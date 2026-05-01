Gümüşte 74 dolar direncinde güçlü ret, 73 dolar destek seviyesi kritik önem taşıyor

Gümüş fiyatı son dönemde hızlı bir yükselişin ardından 74 dolar seviyesinde dirençle karşılaştı. Analizler, kısa vadede 73 doların temel destek, yukarıda ise 74 doların direnç noktası olduğunu gösteriyor. Bazı yorumcular ise gümüşün bu seviyelerde tutunması halinde 75 dolara doğru yeni bir yükselişin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Gümüşte yukarı hareket ve ilk direnç

Kripto piyasası katılımcılarından DAYI BORSA, gümüş fiyatı kısa vadede 74 dolara ulaşmasına rağmen burada satış baskısıyla karşılaştığını aktardı. Gümüşün (XAGUSD), momentum kaybı sonrası üst direnç bandından geri çekilerek 18’inci gün seviyelerine döndüğü görüldü. Teknik analizde, 74 dolar kısa pozisyon için uygun seviye, 73 dolar altı ise alım fırsatı olarak dikkat çekti.

Grafikte ayrıca 72,78-72,79 dolar bölgesinin de destek olduğu belirtildi. Bu bağlamda, olası bir geri çekilmede fiyatın önce 73 doları test edip ardından yeni bir yükseliş başlatabileceği öngörülüyor.

DAYI BORSA’nın paylaşımlarında yer alan grafik, fiyatın kısa vadeli desteklere yaklaşarak potansiyel olarak yeniden 75 doları hedefleyebileceğini ancak bunun için mevcut seviyelerin korunmasının şart olduğunu gösterdi.

73.13 dolar seviyesinde piyasa takibi

Bir başka piyasa analisti Kerem Katipoğlu ise, XAGUSD grafiğinde 73 dolar civarının kritikliğine vurgu yaptı. Katipoğlu, paylaştığı analizde “73.13 altı reddedildi” ifadesiyle bu seviyenin kısa vadede yukarı yönlü hareketler için referans noktası olduğunu belirtti.

Grafiklere göre, önceki güçlü çıkışın ardından oluşan flama formasyonu tipik olarak bir konsolidasyonu işaret ederken, yapının sağlam kalabilmesi için fiyatın 73.13 dolar üzerinde tutunması gerektiği dile getirildi.

Bu seviyenin üzerinde olası hareketlerde, gümüş yeniden 74 dolara yükselebilir. Bu da kısa vadeli analizin, fiyatın üst banda tekrar yaklaşmasını ve 75 doların yeniden gündeme gelmesini öngörüyor.

Gümüşte uzun vadeli görünüm ve konsolidasyon

UselinK101 kullanıcı isimli bir diğer analist ise, gümüşte (XAGUSD) uzun vadeli güncel grafik paylaştı. Bu grafikte fiyatın önceki zirve sonrası genişleyen bir alçalan yapıda konsolide olduğu belirtildi.

Paylaşımda, son satış dalgalarının önceki kadar güçlü olmadığı vurgulandı. Ancak, günlük bazda fiyatın hâlâ düzeltme kanalında hareket ettiği ve kalıcı yukarı yönlü bir hareket için net bir kırılım gerektiği kaydedildi.

Analizde ayrıca, gümüşün hâlâ son bir dip yapma sürecinde olabileceği, buna paralel olarak hem günlük hem de kısa vadeli grafiklerde 73 dolar seviyesinin önem kazandığı belirtildi. Güçlü bir tepki durumunda toparlanma ihtimali artacak.

Son durumda, XAGUSD fiyatı kısa vadede destek ve direnç bandında dalgalanıyor. Eğer fiyat 74 doların üzerine çıkarsa sıradaki hedef olarak 75 dolar öne çıkacak. Fakat, 73.13 dolar altına inilirse yükseliş beklentisi zayıflayacak ve 72.78 dolar düzeyinde yeni bir destek aranacak.

Grafiklerde gümüşün 74 dolar direncinden döndüğü, aşağıda ise 73 dolar seviyesinde yeni bir yol ayrımına girildiği gözlendi. Analistler, bu seviyelerin yeni bir yükseliş hareketi için belirleyici olacağını vurguluyor.