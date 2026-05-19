Bitcoin 75.800 76.800 dolar destek bölgesini test ediyor 90.000 dolar hedefi gündemde kalıyor

Bitcoin’in günlük grafiğinde öne çıkan “W” formasyonunun kırılım noktası, şu anda 75.800 ila 76.800 dolar aralığında temel destek bandı olarak öne çıkıyor. Son günlerde BTC, bu bölgeyi yukarıdan test ederken, fiyat ilgili destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Analistlerin vurguladığı grafikte, kritik destek korunursa hedefte yeniden yükseliş potansiyeli bulunuyor.

W Formasyonunda Kırılım Sonrası Karar Noktası

Bitcoin, mart-nisan aylarında yaşanan düşüş sırasında, 64.000 ila 67.000 dolar civarında iki dip yaptıktan sonra yeniden güç kazanarak 75.800 dolardaki boyun çizgisinin üstüne çıkmıştı. Bu bölge, teknik analizde “W formasyonu” olarak adlandırılan yapının kırılım noktasıydı ve başarılı bir yükseliş rallisini başlattı. Kısa süre önce 82.000 dolar seviyelerini gören BTC, şu anda tekrar bu kritik boyun çizgisinden destek alıp alamayacağını test ediyor.

Günlük kapanışlarda fiyatın 75.811 dolar üzerinde kalması, analistlerce yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Man of Bitcoin isimli analistin paylaştığı grafikte, destek bölgesi korunursa sıradaki hedefin 90.000 doların üzerindeki fiyat hareketleri olabileceği ifade edildi. Ayrıca, direncin hemen üstünde 97.835 dolar civarında yeni bir baraj öne çıkıyor.

Ancak eğer gün sonu kapanış destek seviyesinin altında gerçekleşirse, “W formasyonu” geçersiz kalabilir ve BTC yeniden düzeltme sürecine dönebilir.

Hareketli Ortalama Desteği Devam Ediyor

Bitcoin’in yükselişini korumasında hareketli ortalamaların önemi de dikkat çekiyor. Super฿ro tarafından paylaşılan grafiğe göre, fiyat pullback sonrası 76.769 dolar civarı işlem görüyor ve 50 ile 100 günlük üstel hareketli ortalamaların (EMA) yakınında seyrediyor.

Grafikte, 50 günlük EMA 76.725 dolar, 100 günlük EMA ise 76.854 dolar seviyesinde yer alıyor. Bitcoin’in bu ortalamalar üzerinde kapanış yapması, kısa vadede alış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca, basit hareketli ortalama (SMA) tarafında da fiyatın 100 günlük SMA olan 75.841 doların üzerinde olduğu görülüyor.

2025’in düşük seviyeleri de yine aynı destek bandında toplanmış durumda. Dolayısıyla, 75.800 76.800 dolar aralığı hem teknik hem de tarihsel olarak öne çıkıyor. Mevcut tabloya göre BTC bu aralığı koruduğu sürece, son yükselişlerin ardından yaşanan geri çekilme doğal bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Analistlere göre, hem hareketli ortalamaların hem de W formasyonunun destek seviyeleri korunduğu sürece BTC’de 90.000 dolar hedefine yönelik beklentiler geçerliliğini sürdürüyor. Ancak, önemli desteklerin aşağı yönlü kırılması durumunda teknik yapı zayıflayabilir.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre Bitcoin, 76.973 dolar civarında seyrediyor ve destek bölgesindeki tutunuş piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.