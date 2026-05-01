Oobit’in yeni Agent Card’ı ile işletmelere USDT ile yapay zeka tabanlı ödeme dönemi başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 💳 Oobit’in Agent Card’ı ile yapay zeka ajanları işletmeler adına doğrudan USDT ile ödeme yapabilecek.
  • Agent Card’ın bakiyesi Tether hazinesinden yükleniyor, geleneksel para birimine gerek kalmıyor.
  • Kartlar, popüler yapay zeka agent sistemleriyle entegre çalışabiliyor ve her ajana yalnızca tek bir kart veriliyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken; “Bir sonraki trilyon internet kullanıcısı yapay zeka ajanı olacak” iddiası ve $USDT ’de yeni kullanım devrinin başlaması.
Kripto para cüzdan uygulaması Oobit, yapay zeka ajanlarının şirketler adına doğrudan USDT ile çevrim içi alışveriş yapmasını sağlayan Visa destekli sanal “Agent Card”ı duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu kartların bakiyesi Tether’in hazinesinden doğrudan yükleniyor ve böylece geleneksel para transferlerine ya da döviz dönüşümlerine ihtiyaç kalmıyor.

Oobit’in yetkilileri, Agent Card’ın yalnızca çevrim içi alışverişlerde kullanılmakla kalmayacağını, ileri vadede kripto para ve hisse senedi işlemlerini de yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirebileceğini belirtti. Şirketin danışmanlarından Alex Obchakevich de X platformunda yaptığı paylaşımda kartların çok sayıda yeni finansal işlemi mümkün kılacağını kaydetti.

Yapay zekanın blockchain tabanlı ödemelerdeki rolü büyüyor

Kripto para sektöründeki bazı üst düzey isimler yapay zeka temelli ajanların önümüzdeki yıllarda blockchain üzerinden yapılan ödemelerde ciddi ağırlık kazanacağını öngörüyor. Örneğin, Coinbase CEO’su Brian Armstrong, nisan ayında yaptığı açıklamada, insanlardan fazla sayıda yapay zeka ajanın kısa sürede çevrim içi işlem yapacağını dile getirmişti. Benzer şekilde Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire da yıl başında önümüzdeki üç ila beş yıl içinde milyarlarca yapay zeka ajanın blockchain üzerinde işlem gerçekleştireceğini belirtmişti.

Oobit ise bu öngörülere bir adım daha ileri giderek, “internetteki bir sonraki trilyon kullanıcı”nın yapay zeka ajanları olacağını iddia etti.

Oobit, “Agent Card’ların, internetin işleyişini temelden değiştirecek yeni bir çağ başlattığını, önümüzdeki dönemde kurumsal internet kullanıcılarının önemli bir bölümünü artık yapay zeka ajanlarının oluşturacağına” dikkat çekti.

Agent Card’lar kısıtlı lansmanla kullanıma açıldı

Oobit’in sunduğu Agent Card’lar, şu an için yalnızca belirli bir işletme grubu tarafından kullanılabiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kartlar 30 Haziran’a dek sınırlı sayıda ek şirkete açılacak. Agent Card almak isteyen firmaların ise “işinizi tanı” (know-your-business) benzeri bir uyum sürecinden geçmesi gerekiyor.

Kartlar, OpenAI, Claude, AutoGen ve LangChain gibi popüler yapay zeka agent modelleriyle birlikte çalışabiliyor ve her bir yapay zeka ajana yalnızca bir kart tanımlanıyor. Bu uygulama sayesinde her ajan için şeffaf kimlik takibi ve işlem denetimi sağlanıyor.

Oobit, Agent Card harcamalarına kart başına harcama limitleri ve iş yeri bazlı kullanım kısıtlamalarının da getirileceğini açıkladı. Bu şekilde ajanların yalnızca izin verilen işlemleri yapması ve finansal denetimin kolaylaşması hedefleniyor.

Yeni çözümün özellikle dijitalleşen işletmelerin ödeme süreçlerini hızlandırması ve verimliliği artırması bekleniyor. Agent Card’ın ilerleyen dönemde daha geniş bir kullanıcı grubuna sunulup sunulmayacağı ise şimdilik netlik kazanmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
