dijital varlıklara hangi sınırlar içinde uygulanacağına ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

Yeni çerçeve, Japonya’daki kripto şirketlerine ek uyum yükümlülükleri getirirken kullanıcı koruması ve piyasa güvenini güçlendirmeyi amaçlıyor.