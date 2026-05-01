BITCOIN (BTC)Kripto Para

Strategy’nin STRC’de %11,5 temettü oranı üçüncü ayda da devam etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 STRC'de %11,5 temettü oranı üst üste üçüncü kez sabit kaldı.
  • April ayında STRC’nin fiyatı 99,76 dolara yaklaştı, MSTR hisseleri ise %33 yükseldi.
  • Şirket, temettü ödemelerini aylıktan iki haftada bire çekmeyi de gündemine aldı.
  • 🔥 Hem $BTC ’de hem de MSTR hisselerinde eş zamanlı yükseliş dikkat çekti.
Kripto para piyasasında halka açık en büyük Bitcoin portföyüne sahip olan Strategy, mayıs ayında da STRC kodlu sürekli imtiyazlı hisselerinde %11,5 temettü oranını korudu. Bu oran, şirketin üst üste üçüncü kez aynı oranı sunmasına işaret ediyor. STRC’nin temettü politikası, yatırımcılar tarafından yüksek getiri arayışı ve kısa vade tercihleri ile dikkat çekiyor.

STRC fiyatı ve temettü istikrarı

Nisan ayında STRC’nin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı 99,76 dolar olarak gerçekleşti. Bu seviye, STRC’nin nominal değeri olan 100 dolara oldukça yakın. Şirket, fiyatın bu değerin yakınında seyretmesini gerekçe göstererek, temettü oranını değiştirmeme kararı aldı. STRC, Temmuz 2025’te piyasaya 9% temettü ile girmiş ve o tarihten bu yana dağıtım oranını kademeli olarak artırdı.

Şirketin temel hedeflerinden biri, STRC fiyatının fazla dalgalanmadan 100 dolara yakın kalmasını sağlamak. Son verilere göre, STRC’de fiyat 99,75 dolardan işlem görüyor ve 15 Nisan’dan bu yana nominal değerin altında seyrediyor. Geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerine bakıldığında, önümüzdeki hafta STRC’de yeniden 100 dolar seviyesinin denenebileceği belirtiliyor.

MSTR hisselerinde yükseliş sinyalleri

Strategy’nin borsada işlem gören MSTR hisseleri, nisan ayında 165 dolardan kapanarak bir önceki aya göre yüzde 33 değer kazandı. Bu artış, son dokuz ayda kaydedilen ilk pozitif kapanış oldu. Şirket hisseleri, 2025 Ağustos’tan 2026 Mart’a kadar geçen sekiz aylık süreçte toplamda yüzde 75 düşüşle ciddi bir kayıp yaşamıştı.

Hissenin toparlanma işaretleri göstermesi, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Aynı dönemde Bitcoin de yüzde 12 artış kaydederek son bir yılın en güçlü aylık performansını ortaya koydu. Bu paralellik, hem şirket hem de kripto piyasasının genel seyri açısından önemli görülüyor.

Temettü dağıtımında yeni olasılıklar

Strategy’nin STRC için aylık yerine iki haftada bir temettü dağıtmaya geçmeyi planladığı, şirket kaynaklarınca vurgulandı. Bu değişikliğin, hisse fiyatındaki dalgalanmaları daha da azaltabileceği değerlendiriliyor.

Şirket, STRC’nin kısa vadeli ve yüksek getirili bir tasarruf alternatifi olarak öne çıktığını, aylık nakit temettülerle yatırımcılarına düzenli gelir sunduğunu aktardı.

Temettü dağıtımındaki olası değişiklikle birlikte, şirketin istikrarı ve yatırımcıyı koruma amacı taşıyan yaklaşımı pekişmiş olacak.

TradingView verileri, hem MSTR hisselerinin hem de Bitcoin’in nisan ayında güçlü bir performans ortaya koyduğunu gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

