BTC 80.000 dolar direncini aşamadı işlem hacimleri Eylül 2023 seviyesine indi

Bitcoin son bir haftada 77.000 dolar üzerini aşmak için birden fazla girişimde bulunmasına rağmen, bu seviyelerin üzerine kalıcı şekilde çıkmayı başaramadı. Geçici bir yükselişte 79.500 dolara kadar ulaşan BTC fiyatı, kısa vadeli yatırımcıların borsalara yüklü satışlarıyla karşılaştı. 15 Nisan’dan bu yana 150.000 BTC’nin borsalara gönderildiği verilerle ortaya kondu.

Kısa Vadeli Yatırımcıların Etkisi

Kripto para analizcisi Darkfost, son iki haftada fiyat yükseldikçe, 155 günden daha kısa süredir Bitcoin tutan yatırımcıların satış baskısını artırdığını kaydetti. Arka arkaya üç seansta borsalara sırasıyla 65.000, 54.600 ve 39.000 BTC gönderildi. Bu hacimli transferlerin, Bitcoin’in 80.000 dolar gibi kritik bir direnç seviyesini aşmasını engellediği değerlendiriliyor.

Borsalara yapılan BTC transferlerinin artışıyla birlikte kısa vadeli yatırımcıların kar amacıyla satış yaptıkları görülüyor. Uzmanlar, bu tür satışların özellikle güçlü direnç bölgelerinde fiyatı baskıladığını vurguladı.

İşlem Hacimlerinde Sert Düşüş

Spot piyasada işlem hacimleri de ciddi biçimde azaldı. Bitcoin’in günlük işlem aktivitesi, Eylül 2023’teki düşüş dönemine benzer düşük seviyelere geriledi. Binance borsasında bir ay içinde 25 milyar dolar, Gate.io’da 13 milyar dolar, OKX’te ise yaklaşık 6 milyar dolarlık hacim kaybı yaşandı.

İşlem hacimlerinin düşmesi, yatırımcı güveninde bir zayıflama olarak görülüyor. Analist Darkfost, bu hacimdeki daralmanın Bitcoin’e yönelik geçici bir ilgi kaybını yansıttığını belirtti.

Bu tür hacim düşüşleri kısa vadede olumsuz bir tablo ortaya koysa da, kripto piyasasında yeni fırsatların oluşmaya başladığı dönemler genellikle böyle ilginin azaldığı vakitlerde ortaya çıkar.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı kısa aralıklarla 77.000 dolar çevresinde dalgalanmayı sürdürüyor; ancak piyasa katılımında büyük bir artış gözlemlenemedi.

Likitasyonlar ve Açık Pozisyonlarda Gelişmeler

Bitcoin araştırmacısı Axel Adler Jr, likitasyon baskısında son dönemde değişiklik yaşandığına dikkat çekti. 30 Nisan itibarıyla yedi günlük göstergede +28,7 değeriyle pozitif bölgeye geçildi. Hem uzun hem de kısa vadeli pozisyonların sıklıkla likide edilmeye başlandığı ve son 24 saatte piyasada toplam 604 milyon dolarlık pozisyonun kapandığı bildirildi.

Ortalama 30 günlük göstergede ise hâlâ negatif yönlü eğilim korunuyor. Bu durum, uzun vadeli likitasyonların genel piyasa baskısını sürdürdüğünü gösteriyor.

Açık pozisyonların seviyesi de azalmış durumda. Yedi günlük ortalamada açık pozisyonlar 300.000 BTC üzerinde iken yaklaşık 292.000 BTC seviyesine düştü. Son 10 günde 8.000 ila 9.000 BTC’lik kaldıraç kullanımı piyasadan çekildi ve gün bazında açık pozisyon değişimleri hâlen negatif kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in tekrar yukarı yönlü güçlü bir hareket başlatabilmesi için açık pozisyonlarda ve spot hacimlerde belirgin bir artış beklendiği aktarıldı. Aksi takdirde, fiyatın mevcut direnç bölgesi olan 77.000 dolar çevresinde yatay seyretmesi öngörülüyor.