Ethereum Foundation 2026’da kapsamlı yeniden yapılanmaya gitti

Ethereum Foundation, 2026 yılına topluluk içinden yükselen yoğun eleştirilerin gölgesinde girdi. Geliştiriciler, yatırımcılar ve öne çıkan Ethereum savunucuları, kuruluşun karar alma yapısını, uygulama hızını ve teknik önceliklerini uzun süredir tartışıyordu. Eleştirilerin odağında, yol haritasının katman 2 ölçekleme çalışmalarına fazla ağırlık verdiği, buna karşılık ana ağdaki iyileştirmelerin geri planda kaldığı görüşü yer aldı.

Liderlik değişimi ve ayrılıklar öne çıktı

Yılın ilk dönemindeki liderlik değişiminin ardından vakıfta üst düzey ayrılıklar art arda geldi. İzleyen aylarda dokuz kıdemli yönetici, araştırmacı ve lider isim kurumdan ayrıldı. Bu tablo, Ethereum Foundation’ın 12 yıllık geçmişindeki en dikkat çekici personel değişimlerinden biri olarak kayda geçti.

Vakıf yönetimi, yaşanan ayrılıkların bir gerileme işareti olmadığını, daha geniş çaplı bir kurumsal sıfırlamanın parçası olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin çekirdek araştırma, geliştirme ve koordinasyon süreçlerinde uzun süredir merkezi rol oynayan kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Bu nedenle kurumdaki her yönetim değişikliği, yalnızca vakfın iç işleyişiyle sınırlı kalmıyor; ağın teknik yönü ve ekosistemin geleceği açısından da yakından izleniyor.

Hazirandaki yeniden yapılanma belirleyici oldu

Haziran ayında dönüşüm daha da hızlandı. Eş icra direktörü Hsiao-Wei Wang görevinden ayrıldı. Bundan birkaç gün sonra vakıf, bugüne kadarki en büyük yeniden yapılanma adımını duyurdu. Kurum, iş gücünün yaklaşık beşte birini azaltarak 54 pozisyonu kaldırdı. Yıllık faaliyet bütçesi de yaklaşık %40 düşürüldü.

Bu adımların amacı, organizasyonu daha sade bir yapıya kavuşturmak ve mali açıdan daha sürdürülebilir hale getirmek olarak açıklandı. Görevine devam eden ekipler ise vakfın yalnızca kendisinin destekleyebileceğini söylediği alanlara odaklanan beş temel faaliyet grubunda yeniden düzenlendi.

Başlık Değişim İş gücü Yaklaşık %20 azaldı, 54 pozisyon kaldırıldı Yıllık bütçe Yaklaşık %40 düşürüldü Organizasyon yapısı Beş temel faaliyet grubuna ayrıldı

Yeni kurumlar ekosistemde daha büyük rol üstlendi

Hazirandaki değişimlerle eş zamanlı olarak, daha önce vakfın üstlendiği bazı görevleri devralmayı hedefleyen yeni yapılar da ortaya çıktı. Bunlardan biri olan ETHLabs, ekosistemde önemli ETH rezervleri tutan bazı şirketlerin desteğiyle kuruldu. Yapının hedefi, protokol araştırmalarını, ekosistem koordinasyonunu ve ürün geliştirmeyi vakıf dışındaki bir zeminde hızlandırmak oldu.

Temmuz ayında tanıtılan Ethereum Institutional ise şirketler, varlık yöneticileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Ethereum kullanımını araştırma, eğitim ve standart geliştirme çalışmalarıyla desteklemeye odaklandı.

Birkaç hafta sonra sahneye çıkan EthSystems da finans kurumlarının Ethereum üzerinde yaptığı işlemleri gizli tutmaya dönük altyapı geliştirmeyi hedefleyen kar amaçlı yeni bir şirket olarak konumlandı.

2026 boyunca yaşanan gelişmeler, Ethereum Foundation tarihinde görülen en kapsamlı yeniden yapılanma sürecini oluşturdu.

Böylece yılın başında yönetişim ve teknik öncelikler etrafında yoğunlaşan tartışmalar, daha küçük bir vakıf yapısı, yenilenen liderlik kadrosu, yeniden tanımlanan görev çerçevesi ve araştırma ile kurumsal benimsemede bağımsız kuruluşların daha belirgin rol üstlendiği bir ekosistem tablosuna dönüştü.