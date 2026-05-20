Tether 43.500 Bitcoin’lik XXI’yi tamamen devraldı SoftBank iştirakini sona erdirdi

Tether, Japon teknoloji devi SoftBank’ın kripto para odaklı yatırım şirketi Twenty One Capital’daki (XXI) tüm hisselerini satın alarak şirket üzerindeki tam kontrolü ele geçirdi. Bu adım, Tether’in Bitcoin odaklı şirket altyapısı ve dijital finans alanındaki etkisini önemli ölçüde artırdı.

Satın alma ve hakimiyet süreci

Tether’in tamamladığı bu satın alma sonrasında SoftBank, XXI şirketinin yönetim kurulundan çekildi ve böylece Japon teknoloji devinin söz konusu girişimdeki rolü sonlandı. XXI, yaklaşık 43.500 adet Bitcoin’e sahip olarak piyasa değerine göre milyarlarca dolarlık varlığı yönetiyor. Şirketin Bitcoin rezervi, kurumlar arasında dünya genelinde ilk üç arasında yer alıyor.

XXI’in kuruluşu, Aralık 2025’te bir “özel amaçlı birleşme şirketi (SPAC)” işlemiyle hayata geçti. İlk oluşum sürecinde SoftBank, yaklaşık 10.500 Bitcoin ile projeye ortak olmuş, ancak Tether ve Bitfinex daha büyük oranda dijital varlıkları hazineye aktarmıştı. SoftBank’ın hisselerinin tamamını satın alan Tether, karar alma mekanizmasında tek söz sahibi konumuna geldi.

Mini sözlük: SPAC (Özel Amaçlı Birleşme Şirketi), halka açık bir şirket ile yeni bir şirketin birleşmesiyle daha kısa sürede borsa listelenmesi sağlayan hukukî bir finansal araçtır. Kripto sektöründe büyük şirketlerin birleşmesini kolaylaştırmak için sıkça tercih edilmektedir.

Tek elden yönetim ve yeni strateji

Satın alma ile birlikte XXI, tek sahipli bir yapı kazandı. Artık yönetimde başka bir ortağın olmaması, Tether’in Bitcoin ile ilgili tüm hazine, madencilik ve kredi platformu planlarını doğrudan hayata geçirmesine olanak tanıyor. Şirket yönetimi, önümüzdeki dönemde hazine birikimi, madencilik altyapısı, kredi ürünleri ve entegrasyonlu finansal hizmetleri tek çatı altında sunmayı planlıyor.

XXI’in ilk kurulum aşamasında SoftBank’ın hem bilgi birikimi, hem de küresel finans çevreleri üzerindeki itibarı, projeye kurumsal güven kazandırmıştı. Ancak şirketin yönetiminden tamamen çekilmesiyle, Tether kendi stratejisini daha bağımsız bir şekilde uygulayabilecek.

Uzmanlara göre bu satın alma, son dönemde stabilcoin şirketlerinin Bitcoin’e daha fazla ağırlık verdiği bir dönemde gerçekleşti. Tether’in XXI’de tam hakimiyet kurarak Bitcoin stratejisinde ne kadar kararlı olduğunu göstermiş oldu.

Gelecek planları ve sektör etkisi

Satın almanın hemen öncesinde Tether, XXI, Strike ve Elektron Energy arasında geniş kapsamlı bir birleşme önerisi sunmuştu. Bu kapsamda oluşturulacak yapı; Bitcoin hazinesi yönetimi, enerji destekli madencilik, kredi alanı ve ödeme hizmetlerini birlikte kapsayan bir plan öngörüyor. Şirket bu adımla operasyonel verimliliği artırmayı ve Bitcoin’in altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

XXI’ın elindeki Bitcoin varlıkları şirketi kurumlar arasında öne çıkarıyor. Bundan sonra Tether, piyasa dinamiklerine hızlı tepki verme ve stratejik fırsatları daha etkili şekilde değerlendirme imkanına sahip olacak.

Piyasa gözlemcileri, Tether’in XXI’deki tam hakimiyetinin şirketin istikrarını artıracağı ve Bitcoin ekosisteminde söz sahibi şirketlerden biri haline getireceğini öngörüyor.

Tether’in bu hamlesi, şirketin kurumsal dönüşümünde bir dönüm noktası olarak niteleniyor. XXI’nin tamamen tek elden yönetimi, Tether’in Bitcoin hazinesi yönetimi ve dijital varlık altyapısındaki etkisini ciddi şekilde güçlendirmiş durumda.

Şirket Bitcoin Miktarı Piyasa Değeri Altyapı Rolü XXI (Tether) 43.500 BTC ~4 milyar $ Hazine, madencilik, kredi hizmetleri MicroStrategy 214.400 BTC+ ~13 milyar $ Hazine yönetimi Galaxy Digital 17.000 BTC+ ~1,1 milyar $ Altyapı ve yatırım