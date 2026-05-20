Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum büyük yatırımcı çıkışlarıyla 2.000 dolar desteğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum büyük yatırımcıların elindeki varlık sayısı azalırken 2.000 dolar desteğine yaklaşmaya başladı.
  • Fiyat, Gaussian Kanal’ın alt bandında tutunmayı sürdürüyor; yukarı yönlü hareket için 2.236 ve 2.370 dolar seviyeleri kritik.
  • Son iki ayda 80’den fazla Ethereum whale adresinin eksildiği tespit edildi.
  • 🔎 Ancak asıl önemli nokta, $ETH için kurumsal yatırımcı ilgisinin azalması ve 2.000 dolar desteğinin riske girmesi oldu.
COINTURK
COINTURK

Ethereum fiyatı, kısa vadeli toparlanma beklentilerinin sürdüğü bir ortamda, 2.100 dolar seviyesinde bulunan yeşil Gaussian Kanal’ın alt bandını korumaya çalışıyor. Son dönemdeki fiyat hareketleri, özellikle büyük yatırımcıların (whale) davranışlarıyla birleşince, 2.000 dolar psikolojik desteğinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İçindekiler
1 Fiyat hareketi ve teknik görünüm
2 Büyük yatırımcı (whale) faaliyetlerinde düşüş
3 Kısa vadeli beklentiler

Fiyat hareketi ve teknik görünüm

Ethereum, güncel veriler ışığında Bitstamp üzerinde 2.110 dolar civarında alıcı buluyor. Son birkaç seansta fiyat, yeşil Gaussian Kanal’ın alt sınırında tutunmaya çalışıyor; bu bölge, teknik analize göre kısa vadeli tepki alanı olarak ön plana çıktı.

Önceki haftalarda kanal rengi mor iken, geçtiğimiz günlerde yeşile döndü. Bu geçiş, piyasada zayıf seyrin ardından yeni bir toparlanma olasılığının oluştuğuna işaret ediyor. Ancak fiyat, kanalın alt bandı olan 2.102 dolar seviyesinin yalnızca biraz üzerinde seyrettiği için, bu destek henüz kesinleşmiş değil.

Eğer Ethereum, kanal desteğinde günlük kapanış yapmayı başaramazsa, analistler fiyatın 2.025 dolar civarındaki daha alt destek aralığına çekilebileceğini belirtiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise, ilk ciddi direnç kanalın orta noktası olan 2.236 dolar; güçlü bir trend için ise 2.370 dolar seviyesinin aşılması gerektiği aktarılıyor.

Analistler, fiyatın şu an için destek üzerinde tutunduğunu ancak kesin bir yükseliş için bu bölgenin korunması gerektiğini vurguluyor.

Mini sözlük: Gaussian Kanal; teknik analizde, fiyatın hareketli ortalaması ve volatilitesini temel alan, piyasadaki olası destek-direnç bölgelerini öne çıkaran gelişmiş bir göstergedir. Renk değişimi, trendin yönü ve gücü hakkında sinyal verir.

Büyük yatırımcı (whale) faaliyetlerinde düşüş

Glassnode tarafından derlenen ve Ali Charts tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Ethereum ağında 10.000 ETH ve üzeri bakiyeye sahip adreslerin sayısı son iki ayda düşüş gösterdi. Bu süreçte yaklaşık 60 büyük cüzdan ya varlıklarını çekti ya da birleştirerek adreslerini sadeleştirdi.

Mavi renkli whale sayısı çizgisi, 1.110 civarından 1.030 seviyelerine kadar geriledi. Ayrıca son dönemde 30 günlük ortalama hareketli barlar da negatif kalmaya devam etti; bu durum, büyük oyuncuların piyasa üzerindeki ağırlığının zayıfladığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Büyük yatırımcıların hareketleri, kâr realizasyonu, fon aktarımı ya da piyasa güvenindeki azalmaya işaret edebiliyor. Analistler ayrıca, son dönemde borsalara yüklü Ethereum girişlerinin yaşandığını ve bunun özellikle satış baskısını artırabileceğini ekliyorlar.

DönemWhale Adresi (10.000+ ETH)Trend
İki ay önce1.110Yüksek
Günümüz1.030Düşüş

Kimi cüzdanların tamamen satış yaptığına dair kesin bir kanıt olmasa da, toplam whale adreslerinin azalması Ethereum’da kurumsal yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor. Piyasa açısından en önemli eşik ise 2.000 dolar seviyesi; bu desteğin kırılması, teknik tablonun daha da negatifleşmesine yol açabilir.

Kısa vadeli beklentiler

Ethereum an itibarıyla destek bölgesinde dengede kalmaya çalışırken, büyük yatırımcıların piyasa üzerindeki baskısı devam ediyor. Fiyat, 2.102 dolar altına gerilese de kanalın sınırında kalmayı sürdürüyor. 2.000 dolar psikolojik destek seviyesi ise kısa vadede trader’lar için en kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zero Network Temmuz 2026’ya kadar faaliyetlerine son veriyor

Ethereum’da son 5 yılın en durgun dönemi yaşanıyor ETH piyasa morali dibe vurdu

Harvard Ethereum ETF hisselerini bir çeyrek tuttuktan sonra tamamen sattı

Ethereum için 1 milyar dolarlık yeni oluşum önerisi sonrasında vakıf tartışması alevlendi

Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar sonrası yönetim tartışması büyüyor

Ethereum vadeli işlemler açık pozisyonu Binance’de 5,5 milyar doları aştı z-score yükseldi

Ethereum 0.5 Fibonacci seviyesinden toparlandı yeni hedef 2.561 dolar

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ripple Prime ile EDX, 11,5 trilyon dolarlık geleneksel varlık yönetimini kriptoya entegre edecek iş birliğini açıkladı
Bir Sonraki Yazı GitHub sızıntısı yaklaşık 4.000 dahili depoyu etkiledi tehlike arka kapılarda saklanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Hazine Bakanlığına 5 yıl içinde 1 milyon Bitcoin alma yetkisi veren yasa teklifi Kongre’de
BITCOIN (BTC)
Ripple CTO’su XRP topluluğunu “Fuzzybear” profil fotoğrafıyla harekete geçirdi
RIPPLE (XRP)
Zero Network Temmuz 2026’ya kadar faaliyetlerine son veriyor
Ethereum (ETH)
Ethereum’da son 5 yılın en durgun dönemi yaşanıyor ETH piyasa morali dibe vurdu
Ethereum (ETH)
Binance Bitcoin vadeli işlemlerinde 8 aylık aradan sonra açık pozisyon 8,96 milyar dolara yükseldi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?