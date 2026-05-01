Solana’da 86-90 dolar bölgesi kritik eşik oldu fiyat sıkışmaya devam ediyor

Solana fiyatı, geçtiğimiz haftalarda dalgalı seyirse de son günlerde oldukça dar bir aralıkta hareket etmeye başladı. Mevcut teknik görünümler ve piyasa hissiyatı, bu durgunluğun uzun sürmeyebileceğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana, 83,24 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Üçgen Yapı ve Önemli Fiyat Bölgeleri

Teknik açıdan bakıldığında Solana fiyatında simetrik üçgen sıkışması dikkat çekiyor. Bu oluşum, genellikle fiyatın yön arayışında olduğunu gösteriyor ve büyük bir kopuşun habercisi kabul ediliyor. Üçgenin üst bandında 86-90 dolar seviyeleri ön plana çıkarken, aşağıda ise 78-80 dolar aralığı ana destek olarak öne çıkıyor. Analistlere göre, fiyat 90 doların üzerine geçerse 98-105 dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş ihtimali güçlenecek. 78 doların altına inilirse, satış baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor.

Solana şu anda üçgenin alt-orta bölümünde işlem görüyor ve Ichimoku Bulutu dinamik bir direnç olarak çalışıyor. 86-90 dolar bölgesi yukarı harekette kırılması gereken ana direnç olarak izleniyor; aşağıda ise 78 dolar bölgesi önemli destek konumunda.

Kopuş öncesinde fiyatın bu aralıkta yatay hareketini bir süre daha sürdüreceği tahmin ediliyor.

Piyasa Hissiyatında Yükseliş ve Teknik Riskler

Santiment Intelligence tarafından yayımlanan veriler, son dönemde hem Bitcoin hem de Solana için piyasa iyimserliğinin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında her bir olumsuz ifadenin neredeyse üç katı olumlu görüş bulunuyor. Yükselen katılım ve pozitif beklentiler, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Ancak bu iyimserliğe rağmen, teknik tarafta daha büyük bir oynaklık riski de var. Son dönem grafiklerinde baş-omuz formasyonunun gündeme gelmesi, özellikle 90-100 dolar bandında fiyatın ret yeme ihtimalini öne çıkarıyor. Eğer bu seviyeden bir kez daha gerileme yaşanırsa, mevcut toparlanma isteği kısa süreli kalabilir.

Diğer yandan, fiyat bu kritik bölgeyi destek olarak geri alırsa, satış baskısının azalıp alıcıların yeniden güç kazanması bekleniyor.

Geliştirici Aktivitesi ve Temel Dinamikler

Teknik görünümün yanında, projedeki temel göstergeler de değişmekte. CryptosRus’un paylaştığı istatistiklere göre geçtiğimiz dönemde Solana ağına yönelik geliştirici ilgisinde hatırı sayılır bir artış yaşandı. Solana’nın toplam geliştirici ilgisindeki payı yüzde 6’dan yüzde 23’e çıkarken, aynı dönemde Ethereum’un oranı yüzde 82’den yüzde 31’e geriledi.

Bu tür bir geçiş, genellikle yeni bir döngünün başlangıç işaretlerinden biri olarak görülüyor. Daha fazla geliştiricinin Solana üzerinde çalışmaya başlaması, uzun vadede ağın büyümesini ve ekosisteme olan talebin artmasını sağlayabilir.

Ancak bu temel gelişmelerin fiyata kısa vadede sert bir etkisi olmayabilir. Uzmanlar, şimdilik bunun bir altyapı avantajı oluşturduğunu vurguluyor.

Uzun Vadeli Trend ve Olası Senaryolar

Degen News tarafından paylaşılan grafiklere göre Solana, son yedi ayı arka arkaya kırmızı mumlarla kapattı. 200 doların üzerinden başlayan düşüşte fiyat, bugün itibariyle 80 dolar seviyelerine kadar geriledi. Son kapanışlarda ise aşağı yönlü baskının azaldığı görülüyor.

Fiyatın bu kadar uzun süre düşüşte kalması, çoğu zaman satış baskısının tükenmeye başladığına işaret edebiliyor. Özellikle 86-90 dolar direnç hattı kırılırsa, büyük bir toparlanma yaşanabileceği ihtimali konuşuluyor.

Solana’da Yön Kısa Sürede Netleşebilir

Özetle, Solana’daki fiyat sıkışıklığı ve artan piyasa ilgisi, kısa vadede güçlü bir hareket potansiyelini gündeme getiriyor. 86-90 dolar aralığı, üçgen yapısının üstü, ana direnç ve önceki reddedilme noktası gibi birçok açıdan kesişim oluşturuyor. Fiyat temiz şekilde bu seviyelerin üzerine çıkarsa 98 ve 105 dolar hedefleri tekrar gündeme gelecek. Aksi halde 78 dolar desteğinin aşağı kırılması halinde ise, trendin yeniden satıcılara dönebileceği söyleniyor.