LIT yükselişiyle 1.23 doları gördü işlem hacmi 75.8 milyon dolara ulaştı

Lighter’ın yerel tokeni LIT, son 24 saat içinde yüzde 20’yi aşan hızlı bir artış gösterdi ve 20 Mayıs tarihinde 1.23 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu fiyat, LIT açısından mart ortasından beri ulaşılan en yüksek seviye olarak kayda geçti. Tokenin yükselişiyle birlikte işlem hacmi de 75.8 milyon doları buldu; bu, bir gün öncesine göre iki kat artış anlamına geliyor.

Yükselişin arkasındaki etkenler

LIT’in son dönemdeki çıkışında üç temel neden öne çıkıyor. İlk olarak, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin’in de katıldığı ve Ethereum ekosisteminde yüksek performanslı uygulamaların ele alındığı bir sohbetin etkili olduğu düşünülüyor. Bu toplantıda Buterin, Lighter’ın Ethereum üzerinde öne çıkan projelerden biri olduğunu belirtti.

Lighter’ın kurucusu Vlad Novakovski ve Ethereum Foundation’dan Joseph Schweitzer ile birlikte gerçekleşen sohbette, ZK rollup teknolojisinin ölçeklendirme yol haritası ve uygulamalardaki yeri detaylı şekilde ele alındı. Buterin’in projeye verdiği destek, toplulukta pozitif bir algı oluşturdu.

İkinci neden olarak Lighter platformunun Tealstreet ile gerçekleştirdiği entegrasyon gösteriliyor. Tealstreet, aktif türev yatırımcıları arasında bilinen bir ticaret terminali olarak öne çıkıyor. Bu ortaklık sayesinde, tüccarlar Lighter’da doğrudan emir defterine erişebiliyor.

Mini sözlük: Tealstreet, farklı merkeziyetsiz borsalara bağlanmayı sağlayan ve gelişmiş emir yönetimi sunan üçüncü parti bir ticaret terminalidir. Özellikle spot ve türev piyasalar için yüksek hacimli işlemlere uygunluğuyla bilinir.

Üçüncü gelişme ise Lighter tarafından başlatılan SpaceX öncesi halka arz (pre-IPO) vadeli işlem ürünleri oldu. Bu, geleneksel piyasalarda erişilemeyen popüler bir özel şirket olan SpaceX’e yönelik spekülatif ilgiyle birlikte, platforma olan talebi artırdı.

ZK doğrulama başarısı

Fiyat hareketinden hemen önce, 19 Mayıs tarihinde blockchain analiz platformu L2BEAT, Lighter’ın layer-2 ağında kullanılan tüm ZK (Sıfır Bilgili) devrelerini kaynak kodundan bağımsız şekilde yeniden ürettiğini açıkladı. Söz konusu doğrulama, kullanıcıların artık ağdan acil ve izinsiz çıkışlarda projeye mutlak anlamda güvenmek zorunda kalmayacağına işaret etti.

Bu tür bir harici doğrulama, Lighter protokolünün şeffaflığı ve güvenliği açısından ek bir güven unsurunu beraberinde getirdi.

İşlem hacmi ve diğer finansal göstergeler

Lighter, hem spot hem de kaldıraçlı türev işlemlerini zkLighter adını verdiği kendine ait ZK rollup zinciri üzerinde sunuyor. Protokol, Ethereum ve Arbitrum ağlarında toplamda 488 milyon dolar değerinde kitle fonu (TVL) barındırıyor. Yıllık gelir 26.3 milyon dolara ulaşırken, bugüne kadar kaydedilen kümülatif vadeli işlem hacmi 1.6 trilyon dolar seviyesini geçti.

Platform saatlik çalışan otomatik bir geri alım mekanizmasına da sahip. Her saat başında ücret gelirleri kullanılarak LIT için 100 adet alış emri yaratılıyor ve bu emirler mevcut fiyattan başlayıp yüzde 10 daha düşük seviyelere kadar dağıtılıyor. 11 Mayıs itibarıyla, toplamda 12.5 milyon LIT geri alınmış durumda; bu miktar dolaşımdaki arzın %5’ine denk geliyor.

Mini sözlük: ZK rollup teknolojisi, işlemleri zincir dışında birleştirip özetini ana zincire gönderen ve böylece zincirin hızını ve ölçeklenebilirliğini artıran bir katman-2 çözümüdür. Sıfır bilgili kanıtlar (Zero Knowledge Proofs) sayesinde işlem doğruluğu gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden sağlanır.

Lighter, Kasım 2025’te Founders Fund, Ribbit Capital, Haun Ventures ve Robin Hood Ventures gibi önemli yatırımcılardan toplamda 68 milyon dolar yatırım aldı.

LIT’in fiyat geçmişi ve potansiyeli

Son yükseliş LIT’in piyasa değerini 297 milyon dolara taşıdı. Dolaşımdaki toplam token sayısı 250 milyon adet olurken, tam seyreltilmiş piyasa değeri (FDV) yaklaşık 1.2 milyar dolara yaklaştı.

LIT Fiyat Seviyesi Tarih En yüksek 4.04 dolar (Aralık sonu) Bugünkü seviye 1.23 dolar (20 Mayıs) En düşük 0.78 dolar (31 Mart 2026)

LIT’in halen Aralık ayında ulaşılan 4.04 dolarlık rekor fiyatına ulaşması için daha güçlü bir yükseliş dalgasına ihtiyaç var. 31 Mart 2026’daki en düşük seviye ise 0.78 dolar olarak kayıtlara geçti. Mevcut yükselişte piyasa ilgisinin devam edip etmeyeceği ve ivmenin sürdürülebilirliği merak konusu.