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Kripto Para

BlackRock’tan Bitcoin cephesinde yeni hamle! Gelir odaklı fon için neler biliniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, düzenli gelir hedefleyen yeni bitcoin fonu BITA’yı piyasaya sürmeye yaklaştı.
  • 📌 Fon, bitcoin ve IBIT hisselerini tutarken elindeki payların bir kısmında opsiyon primi toplayacak ve bunu $BTC ile ilgilenen yatırımcılara yansıtacak.
  • 💰 Ücret oranı %0,65 olarak açıklandı ve bu seviye YBTC ile BTCI’ın altında kaldı.
  • 🗓️ SEC başvurusundaki son güncellemeler, ürünün Goldman Sachs’ın temmuz başı planı öncesinde devreye girebileceğini gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, yatırımcılara düzenli gelir sunmayı hedefleyen yeni bir bitcoin fonunu piyasaya sürmeye yaklaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan son başvuruya göre iShares Bitcoin Premium Income ETF, Nasdaq’ta BITA koduyla işlem görecek.

İçindekiler
1 Fonun yapısı ve gelir modeli
2 Ücret avantajı ve rekabet yarışı
3 IBIT’in pazardaki ağırlığı
4 Lansman için son aşama

Fonun yapısı ve gelir modeli

Başvuru belgelerine göre fon, doğrudan bitcoin ile birlikte BlackRock’ın spot bitcoin ETF’si IBIT hisselerini portföyünde tutacak. Gelir ise opsiyon işlemlerinden sağlanacak. Fon, her ay elindeki IBIT hisselerinin bir bölümü üzerine alım opsiyonu satarak prim geliri elde edecek ve bu gelir yatırımcılara aktarılacak.

Alım opsiyonu, alıcıya belirli bir fiyattan hisse satın alma hakkı veriyor. Fon bu hakkı satarak prim topluyor. Ancak bu modelin karşılığında, bitcoin fiyatında sert bir yükseliş yaşanması halinde fonun yukarı yönlü kazancı sınırlanabiliyor. Başvuruya göre BlackRock, aynı anda fon değerinin %25 ila %35’i kadar bölümünde bu stratejiyi uygulamayı planlıyor.

Mini sözlük: Alım opsiyonu, yatırımcıya belirli bir varlığı önceden belirlenmiş fiyattan satın alma hakkı veren sözleşmedir. Covered call olarak bilinen stratejide ise elde tutulan varlık üzerine bu hak satılır; karşılığında prim geliri alınırken güçlü yükselişlerde kazanç tavanı oluşabilir.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock’ın sponsor ücretini %0,65 olarak belirlediğini, bunun YBTC’deki %0,95 ve BTCI’daki %0,99 oranlarının altında kaldığını aktardı.

Ücret avantajı ve rekabet yarışı

Fonun dikkat çeken başlıklarından biri de maliyet tarafı oldu. Sponsor ücreti %0,65 seviyesinde belirlendi. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu oranın piyasadaki en büyük covered call bitcoin fonlarından YBTC ve BTCI’ın ücretlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

Balchunas ayrıca ürünün çok kısa süre içinde işleme açılmasını beklediğini söyledi. Analiste göre BlackRock, yaklaşık 1 Temmuz civarında devreye girmesi beklenen Goldman Sachs’ın benzer bitcoin fonundan önce piyasaya çıkmak istiyor.

IBIT’in pazardaki ağırlığı

BlackRock, ABD spot bitcoin ETF pazarında dağıtım gücü en yüksek kurumlar arasında yer alıyor. Şirketin iShares Bitcoin Trust ürünü olan IBIT, 47 milyar dolarlık büyüklüğüyle sektörün amiral gemilerinden biri haline geldi. Fon, birçok günde rakiplerinden daha güçlü girişler alırken, bazı rakip ürünlerden para çıkışı yaşandığı dönemlerde de sermaye çekmeyi sürdürdü.

Piyasada son dönemde IBIT ile Fidelity’nin FBTC ürünü öne çıkıyor. Bu tablo, ABD’de spot bitcoin ETF alanını giderek iki büyük oyuncunun belirlediği bir rekabet zeminine dönüştürdü. Daha küçük ihraççıların ise günlük fon akışlarına katkısının sınırlı kaldığı görülüyor.

Lansman için son aşama

Düzenleyici kuruma sunulan son değişiklik başvurusu, BITA’nın lansmana oldukça yaklaştığına işaret ediyor. Belgelerde fon için başlangıç sermayesinin konulduğu ve bitcoin ile IBIT hissesi alımlarının başladığı bilgisi de yer aldı. Bu durum, ürünün operasyonel olarak hazır hale gelmek üzere olduğuna işaret ediyor.

Planlanan lansman, bitcoinin ana akım yatırımcılar açısından yalnızca fiyat artışına dayalı bir araç olmaktan çıkıp gelir üreten bir yatırım ürününe dönüşmesinde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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