BITCOIN (BTC)

Bitcoin 77.400 dolara dayandı, 80.000 dolar yolunda direnç büyüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 77.400 doları test etti, 80.000 dolarda yoğun direnç var.
  • Fiyat hareketleri ağırlıklı olarak kar realizasyonu ve ani likidasyonlardan kaynaklanıyor.
  • 📈 Hacim düşük, spot ve vadeli işlemlerde ciddi bir artış olmadan yükseliş ivmesi zayıf kalabilir.
  • 🔥 Kritik eşik: Hali hazırda $BTC için destek ve direnç bölgeleri yatırımcı davranışını belirliyor.
Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 77.400 dolara yükseldi ancak mevcut verilere göre yatırımcıların kar satışı yapması, BTC’nin 77.000-80.000 dolar aralığında kalıcı destek oluşturmasını zorlaştırıyor. TRDR tarafından sağlanan emir defteri verileri, 76.700 ile 79.300 dolar arasında toplamda 130 milyon doların üzerinde satış emri bulunduğunu gösterdi. Bu seviyelerdeki yüksek satış baskısı, yükselişin devamını sınırlayabilir.

Fiyat hareketlerinde öne çıkan dinamikler

Bitcoin’in kısa vadeli vadeli işlem verileri, negatif fonlama oranı ve görece düşük long-short farkına rağmen, boğaların şu an için avantajını koruduğuna işaret ediyor. Yazı anında, uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki fark 1,47 milyon dolar seviyesinde; bu durum olumlu bir işareti temsil ediyor. Kısa pozisyonların toplu şekilde kapatılması tehdidi ise özellikle 76.800 dolar ve üstü seviyelerde artıyor. Bu aralıkta, 66,5 milyon ile 189 milyon dolar arasında negatif delta görülüyor – yani kısa pozisyonlar için likidasyon riski yükselmiş durumda.

Teknik analiz açısından bakıldığında, Bitcoin’in 75.000 doları destek seviyesine dönüştürmesi (destek-direnç dönüşümü) dikkat çekiyor. Ayrıca, fiyat 20 günlük hareketli ortalama olan 76.067 doların üzerine yeniden çıkmayı başardı. Bu gelişmeler, yükseliş eğiliminin şimdilik korunmasında rol oynadı.

Kar satışları ve hacim yetersizliği

Kısa vadede boğalar açısından en olumlu senaryo, bu hafta görüldüğü gibi 79.000 dolardaki kanal direnç hattının aşılması ve ardından 80.000 dolar seviyesinin destek olarak teyit edilmesi olacak. Buna karşılık, özellikle 77.000 dolar civarında gerçekleşen kar alımları ve yetersiz hacim, yükselişi kısıtlıyor. Kırılmanın sürdürülebilmesi için ya spot piyasada ya da vadeli işlemlerde belirgin bir hacim artışına ihtiyaç duyuluyor.

TRDR grafiklerine göre, Bitcoin’in gün içi ani hareketleri genellikle likidasyonlardan kaynaklanıyor ve kalıcı spot talebi ile uzun vadeli kaldıraç eksikliği nedeniyle yükselişler kısa sürüyor.

Likidite ve teknik göstergeler

Emir defterinde 76.700 ile 79.300 dolar aralığında yer alan hacimli satış emirleri, mevcut fiyatlamada önemli bir direnç oluşturuyor. Spot ve perpetual (sürekli) vadeli işlemlerde belirgin bir hacim artışı gerçekleşmedikçe, fiyatın bu dirençleri aşması güçleşiyor. Son dönemde Bitcoin fiyatı, anlık likidasyonların etkisiyle ani hareketler sergilemekte fakat işleme hacmi düşük olduğu için bu dalgalar uzun süre devam etmiyor.

Kısa vadede fiyat yönündeki belirsizlik devam ederken, yatırımcılar ilerleyen günlerde hacim artışı ve sağlam destek seviyelerinin oluşmasını yakından izliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
