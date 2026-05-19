Ethereum (ETH)

Ethereum 2.088 dolar Fib desteğinde tutunurken 15.000 dolar hedefi konuşuluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ethereum’un 2.088 dolar desteğinde tutunması yeni yükseliş beklentilerini öne çıkardı.
  • Fiyatın 2.088 dolar ve kanal desteği üzerinde kalması, analistlere göre yukarı yönlü hareket için kritik görülüyor.
  • 🔎 Uzun vadeli grafikte 15.000 dolar hedefi konuşulurken, yeni döngü projeksiyonu gündeme geldi.
  • 📈 Ama asıl önemli olan nokta, $ETH ’de fiyatın ana destek seviyesinin altına sarkmaması.
Ethereum’un fiyatı, son günlerde 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 2.088 dolar desteğinden gelen tepkiyle kritik bir bölgede tutunmaya devam ediyor. Analistler, özellikle Bitstamp borsasında paylaşılan son grafiklere dayanarak, Ethereum’un hem Fibonacci seviyesinden hem de yeşile dönen Gaussian Channel göstergesinden güç bulduğuna dikkat çekiyor.

İçindekiler
Kritik Destek ve Teknik Görünüm

Günlük ETH/USD grafiğinde fiyat, 2.129 dolar civarında işlem görüyor ve ana destek noktası olarak 2.088 dolar öne çıkıyor. Tekrarlanan satış baskısına rağmen fiyatın bu bölgede tutunması, yukarı yönlü bir toparlanma için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Grafikte yer alan Gaussian Channel, uzun süreli düşüş döneminin ardından mor renkten yeşile döndü. Bu değişim genellikle trend güçlenmesine işaret ediyor. Şu anda Ethereum, kanalın alt kısmında yer alıyor; analistler burayı olası bir sıçrama noktası olarak görüyor.

2025 yılının ortasında buna benzer bir teknik tablo oluşmuştu. O dönem Ethereum, yine yeşil Gaussian Channel bölgesinden toparlanarak yaklaşık 2.100 dolardan 4.900 doların üzerine çıkmıştı.

Analistlere göre, “Ethereum fiyatı 2.088 dolar üzerinde kalmaya devam ederse yükseliş senaryosu güçlü kalacak. Ancak bu seviyenin altında günlük kapanışlar, yukarı yönlü yapıyı zayıflatabilir ve kanalın altındaki 2.097 doları gündeme getirebilir.”

Fiyat bu kritik desteği koruyabilirse, bir sonraki direnç noktaları 2.561 dolar (0,618 Fib) ve 3.424 dolar (0,786 Fib) seviyelerinde bulunuyor. Bu dirençlerin aşılması, geniş çaplı bir toparlanma beklentisini tekrar gündeme getirebilir.

Uzun Vadeli Yükseliş Sinyalleri

Ethereum için diğer bir önemli analiz ise iki haftalık zaman dilimine dayalı bir grafik üzerinden geldi. Crypto Patel tarafından sosyal medya platformunda paylaşılan uzun vadeli grafikte, ETH’nin 2016’dan 2029’a kadar uzayan bir yükselen kanal içinde hareket ettiği belirtiliyor.

Bu yapıya göre, geçmişteki döngülerde büyük zirveler ve sonrasında önemli geri çekilmeler görülmüş; her yeni dalga bir öncekinden daha yukarıda tamamlanmıştı. 2018’de ilk büyük tepeyi gören Ethereum, 2020’de dipten yeni bir yükseliş başlatırken, 2021’de yeniden rekor kırıp sonrasında düzeltmeye girmişti.

Bugünlerde ise, fiyat tekrar kanalın alt bölgesinde bulunuyor. Crypto Patel, mevcut hareketi “dalga 2” olarak adlandırıyor ve bunun geniş bir yükseliş döngüsünün devam ettiğinin göstergesi olduğunu savunuyor.

CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre, Ethereum son olarak 2.129 dolar civarından işlem görüyor. Analistlerin belirttiği uzun vadeli grafikte 2,618 Fibonacci uzatma seviyesi 14.275 dolar olarak hesaplanmış durumda. 15.000 dolar bölgesinin bu seviyeye oldukça yakın olması, yeni döngüde olası bir hedef olarak öne çıkıyor.

Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için Ethereum’un uzun vadeli yükselen kanal yapısını koruması gerekiyor. Fiyatın kanal altına inmesi halinde, yukarı yönlü projeksiyonlar geçerliliğini yitirebilir.

Şu an için grafikler, 2.088 dolar üzerindeki hareketin ve kanal desteğinin korunmasının önemini vurguluyor. 15.000 dolar ve üzeri hedefler için ise öncelikle ara dirençlerin geri alınması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

