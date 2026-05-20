South Carolina’da kripto paralar için yeni yasa yürürlüğe girdi

South Carolina eyaletinde, dijital para birimlerine ilişkin önemli yasal düzenlemeler içeren bir yasa 19 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Vali Henry McMaster’ın onayıyla yasalaşan bu düzenleme, kripto varlıkları kullanan ve madencilik yapan kişilere çeşitli yasal korumalar getirdi. 2024 yılının başında önerilen yasa, eyalet senatosunda 38’e karşı 1 oyla kabul edildi ancak meclisteki bazı farklılıklar nedeniyle oylama süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Son değişikliklerin ardından yasa resmen onaylandı.

CBDC kullanımına ve devlet katılımına getirilen sınırlamalar

Yeni düzenlemeyle birlikte eyalet kurumları, merkezi bankaların dijital para birimlerini ödeme aracı olarak kabul edemeyecek. Ayrıca, devlet çalışanlarının Federal Rezerv veya federal hükümet tarafından başlatılan dijital dolar gibi programlara katılması da yasaklandı.

Söz konusu yasa, merkezi otoritelerden çıkan dijital paraların, yani ABD Merkez Bankası veya başka bir federal kurumun doğrudan piyasaya sürdüğü varlıkların CBDC olarak tanımlandığını net şekilde belirtiyor. Ancak özel şirketler tarafından çıkarılan ve ABD doları veya devlet tahvilleri ile desteklenen sabit kripto paralar kapsam dışı bırakıldı.

Mini sözlük: CBDC (Merkez Bankası Dijital Parası), devlet veya merkez bankası tarafından doğrudan çıkarılan ve itibari para birimini dijital ortamda temsil eden elektronik paradır. Genellikle ülkelerin finansal sistemlerinde dijitalleşmeyi artırma ve ödemelerde aracıyı azaltma amacıyla geliştirilir.

Bu madde, ABD merkez bankası kaynaklı dijital paraların eyalette kabul görmesini engellerken; USDC gibi özel sektör tarafından çıkarılan sabit kripto paraların kullanımına ise açık kapı bırakıyor.

Dijital cüzdan hakları ve madencilere yönelik yasal güvence

Yeni yasa, bireylerin ve işletmelerin dijital varlıkları yasal ürün ve hizmet alışverişlerinde ödeme aracı olarak kabul edebilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, kişisel kontrolün olduğu, donanım tabanlı cüzdanlar da dahil olmak üzere, her tür dijital cüzdanın kullanımına koruma sağlanıyor; bunun yanında, eyalet ve yerel yönetimlerin dijital varlıkla ödeme yapanlara fazladan vergi uygulamasının önü kapatıldı.

Endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren madencilik şirketleri bundan böyle yasal olarak korunacak. Yerel yönetimlerin madencilik faaliyetlerine özgü ekstra gürültü sınırlamaları veya ayrımcı düzenlemeler getirmesi yasaklanıyor.

Eyalet yasalarında, blockchain node işletmeleri, madencilik, yeni blockchain yazılımlarının geliştirilmesi ve staking servislerinin sunulması gibi faaliyetlerin, belirli koşullar altında para transfer lisansına tabi olmayacağı belirtiliyor.

Kripto madenciliği veya staking hizmeti sağlayan şirketlerin de, South Carolina’nın menkul kıymet mevzuatı açısından otomatik şekilde aracı kurum sayılmayacağı açıklandı; ancak eyalet başsavcısı, kullanıcıya yanlış bilgilendirme ile hizmet sunanlara karşı işlem yapabilme yetkisini elinde tutacak.

Enerji kullanımı ve diğer eyaletlerle karşılaştırma

Yeni düzenlemeye göre, geniş çaplı madencilik faaliyetleri, enerji şebekesine ek yük getirmemeli. Madencilik şirketlerinin gerekirse elektrik tüketimlerini azaltabileceklerine dair enerji tedarik sözleşmelerini eyalet kurumlarına sunmaları gerekecek.

Eyalet Kripto Madenciliği Koruması CBDC Yasağı South Carolina Var Var Oklahoma Var Var Florida Var Var Arizona Var Var

South Carolina ile birlikte Oklahoma, Kentucky, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, North Dakota, Louisiana ve Arizona da 2024-2026 döneminde benzer yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu süreci Satoshi Action Fund adlı kuruluş yakından takip ederek, kendi cüzdanında dijital varlık tutma ve madencilik haklarının savunulmasında etkili rol oynadı.

Federal CBDC yasağı girişimi ve siyasi engeller

Federal düzeyde ise, Mart ayında Senato tarafından hazırlanan ve CBDC’yi 2030 yılı sonuna kadar yasaklayan madde, 21st Century ROAD to Housing Act adlı geniş kapsamlı konut paketine eklendi. Bu madde, ABD Merkez Bankası’nın veya herhangi bir aracı kurumun CBDC çıkarmasını yasaklıyor.

“Finansal gizlilik, Amerika özgürlüklerinin temel taşıdır; Merkezi Banka Dijital Parasının yetkilendirilmesine ilişkin her türlü karar, doğrudan Kongre ve Amerikan halkının takdirinde kalmalıdır.”

Ancak bu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi konusundaki belirsizlik sürüyor; zira ABD Temsilciler Meclisi, yasada öngörülen konut sahipliği sınırlarını kabul etmeye yanaşmıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024 ara seçimlerinde seçmen kimliği ve vatandaşlık şartı getirmeyen yasaları imzalamayacağını açıklaması, yasanın akıbetini daha da belirsiz kıldı.