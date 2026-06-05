Bitcoin 62 bin doların altını gördü! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?

Bitcoin, haziran ayındaki düzeltmenin derinleşmesiyle 62 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte yaklaşık %3 düşen BTC, 62.116 dolar civarında işlem gördü. Böylece aylık kayıp yaklaşık %14’e ulaştı ve fiyat, piyasanın yakından izlediği 60 bin dolar eşiğine yeniden yaklaştı.

Satış baskısı ve balina hareketleri

Son düşüşte spot ve vadeli işlem piyasalarındaki satış baskısının arttığı aktarıldı. Özellikle Binance’e yönelen büyük ölçekli Bitcoin transferlerinde belirgin artış görüldü. Aynı dönemde Bitcoin borsa yatırım fonlarından çıkan para da hız kesmedi. Daha zayıf likidite, yüksek tahvil getirileri, enflasyon endişeleri ve sermayenin yapay zeka hisselerine kayması da piyasadaki baskıyı artıran unsurlar arasında gösterildi.

Bu tabloda balina hareketleri dikkat çekti. Piyasada balina, genellikle 100 BTC’den fazla transfer yapan büyük yatırımcılar için kullanılıyor. 2 Haziran’da Binance’e balinalardan yaklaşık 8.200 BTC, 4 Haziran’da ise 6.400 BTC’nin üzerinde giriş olduğu belirtildi. Nisan ortasından bu yana aylık ortalama balina girişi yaklaşık 1.200 BTC’den 2.800 BTC’nin üzerine çıktı.

Mini sözlük: ADX, trendin yönünü değil gücünü ölçen teknik göstergedir. ATR ise fiyat oynaklığının seviyesini izler; değerin yükselmesi, sert yukarı ya da aşağı hareketlerin daha sık görülebileceğine işaret edebilir.

Borsalara yönelen yüksek tutarlı girişler, çoğu zaman yatırımcıların satış hazırlığında olduğu ya da riskini azaltmak istediği şeklinde yorumlanıyor. Benzer bir sıçrama, şubat başında Bitcoin 60 bin doların altına inerken de görülmüştü. Bununla birlikte, bu tür akışların bazen satışın önemli bölümü gerçekleştikten sonra da ortaya çıkabildiği vurgulanıyor.

ETF çıkışları ve talepte daralma

Bitcoin ETF cephesinde de zayıflama öne çıktı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, son bir ayda Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 4,4 milyar dolarlık çıkış yaşandığını ve yıl başından bu yana toplam akışın yeniden negatife döndüğünü söyledi. Buna karşın toplam net girişin hala yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde pozitif kaldığı belirtildi.

Eric Balchunas, son düşüşe rağmen BlackRock’ın IBIT fonu ile bazı diğer ürünlerin yıl başından bu yana hala artıda olduğunu, ancak son bir ayda yaklaşık 4,4 milyar dolarlık çıkışın genel tabloyu yeniden eksiye çevirdiğini aktardı.

Daha geniş Bitcoin talebinde de belirgin bir daralma görüldü. 30 günlük bazda spot talep yaklaşık eksi 272 bin BTC’ye, vadeli işlem talebi ise eksi 229 bin BTC’ye geriledi. Böylece toplam talep daralması yaklaşık 501 bin BTC ile mevcut döngünün en derin seviyesine ulaştı.

Hisse piyasalarıyla ayrışma derinleşti

Bitcoin’deki zayıflık, ABD hisse senetleriyle arasındaki farkı da büyüttü. Haziran boyunca BTC gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq rekor seviyelere yakın kalmayı sürdürdü. Kurumsal sermayenin, yapay zeka bağlantılı hisselere ve yaklaşan teknoloji halka arzlarına yöneldiği ifade edildi.

Vadeli işlem piyasasında zaman zaman teknik tepki alımları görülse de bu hareketler kalıcı bir yükseliş üretmedi. Piyasadaki mevcut likiditenin teknoloji hisseleri, yapay zeka odaklı şirketler, döviz piyasası ve değerli metallere kaydığı aktarıldı.

Teknik görünümde kritik eşikler

Günlük grafikte Bitcoin’in, şubattan mayıs sonuna kadar fiyatı taşıyan yükselen kanalın altına sarktığı görülüyor. Yaklaşık 70 bin dolardaki kanal desteğinin kaybedilmesinin ardından BTC, 62 bin ile 63 bin dolar bandına hızla çekildi. Fiyat ayrıca kısa vadeli hareketli ortalamaların da altında bulunuyor. 8 günlük ortalama 70.062 dolar, 18 günlük ortalama ise 73.697 dolar seviyesinde ve bu bölgeler artık direnç olarak izleniyor.

ADX göstergesi 36,74 seviyesinde bulunurken bu veri güçlü bir trend yapısına işaret ediyor. Fiyat aşağı yönlü hareket ettiği için söz konusu görünüm düşüş eğilimini destekliyor. ATR’nin 2.130 civarında olması ise oynaklığın yüksek kaldığını ve hem sert tepki yükselişlerinin hem de daha derin geri çekilmelerin mümkün olduğunu gösteriyor.

Kısa vadede ilk destek bölgesi 62 bin ile 63 bin dolar arasında yer alıyor. Bu alanın kırılması halinde 60 bin dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Daha derin bir geri çekilmede 58 bin ile 55 bin dolar aralığı gündeme gelebilir. Analist Peter Brandt, Bitcoin’in ilk aşağı yönlü hedefi olan şubat dibine ulaştığını, ancak işlem yapılabilir bir dip oluşturmadan önce daha da aşağı inebileceğini, zamanlama açısından ekim ayının öne çıktığını belirtti.

Buna karşın son düşüşün Bitcoin’i 2023’ten bu yana ilk kez 200 haftalık hareketli ortalamasına taşıdığı ifade edildi. Tarihsel olarak bu bölge uzun vadeli alıcıların ilgisini çekmişti. Yine de ETF çıkışları, borsalara yönelen balina transferleri ve zayıf talep sürdüğü için mevcut yapının kırılgan kaldığı, olası bir toparlanmada önce 65 bin doların, ardından 70 bin ile 74 bin dolar bandının yeniden aşılmasının gerekeceği kaydedildi.