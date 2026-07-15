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Ethereum Foundation 2026’da kapsamlı yeniden yapılanmaya gitti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation, 2026'da kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi.
  • 📉 Vakıf haziranda 54 pozisyonu kaldırdı ve yıllık bütçesini yaklaşık %40 azalttı.
  • 🏢 ETHLabs, Ethereum Institutional ve EthSystems, ekosistemde yeni görevler üstlenmeye başladı.
  • 📌 2026 başındaki yönetişim eleştirileri, $ETH çevresinde vakfın rolünü yeniden şekillendirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum Foundation, 2026 yılına topluluk içinden yükselen yoğun eleştirilerin gölgesinde girdi. Geliştiriciler, yatırımcılar ve öne çıkan Ethereum savunucuları, kuruluşun karar alma yapısını, uygulama hızını ve teknik önceliklerini uzun süredir tartışıyordu. Eleştirilerin odağında, yol haritasının katman 2 ölçekleme çalışmalarına fazla ağırlık verdiği, buna karşılık ana ağdaki iyileştirmelerin geri planda kaldığı görüşü yer aldı.

İçindekiler
1 Liderlik değişimi ve ayrılıklar öne çıktı
2 Hazirandaki yeniden yapılanma belirleyici oldu
3 Yeni kurumlar ekosistemde daha büyük rol üstlendi

Liderlik değişimi ve ayrılıklar öne çıktı

Yılın ilk dönemindeki liderlik değişiminin ardından vakıfta üst düzey ayrılıklar art arda geldi. İzleyen aylarda dokuz kıdemli yönetici, araştırmacı ve lider isim kurumdan ayrıldı. Bu tablo, Ethereum Foundation’ın 12 yıllık geçmişindeki en dikkat çekici personel değişimlerinden biri olarak kayda geçti.

Vakıf yönetimi, yaşanan ayrılıkların bir gerileme işareti olmadığını, daha geniş çaplı bir kurumsal sıfırlamanın parçası olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin çekirdek araştırma, geliştirme ve koordinasyon süreçlerinde uzun süredir merkezi rol oynayan kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Bu nedenle kurumdaki her yönetim değişikliği, yalnızca vakfın iç işleyişiyle sınırlı kalmıyor; ağın teknik yönü ve ekosistemin geleceği açısından da yakından izleniyor.

Hazirandaki yeniden yapılanma belirleyici oldu

Haziran ayında dönüşüm daha da hızlandı. Eş icra direktörü Hsiao-Wei Wang görevinden ayrıldı. Bundan birkaç gün sonra vakıf, bugüne kadarki en büyük yeniden yapılanma adımını duyurdu. Kurum, iş gücünün yaklaşık beşte birini azaltarak 54 pozisyonu kaldırdı. Yıllık faaliyet bütçesi de yaklaşık %40 düşürüldü.

Bu adımların amacı, organizasyonu daha sade bir yapıya kavuşturmak ve mali açıdan daha sürdürülebilir hale getirmek olarak açıklandı. Görevine devam eden ekipler ise vakfın yalnızca kendisinin destekleyebileceğini söylediği alanlara odaklanan beş temel faaliyet grubunda yeniden düzenlendi.

BaşlıkDeğişim
İş gücüYaklaşık %20 azaldı, 54 pozisyon kaldırıldı
Yıllık bütçeYaklaşık %40 düşürüldü
Organizasyon yapısıBeş temel faaliyet grubuna ayrıldı

Yeni kurumlar ekosistemde daha büyük rol üstlendi

Hazirandaki değişimlerle eş zamanlı olarak, daha önce vakfın üstlendiği bazı görevleri devralmayı hedefleyen yeni yapılar da ortaya çıktı. Bunlardan biri olan ETHLabs, ekosistemde önemli ETH rezervleri tutan bazı şirketlerin desteğiyle kuruldu. Yapının hedefi, protokol araştırmalarını, ekosistem koordinasyonunu ve ürün geliştirmeyi vakıf dışındaki bir zeminde hızlandırmak oldu.

Temmuz ayında tanıtılan Ethereum Institutional ise şirketler, varlık yöneticileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Ethereum kullanımını araştırma, eğitim ve standart geliştirme çalışmalarıyla desteklemeye odaklandı.

Birkaç hafta sonra sahneye çıkan EthSystems da finans kurumlarının Ethereum üzerinde yaptığı işlemleri gizli tutmaya dönük altyapı geliştirmeyi hedefleyen kar amaçlı yeni bir şirket olarak konumlandı.

2026 boyunca yaşanan gelişmeler, Ethereum Foundation tarihinde görülen en kapsamlı yeniden yapılanma sürecini oluşturdu.

Böylece yılın başında yönetişim ve teknik öncelikler etrafında yoğunlaşan tartışmalar, daha küçük bir vakıf yapısı, yenilenen liderlik kadrosu, yeniden tanımlanan görev çerçevesi ve araştırma ile kurumsal benimsemede bağımsız kuruluşların daha belirgin rol üstlendiği bir ekosistem tablosuna dönüştü.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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