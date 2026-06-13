Brezilya’da kriptoya yeni müdahale hazırlığı! 10 yıla kadar hapis ne anlama geliyor?

Brezilya Temsilciler Meclisi, elektronik dolandırıcılıkla mücadelede kripto varlıkları da doğrudan kapsayan yeni bir yasal düzenlemeyi ilerletiyor. Meclisteki kritik komitelerden Maliye ve Vergilendirme Komitesi, şüphelilerin kripto cüzdanlarının dondurulmasına imkan tanıyan ve bazı elektronik dolandırıcılık suçlarında hapis cezasını 10 yıla kadar çıkaran 5819/2025 sayılı tasarıyı kabul etti.

Yargıya yeni yetkiler verilmesi planlanıyor

Tasarıya göre sosyal medya, telefon, e posta ve diğer dijital kanallar üzerinden işlendiği belirtilen dolandırıcılık suçlarında ceza aralığı mevcut 4 ila 8 yıldan 6 ila 10 yıla yükseltilecek. Para cezası da düzenlemenin içinde yer alıyor.

Yeni çerçeve, hakimlere ihtiyati tedbir kapsamında banka hesapları ile kripto cüzdanlarını dondurma yetkisi tanıyor. Mahkemeler ayrıca taşınmazlara erişimi engelleyebilecek, şüphelilerin mağdurlarla temas kurmasını yasaklayabilecek ve sosyal medya ile dijital ödeme sistemlerini kullanmalarını kısıtlayabilecek.

Komiteden geçen tasarı, elektronik dolandırıcılık soruşturmalarında hakimlere banka hesapları ve kripto cüzdanları üzerinde dondurma kararı verebilme yetkisi tanırken, hapis cezalarının da 6 ila 10 yıl aralığına çıkarılmasını öngörüyor.

Mağdurun zararının 100 asgari ücreti aşması ya da soruşturmacıların şüphelinin kaçma riski taşıdığını ortaya koyması halinde, mahkemeler önleyici tutuklama kararı da verebilecek. Suçun örgütlü bir yapı içinde işlendiğinin tespit edilmesi durumunda ise temel cezanın üçte bir oranında artırılması öngörülüyor.

Tasarı henüz yasalaşmadı

5819/2025 sayılı teklif, Temsilciler Meclisi üyesi Coronel Chrisostomo tarafından sunuldu ve komite raportörlüğünü Kim Kataguiri üstlendi. Brezilya Temsilciler Meclisi, ülkenin alt yasama kanadı olarak federal yasa tekliflerinin ilk aşamadaki değerlendirmelerinde merkezi rol oynuyor.

Tasarı bundan sonraki aşamada Anayasa, Adalet ve Vatandaşlık Komitesi’nin değerlendirmesine gidecek. Buradan da geçmesi halinde önce Temsilciler Meclisi genel kurulunda, ardından Senato’da oylanması gerekecek. Son aşamada ise metin, imza için devlet başkanına gönderilecek.

Brezilya son yıllarda kripto suçlarına odaklandı

Brezilya, kripto bağlantılı suçlarla yalnızca yasa teklifleri üzerinden değil, saha operasyonlarıyla da mücadele etmeye çalışıyor. Eylül 2025’te Federal Polis tarafından yürütülen Lusocoin Operasyonu kapsamında, kripto varlıklar, paravan şirketler ve kuruma özel bir token üzerinden 3 milyar Brezilya realinden fazla tutarın aklandığı iddiasıyla bir ağ hedef alındı.

Bu operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı ve 65 kişi ile kuruluşa ait varlıklar donduruldu. Soruşturma dosyası, Brezilya’nın kripto kaynaklı mali suçlara yaklaşımında daha sert bir çizgi izlediğine işaret eden örneklerden biri olarak kayda geçti.

Ülkede daha önce de dikkat çeken dosyalar açılmıştı. 2022’de Brezilya Federal Polisi ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, Francisley Valdevino da Silva’ya bağlı adreslere operasyon düzenledi. “Bitcoin Şeyhi” olarak bilinen Silva’nın, birden fazla ülkedeki yatırımcılardan yaklaşık 800 milyon dolar topladığı öne sürülen uluslararası bir dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Daha yakın dönemde ise Braiscompany davasında üç yöneticiye toplam 170 yıl hapis cezası verildi. Söz konusu yapının yaklaşık 20 bin yatırımcıyı 1,1 milyar Brezilya reali, yani yaklaşık 190 milyon dolar zarara uğrattığı aktarılmıştı.