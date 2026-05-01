Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 86-90 dolar bölgesi kritik eşik oldu fiyat sıkışmaya devam ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana fiyatı 86-90 dolar bölgesindeki kritik eşiğe yaklaşırken piyasa yeni bir kırılım bekliyor.
  • 📊 Kısa vadede $SOL dar aralıkta işlem görmeye devam ediyor ve olumlu piyasa hissiyatı öne çıkıyor.
  • 👀 Ancak, baş-omuz formasyonu ile satış baskısı bitmiş değil; geliştirici ilgisindeki artış ise uzun vadede pozitif.
  • ⚡ Kritik nokta: 90 dolar üzerinde kalıcı bir yükseliş olmadıkça güçlü bir yeni ralli başlaması beklenmiyor.
Solana fiyatı, geçtiğimiz haftalarda dalgalı seyirse de son günlerde oldukça dar bir aralıkta hareket etmeye başladı. Mevcut teknik görünümler ve piyasa hissiyatı, bu durgunluğun uzun sürmeyebileceğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana, 83,24 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

İçindekiler
1 Üçgen Yapı ve Önemli Fiyat Bölgeleri
2 Piyasa Hissiyatında Yükseliş ve Teknik Riskler
3 Geliştirici Aktivitesi ve Temel Dinamikler
4 Uzun Vadeli Trend ve Olası Senaryolar
5 Solana’da Yön Kısa Sürede Netleşebilir

Üçgen Yapı ve Önemli Fiyat Bölgeleri

Teknik açıdan bakıldığında Solana fiyatında simetrik üçgen sıkışması dikkat çekiyor. Bu oluşum, genellikle fiyatın yön arayışında olduğunu gösteriyor ve büyük bir kopuşun habercisi kabul ediliyor. Üçgenin üst bandında 86-90 dolar seviyeleri ön plana çıkarken, aşağıda ise 78-80 dolar aralığı ana destek olarak öne çıkıyor. Analistlere göre, fiyat 90 doların üzerine geçerse 98-105 dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş ihtimali güçlenecek. 78 doların altına inilirse, satış baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor.

Solana şu anda üçgenin alt-orta bölümünde işlem görüyor ve Ichimoku Bulutu dinamik bir direnç olarak çalışıyor. 86-90 dolar bölgesi yukarı harekette kırılması gereken ana direnç olarak izleniyor; aşağıda ise 78 dolar bölgesi önemli destek konumunda.

Kopuş öncesinde fiyatın bu aralıkta yatay hareketini bir süre daha sürdüreceği tahmin ediliyor.

Piyasa Hissiyatında Yükseliş ve Teknik Riskler

Santiment Intelligence tarafından yayımlanan veriler, son dönemde hem Bitcoin hem de Solana için piyasa iyimserliğinin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında her bir olumsuz ifadenin neredeyse üç katı olumlu görüş bulunuyor. Yükselen katılım ve pozitif beklentiler, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Ancak bu iyimserliğe rağmen, teknik tarafta daha büyük bir oynaklık riski de var. Son dönem grafiklerinde baş-omuz formasyonunun gündeme gelmesi, özellikle 90-100 dolar bandında fiyatın ret yeme ihtimalini öne çıkarıyor. Eğer bu seviyeden bir kez daha gerileme yaşanırsa, mevcut toparlanma isteği kısa süreli kalabilir.

Diğer yandan, fiyat bu kritik bölgeyi destek olarak geri alırsa, satış baskısının azalıp alıcıların yeniden güç kazanması bekleniyor.

Geliştirici Aktivitesi ve Temel Dinamikler

Teknik görünümün yanında, projedeki temel göstergeler de değişmekte. CryptosRus’un paylaştığı istatistiklere göre geçtiğimiz dönemde Solana ağına yönelik geliştirici ilgisinde hatırı sayılır bir artış yaşandı. Solana’nın toplam geliştirici ilgisindeki payı yüzde 6’dan yüzde 23’e çıkarken, aynı dönemde Ethereum’un oranı yüzde 82’den yüzde 31’e geriledi.

Bu tür bir geçiş, genellikle yeni bir döngünün başlangıç işaretlerinden biri olarak görülüyor. Daha fazla geliştiricinin Solana üzerinde çalışmaya başlaması, uzun vadede ağın büyümesini ve ekosisteme olan talebin artmasını sağlayabilir.

Ancak bu temel gelişmelerin fiyata kısa vadede sert bir etkisi olmayabilir. Uzmanlar, şimdilik bunun bir altyapı avantajı oluşturduğunu vurguluyor.

Uzun Vadeli Trend ve Olası Senaryolar

Degen News tarafından paylaşılan grafiklere göre Solana, son yedi ayı arka arkaya kırmızı mumlarla kapattı. 200 doların üzerinden başlayan düşüşte fiyat, bugün itibariyle 80 dolar seviyelerine kadar geriledi. Son kapanışlarda ise aşağı yönlü baskının azaldığı görülüyor.

Fiyatın bu kadar uzun süre düşüşte kalması, çoğu zaman satış baskısının tükenmeye başladığına işaret edebiliyor. Özellikle 86-90 dolar direnç hattı kırılırsa, büyük bir toparlanma yaşanabileceği ihtimali konuşuluyor.

Solana’da Yön Kısa Sürede Netleşebilir

Özetle, Solana’daki fiyat sıkışıklığı ve artan piyasa ilgisi, kısa vadede güçlü bir hareket potansiyelini gündeme getiriyor. 86-90 dolar aralığı, üçgen yapısının üstü, ana direnç ve önceki reddedilme noktası gibi birçok açıdan kesişim oluşturuyor. Fiyat temiz şekilde bu seviyelerin üzerine çıkarsa 98 ve 105 dolar hedefleri tekrar gündeme gelecek. Aksi halde 78 dolar desteğinin aşağı kırılması halinde ise, trendin yeniden satıcılara dönebileceği söyleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana İsviçre’de yeni kurumla kurumsal kripto piyasasına odaklandı

Shinhan Card Solana ile stablecoin destekli ödeme denemelerine başladı

Shinhan Card, Solana ile stablecoin ödemeleri için ileri seviye PoC başlattı

Solana grafiğinde kırılma sonrası hedef 77 dolar oldu

Meta içerik üreticilerine USDC ile ödeme seçeneği sundu

Solana Ventures Squads için 18 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı SOL 83 dolar seviyesinde hareket ediyor

Solana fiyatı 81,65 dolar seviyesine geriledi RSI tarihi dipte

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Gümüşte 74 dolar direncinde güçlü ret, 73 dolar destek seviyesi kritik önem taşıyor
Bir Sonraki Yazı Oobit’in yeni Agent Card’ı ile işletmelere USDT ile yapay zeka tabanlı ödeme dönemi başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Oobit’in yeni Agent Card’ı ile işletmelere USDT ile yapay zeka tabanlı ödeme dönemi başladı
Tether (USDT)
Gümüşte 74 dolar direncinde güçlü ret, 73 dolar destek seviyesi kritik önem taşıyor
Gümüş
Bitcoin 77.400 dolara dayandı, 80.000 dolar yolunda direnç büyüyor
BITCOIN (BTC)
BTC 80.000 dolar direncini aşamadı işlem hacimleri Eylül 2023 seviyesine indi
BITCOIN (BTC)
Gümüşte fiyat rekoru: 2026’da 121,64 dolar zirvesinden %75 artış
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Gümüş
Lost your password?