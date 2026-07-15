ABD ÜFE verileri düşük geldi: Piyasalara olumlu sinyal

ABD’de üretici enflasyonu temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında geldi. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %5,5 olarak açıklanırken, beklenti %6,2, önceki veri ise %6,5 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu yıllık çekirdek ÜFE de %4,7 ile %5,1’lik beklentinin altında kaldı. Önceki dönemde çekirdek ÜFE %4,9 olarak kaydedilmişti.

Veriler, üretici maliyetlerindeki artışın yavaşladığını ve enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor. Beklentilerin altında kalan ÜFE verilerinin, ABD Merkez Bankasının faiz artışı ihtimalini azaltabileceği değerlendirilirken, gelişme Bitcoin, altın ve diğer riskli varlıklar açısından olumlu karşılanıyor.