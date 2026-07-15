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Ekonomi

ABD ÜFE verileri düşük geldi: Piyasalara olumlu sinyal

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD’de yıllık Üretici Fiyat Endeksi temmuz ayında %5,5 olarak açıklandı.
  • Piyasa beklentisi %6,2, önceki veri ise %6,5 seviyesindeydi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de üretici enflasyonu temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında geldi. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %5,5 olarak açıklanırken, beklenti %6,2, önceki veri ise %6,5 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu yıllık çekirdek ÜFE de %4,7 ile %5,1’lik beklentinin altında kaldı. Önceki dönemde çekirdek ÜFE %4,9 olarak kaydedilmişti.

Veriler, üretici maliyetlerindeki artışın yavaşladığını ve enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor. Beklentilerin altında kalan ÜFE verilerinin, ABD Merkez Bankasının faiz artışı ihtimalini azaltabileceği değerlendirilirken, gelişme Bitcoin, altın ve diğer riskli varlıklar açısından olumlu karşılanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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