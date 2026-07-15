AB’de MiCA geçişinin bitmesi, kripto uyum süreçlerini zorlayabilir

Avrupa Birliği’nde Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA için tanınan 18 aylık geçiş süresi 1 Temmuz’da sona erdi. Bu tarihten sonra AB’deki müşterilere hizmet vermeyi sürdürmek isteyen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisans sahibi olması gerekiyor.

Geçiş sürecinde çekim ve kayıt baskısı

Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Otoritesi AMLA’nın Başkanı Bruna Szego, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde yaptığı değerlendirmede, geçiş döneminin ardından yaşanabilecek yoğun kullanıcı hareketinin sektör üzerinde ek baskı oluşturabileceğini söyledi. AMLA, Avrupa Birliği’nin kara para aklama karşıtı çerçevesini güçlendirmek için kurulan yeni otorite olarak öne çıkıyor.

Müşterilerin hızla çekim talebine yöneleceğini bildiklerini söyleyen Bruna Szego, bunun ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinde ilave baskı yaratacağını vurguladı.

Szego’ya göre, AB faaliyetlerini sonlandıran şirketler müşterilerin varlıklarını çekmek istemesi nedeniyle operasyonel baskıyla karşı karşıya kalabilir. Lisanslı kripto şirketleri ise yeni kullanıcı akışı nedeniyle müşteri kabul ve uyum kontrollerinde zorlanabilir. Bu nedenle hizmet sağlayıcıların geçiş boyunca etkili ve kesintisiz uyum prosedürlerini koruması isteniyor.

Lisanssız şirketler için faaliyetleri durdurma çağrısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, son tarihe kadar yetki almayan kripto hizmet sağlayıcılarının AB’deki faaliyetlerini derhal sonlandırmak için adım atması gerektiğini açıkladı. Bu çerçevede, lisans almamış şirketlerin müşteri ilişkilerini kapatma ve hizmetlerini düzenli biçimde sonlandırma sürecine girmesi bekleniyor.

MiCA, AB genelinde kripto hizmetleri için ortak bir düzenleme zemini oluşturuyor. Düzenleme, özellikle lisanslama, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi alanlarında üye ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmayı amaçlıyor.

AMLA yıl sonuna kadar rapor yayımlayacak

AMLA, 1 Temmuz tarihinden önce yayımladığı tavsiye notunda, geçiş sürecinin sona ermesinin kara para aklama risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. Notta, hem AB operasyonlarını kapatan şirketler hem de yeni müşteri kabul eden lisanslı sağlayıcılar için kara para aklamayla mücadele kontrollerinin nasıl korunacağına ilişkin önlemler sıralandı.

Szego, AMLA’nın yıl sonundan önce kripto sektöründeki kara para aklama riskleri ve birlik genelindeki denetim uygulamalarına ilişkin bir rapor yayımlayacağını, ayrıca gözetimi güçlendirmek için blokzincir analiz kapasitesini genişlettiğini anlattı.

Hazırlanacak rapor, ulusal otoritelerin kripto varlık hizmet sağlayıcılarını nasıl denetlediğini de inceleyecek. Üye ülkeler arasındaki uygulama farklarının belirlenmesi ve gerekli görülen alanlarda ulusal düzenleyicilerle ortak takip çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

AMLA, bu bulguların AB genelinde daha tutarlı bir kara para aklamayla mücadele gözetimi kurulmasına katkı sağlamasını hedefliyor. Böylece MiCA sonrası dönemde hem düzenleyici uyumun hem de denetim standartlarının daha eşgüdümlü hale gelmesi amaçlanıyor.