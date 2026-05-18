Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Beyaz Saray, yaklaşık 328.000 BTC’lik Stratejik Bitcoin Rezervinde yasal sürecin tamamlandığını duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de Stratejik Bitcoin Rezervi için yasal süreç tamamlandı ve açıklama yakında geliyor.
  • Yaklaşık 328.000 BTC’lik rezerv, büyük siber davalardan elde edilen varlıkları içeriyor.
  • Kongre'de rezervin alım ve tutma şartlarını netleştiren iki yasa tasarısı gündemde.
  • ⚡ Kritik nokta: Sık yaşanan güvenlik açıkları, bu rezervin zincir üstü gözetimle güçlendirilmesini zorunlu kıldı ve $BTC krizini önlemeyi hedefliyor.
COINTURK
COINTURK

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri’nin oluşturduğu Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) ile ilgili yeni detayları kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Üst düzey bir yetkili, yönetim ekibinin bu rezervin kurulmasına ilişkin kritik yasal düzenlemeleri tamamladığını belirtti. Böylece geçen yıl atılan adımların ardından SBR’de önemli bir eşiğe gelindi.

İçindekiler
1 Stratejik Bitcoin Rezervi’nde son aşamaya gelindi
2 Güvenlik açıkları ve ek yasal düzenlemeler
3 Mevzuat süreci ve yeni teklifler

Stratejik Bitcoin Rezervi’nde son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Donald Trump, 6 Mart 2025’te imzaladığı kararnameyle Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulmasını resmileştirmişti. O tarihten bu yana, birçok federal kurum Bitcoin varlıklarının yasal muhafazasına ve raporlanmasına dair yeni standartların belirlenmesi için koordineli çalışma yürütüyor. Yönetim danışman ekibinin başındaki Patrick Witt, ekibin hem yasal hem de operasyonel olarak kritik adımlar attığına, altyapının sadece geleneksel altın değil, dijital varlıklara özel olacak şekilde tasarlandığına dikkat çekti. Witt’in yardımcısı Harry John ise, kurumlararası inceleme sürecinin liderliğini yaptı ve yurtiçi hukuk görüşlerinin alınmasını sağladı.

SBR’nin elinde şu anda yaklaşık 328.372 BTC bulunuyor; bu rakam, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık yüzde 1,6’sına denk geliyor. Bu varlıkların büyük bölümünü kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü el koyma işlemleri ve mal varlığı müsadereleri sonucunda elde edilen Bitcoin’ler oluşturuyor. İçlerinde Silk Road soruşturmasından ve 2022 Bitfinex saldırısından elde edilen varlıklar da bulunuyor. Trump’ın kararnameyle, ABD Hazine Bakanlığı’nın rezervde yer alan bu Bitcoin’leri satması da kesin olarak yasaklanmış durumda.

Patrick Witt, bu gelişmelerin birkaç haftaya duyurulması için planlama yapıldığını geçen aylarda Las Vegas’ta gerçekleştirilen Bitcoin 2026 konferansında da açıklamıştı. Son röportajında da takvimin aynı şekilde ilerlediğini ve özel anahtar güvenliği ile saklama süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Güvenlik açıkları ve ek yasal düzenlemeler

Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulması için atılan bu adımların arkasında, ABD’de yaşanan yüksek profilli kripto para güvenlik açıklarının büyük etkisi oldu. ABD Başkanlık Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi Yöneticisi Patrick Witt, yakın zamanda gerçekleşen ve ABD Federal Polis Teşkilatı’na (U.S. Marshals Service) ait güvenlik açığını örnek gösterdi. Olayda, sözleşmeli çalışan John Daghita’nın 2025 sonunda 46 milyon dolar değerinde kripto parayı zimmetine geçirmekle suçlandığı, FBI’ın 2026 başında iz sürdüğü ve şüpheliyi yakaladığı belirtiliyor.

Benzer şekilde, Ekim 2024’te yaşanan başka bir hırsızlıkta da 24 milyon dolarlık dijital varlığın usulsüz şekilde ele geçirildiği tespit edildi. Witt, bu tür vakaların rezervin kurulmasının neden hayati olduğuna dair açık bir örnek olduğunu vurgulayarak, denetimli ve bağımsız bir kripto saklama ve gözetim mekanizmasına duyulan ihtiyaca işaret etti.

Dijital varlık saklama konusunda yaşanan son olaylar, Cumhurbaşkanı’nın Stratejik Bitcoin Rezervi’ni oluşturmasının neden bu kadar gerekli olduğunu açıkça gösteriyor.

Mevzuat süreci ve yeni teklifler

Kongre üyeleri son dönemde SBR’nin yasal statüsünü güçlendirmek için iki ayrı yasa tasarısı hazırladı. Nadir görülen bu çift kollu yasama sürecinde, Temsilciler Meclisi üyesi Nick Begich, önceki adı BITCOIN Act olan girişimini American Reserves Modernization Act (ARMA) olarak yeniden adlandırdı. Bu yeni yasal düzenleme, Hazine Bakanlığı’na beş yıl boyunca yılda azami 200.000 BTC almak ve bu varlıkların 20 yıl boyunca tutulmasını zorunlu kılmak gibi önemli yetkiler getiriyor.

Senatör Cynthia Lummis ise, Kongre’nin yaz tatiline girmeden önce teklifin genel kurulda oylanması gerektiğini söyledi. Lummis’e göre, yaklaşan seçim dönemi nedeniyle takvim daralacak. Eğer yasa geçerse, ABD Hazine Bakanlığı 2026’nın son çeyreğinden itibaren piyasalardan doğrudan Bitcoin alımına başlayabilecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Depot 2026’da batınca 9 bin ATM kapatıldı

Bitcoin 74-75 bin dolar bandında kilit destek eşiğinde

Bitcoin haftaya TBO bulutunda başladı gözler 75.644 dolarda

İran bitcoin destekli denizcilik sigortasını duyurdu hormuz’dan geçen gemiler için yıllık 10 milyar dolar gelir hedefleniyor

Btc 77 bin doların altında seyrederken 75 bin dolar desteği yakından takip ediliyor

BTC 76 bin dolara çekildi büyük yatırımcıdan 24.869 coin alımı geldi

Bitcoin haftasonu 4.100 dolar geriledi 80 milyar dolar silindi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Depot 2026’da batınca 9 bin ATM kapatıldı
Bir Sonraki Yazı Avax fiyatı son 24 saatte %2,32 düşüşle 9 dolar seviyesine geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avax fiyatı son 24 saatte %2,32 düşüşle 9 dolar seviyesine geriledi
Avalanche (AVAX)
Bitcoin Depot 2026’da batınca 9 bin ATM kapatıldı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 74-75 bin dolar bandında kilit destek eşiğinde
BITCOIN (BTC)
Ethereum Foundation’da art arda üst düzey ayrılıklar yaşanıyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin haftaya TBO bulutunda başladı gözler 75.644 dolarda
BITCOIN (BTC)
Lost your password?