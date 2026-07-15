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EkonomiMeme Token

Noxa faaliyetini durdurdu, Robinhood Chain’de memecoin hacmi sarsıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Noxa faaliyetini durdurdu ve Robinhood Chain'deki memecoin akışı sarsıldı.
  • 📉 $CASHCAT son 24 saatte yüzde 33'ten fazla düştü.
  • 💸 Noxa, kapanış öncesinde yaklaşık 12 milyon dolar ücret geliri topladı.
  • 🏗️ Robinhood Chain'de gerçek dünya varlıklarının değeri 12,66 milyon dolarda kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Robinhood Chain üzerindeki en büyük token başlatma platformlarından Noxa, kısa sürede topladığı yaklaşık 12 milyon dolarlık ücret gelirinin ardından faaliyetini durdurdu. Platform, 11 Temmuz’da yeni token başvurularını kabul etmeyi bıraktı. İki gün sonra ise internet sitesi erişime kapandı.

İçindekiler
1 Kapanış birkaç gün içinde geldi
2 CASHCAT sert değer kaybetti
3 Ağın asıl kullanım alanı gölgede kaldı

Kapanış birkaç gün içinde geldi

Noxa ekibi, ilk aşamada erişim sorununu Cloudflare kaynaklı bir problemle açıkladı. 14 Temmuz’da alan adının ENS hizmetlerine yönlendirileceğini ve içerik üreticilerinin gelirlerini çekebileceğini duyurdu. Salı gecesi paylaşılan son açıklamada ise platformun artık ücret almayacağı, işlem gelirlerinin tamamının içerik üreticilerine aktarılacağı belirtildi.

Noxa, Robinhood Chain üzerindeki memecoin hareketliliğinin merkezinde yer alıyordu. Robinhood Chain, Robinhood tarafından geliştirilen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor. Ağın asıl kullanım alanı tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları olsa da son dönemde işlem hacminin büyük bölümünü memecoin işlemleri oluşturdu.

Noxa, yeni token başlatımlarını durdurduktan kısa süre sonra görünmez hale geldi ve ardından işlem ücretlerini tamamen içerik üreticilerine bırakacağını açıkladı.

CASHCAT sert değer kaybetti

Bu hareketliliğin başlıca sürükleyicisi olan CASHCAT, son 24 saatte yüzde 33’ten fazla düştü. Token, geçen hafta ulaştığı zirvede 230 milyon dolarlık piyasa değerine kadar çıkmıştı. Bu yükseliş, ağ üzerindeki toplam ilginin büyük kısmını tek başına taşıyan bir yapı oluşturdu.

Piyasada bilinen işlemcilerden 0xAvast, CASHCAT’teki sert geri çekilmeyi önemsemediğini ve mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğunu savundu. 0xAvast, tokenin 10 bin dolarlık piyasa değerinden 230 milyon dolara uzanan yükselişinde pozisyon taşıdığını öne sürdü. Buna karşın satış baskısı paylaşımın ardından da sürdü.

0xAvast, Noxa etrafındaki gelişmelerin fiyat üzerindeki korkuyu açıklamaya yetmediğini savunurken mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü dile getirdi.

Ağın asıl kullanım alanı gölgede kaldı

Robinhood Chain’in kuruluş amacında öne çıkan tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının toplam piyasa değeri şu anda yaklaşık 12,66 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık CASHCAT’in tek başına ulaştığı zirve değer, bu rakamın 12 katına çıktı. Bu tablo, ağdaki spekülatif token ilgisinin temel kullanım alanını açık ara geride bıraktığını gösterdi.

GöstergeVeri
Noxa’nın topladığı ücretYaklaşık 12 milyon dolar
Yeni token başlatımlarının durduğu tarih11 Temmuz
CASHCAT’in 24 saatlik değişimiYüzde 33’ten fazla düşüş
RWA toplam piyasa değeri12,66 milyon dolar

Kripto yorumcusu zubic_eth, sosyal medyada geniş yankı bulan değerlendirmesinde topluluğun ikiye bölündüğünü aktardı. Bir kesim, düşük nitelikli token akışına karşı sonunda bir sınır çekildiğini savunurken diğer kesim, platformun en güçlü gelir kaynağını kendi eliyle zayıflattığını öne sürdü.

Noxa’nın kapanışı, Robinhood Chain’deki memecoin ekonomisinin ne kadar dar bir alana dayandığını da ortaya koydu. Ağ üzerindeki aktivitenin önemli bölümü tek bir platform ve tek bir token etrafında toplanmış görünüyordu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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