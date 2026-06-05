Atlas Capital CEO’su Reza Bundy, Bitcoin’in 6 ay içinde $26.000 ile $30.000 aralığına gerileyebileceğini açıkladı

Atlas Capital CEO’su Reza Bundy, Bitcoin‘in önümüzdeki altı ayda mevcut değerinin %70’ine kadarını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Bundy, fiyat için $26.000 ile $30.000 aralığını olası dip bölge olarak işaret etti.

Kısa vadede sert düşüş uyarısı

Bundy, Paris’te düzenlenen Proof of Talk konferansında yaptığı değerlendirmede, hisse senedi piyasalarında 2008 finansal krizindeki yıkımın yarısı kadar bir bozulma yaşanması halinde Bitcoin’in bunun iki katı ölçüde etkilenebileceğini savundu. Açıklamanın yapıldığı sırada Bitcoin yaklaşık $63.000 seviyesinde işlem görüyordu ve yıl başından bu yana kaybı %28’e yaklaşıyordu.

Bundy, önümüzdeki altı ayda Bitcoin’de çok sert bir geri çekilme beklediklerini, bu düşüşün %70’e kadar ulaşabileceğini söyledi.

Atlas Capital, yatırım danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak biliniyor. Bundy’nin ortağı ise, 2008 küresel finans krizine ilişkin erken uyarılarıyla tanınan ekonomist Nouriel Roubini. Roubini uzun süredir Bitcoin’e eleştirel yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Roubini ile ortaklık, uzun vadede ayrışan görüş

Haberde aktarıldığına göre Roubini, Bitcoin’i geçmişte spekülatif bir varlık olarak nitelendirdi ve onu altın gibi geleneksel güvenli limanlarla kıyaslandığında zayıf buldu. Bundy de kısa vadede bu temkinli çizgiye yakın duruyor. Buna karşın ikilinin uzun vadeli görünümde ayrıştığı belirtildi.

Bundy, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma işlevinde beklentileri karşılamadığını, bunun yerine teknoloji hisselerine daha yakın hareket ettiğini öne sürdü. Bu görüşünü, kripto varlığın doların zayıfladığı dönemlerde de beklenen savunma performansını gösterememesiyle ilişkilendirdi.

Uzun vadede $150.000 ile $500.000 aralığı öngörüldü

Kısa vadeli olumsuz tabloya rağmen Bundy, farklı makroekonomik senaryolara bağlı olarak Bitcoin’in ilerleyen dönemde $150.000 ile $500.000 bandına yükselebileceğini de savundu. Kontrollü genişleme senaryosunda fiyat için $150.000 ile $250.000 aralığı, mali baskınlık senaryosunda ise $250.000 ile $500.000 aralığı öngörüldü.

Senaryo Olasılık Bitcoin beklentisi Kontrollü genişleme %40 $150.000 ile $250.000 Mali baskınlık %25 $250.000 ile $500.000 Küresel çatışma %20 İlk aşamada türbülans, sonrasında değer saklama anlatısının güçlenmesi Deflasyonist resesyon %15 Likidite dönene kadar baskı

Bundy, bu uzun vadeli iyimserliğin temelinde Bitcoin’in kamu borcu ve para arzındaki genişleme karşısında itibari paralara alternatif oluşturma potansiyelinin yattığını belirtti.

Fonun mevcut pozisyonunda Bitcoin yer almıyor

Atlas Capital’in Nasdaq’ta USAF koduyla işlem gören bir ETF’yi yönettiği aktarıldı. Fon; değerli metaller, tarımsal emtialar, gayrimenkul ve askeri teknoloji gibi alanlara yapay zeka destekli algoritmalarla dağılım yapıyor. Habere göre fonun net varlık büyüklüğü yaklaşık $18 milyon, kuruluşundan bu yana getirisi ise %8,7 seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: ETF, borsada işlem gören fon anlamına gelir. Bu yapı, yatırımcılara tek bir ürün üzerinden birden fazla varlığa erişim imkanı sunar; Nasdaq ise ABD’nin önde gelen teknoloji ağırlıklı borsalarından biridir.

Bitcoin şu an fon portföyünde yer almıyor. Bundy, beklenen düzeltme gerçekleşmeden önce kripto varlığın fona eklenip eklenmeyeceğine ilişkin nihai kararı vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca fonun gelecek ay halka açık blokzincir ağlarında tokenize edilmesinin planlandığı da aktarıldı.

Bundy, düzeltme yaşandıktan sonra Bitcoin’in portföye dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin son kararı vereceklerini belirtti.