Bitcoin nisan rallisinde vadeli işlemler ön planda spot talepten zayıf sinyal

Kripto para analiz firması CryptoQuant’ın perşembe günü yayımladığı yeni rapora göre, Bitcoin’in nisan ayında yaşadığı yükseliş büyük ölçüde vadeli işlemlerden gelen taleple şekillendi. Bitcoin’in nisan ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 66 bin dolardan 79 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak bu süreçte spot piyasada talebin azalması, yükselişin arka planında güçlü bir alıcı kitlesi yerine daha çok kısa vadeli spekülatörlerin rol aldığını gösterdi.

Spot piyasada zayıf talep uyarısı

CryptoQuant’ın analizine göre fiyatlardaki artış ile spot piyasa talebinin azalması arasındaki fark, spekülatif hareketlerin hakim olduğunu gösteren en belirgin zincir içi işaretlerden biri olarak öne çıktı. Yani piyasada fiyatların yükseldiği dönemde, günlük al-sat yapanların etkisi belirgin biçimde görüldü; daha kalıcı ve uzun vadeli yatırımcılar ise geri planda kaldı.

Raporda ayrıca, Bitcoin’in geçen ayki 79 bin dolardan yaşadığı düzeltmenin, geçmişte de sadece vadeli işlemlerle desteklenen yükselişler sonrası benzer şekilde görüldüğüne dikkat çekildi. Bugün Bitcoin’in yaklaşık 77 bin dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtilirken, son 24 saatte yüzde 2,1 oranında yükseldiği aktarıldı.

“Fiyattaki artış ile spot talep azalması arasındaki bu ayrışma, artışların yapısal değil daha çok spekülasyon kaynaklı olduğunu gösteren en açık zincir içi sinyallerden biri,” CryptoQuant raporunda vurgulandı.

2022 ayı piyasası modeliyle benzerlik

Raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta ise, Bitcoin’deki mevcut talep deseninin 2022’nin başlarındaki ayı piyasası başlangıcıyla benzeştiği. O dönemde de vadeli işlemlerde alım artarken, spot piyasadaki alımlar azalınca uzun vadeli bir fiyat düşüşü başlamıştı.

CryptoQuant, “Tarihsel olarak bu tablo, Bitcoin ayı piyasası rejiminde yer aldığında ciddi bir aşağı yönlü risk barındırıyor” değerlendirmesini paylaştı.

Bitwise’tan farklı görüş: Kurumsal alımlar vurgusu

CryptoQuant’ın dikkat çektiği bu tabloya karşılık, Bitwise’ın yatırım direktörü Matt Hougan’dan farklı bir görüş geldi. Hougan salı günü yayımlanan bir notta, Bitcoin’in son yükselişinin en önemli gerekçesinin kurumsal alımlar olduğunu savundu. Özellikle ETF’ler üzerinden gelen 1 Mart’tan bu yana 3,8 milyar doları bulan güçlü girişler ve bazı uzun vadeli büyük yatırımcıların yeniden alıma başlaması, Hougan’a göre yükselişte belirleyici etkiler arasında yer aldı.

“Son dönemde fiyat artışının arkasında birden fazla faktör var. ETF’lerden güçlü girişler, uzun vadeli yatırımcıların geri dönüşü, ancak en büyük faktör olarak kurumsal alımları gösterebiliriz,” ifadesine yer verildi.

Raporun sonunda, CryptoQuant’ın piyasa duyarlılığını ölçen Bull Score Endeksi’nin de Nisan ayında 50’den 40’a gerilediği aktarıldı. Endeksin 40 seviyesine dönmesi, piyasada ayı görünümünün öne çıkmaya başladığını ve tarihsel olarak fiyat zayıflığının sürdüğü periyotlarda bu bölgede yer aldığını gösterdi.