Beyaz Saray, yaklaşık 328.000 BTC’lik Stratejik Bitcoin Rezervinde yasal sürecin tamamlandığını duyurdu

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri’nin oluşturduğu Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) ile ilgili yeni detayları kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Üst düzey bir yetkili, yönetim ekibinin bu rezervin kurulmasına ilişkin kritik yasal düzenlemeleri tamamladığını belirtti. Böylece geçen yıl atılan adımların ardından SBR’de önemli bir eşiğe gelindi.

Stratejik Bitcoin Rezervi’nde son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Donald Trump, 6 Mart 2025’te imzaladığı kararnameyle Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulmasını resmileştirmişti. O tarihten bu yana, birçok federal kurum Bitcoin varlıklarının yasal muhafazasına ve raporlanmasına dair yeni standartların belirlenmesi için koordineli çalışma yürütüyor. Yönetim danışman ekibinin başındaki Patrick Witt, ekibin hem yasal hem de operasyonel olarak kritik adımlar attığına, altyapının sadece geleneksel altın değil, dijital varlıklara özel olacak şekilde tasarlandığına dikkat çekti. Witt’in yardımcısı Harry John ise, kurumlararası inceleme sürecinin liderliğini yaptı ve yurtiçi hukuk görüşlerinin alınmasını sağladı.

SBR’nin elinde şu anda yaklaşık 328.372 BTC bulunuyor; bu rakam, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık yüzde 1,6’sına denk geliyor. Bu varlıkların büyük bölümünü kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü el koyma işlemleri ve mal varlığı müsadereleri sonucunda elde edilen Bitcoin’ler oluşturuyor. İçlerinde Silk Road soruşturmasından ve 2022 Bitfinex saldırısından elde edilen varlıklar da bulunuyor. Trump’ın kararnameyle, ABD Hazine Bakanlığı’nın rezervde yer alan bu Bitcoin’leri satması da kesin olarak yasaklanmış durumda.

Patrick Witt, bu gelişmelerin birkaç haftaya duyurulması için planlama yapıldığını geçen aylarda Las Vegas’ta gerçekleştirilen Bitcoin 2026 konferansında da açıklamıştı. Son röportajında da takvimin aynı şekilde ilerlediğini ve özel anahtar güvenliği ile saklama süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Güvenlik açıkları ve ek yasal düzenlemeler

Stratejik Bitcoin Rezervi’nin kurulması için atılan bu adımların arkasında, ABD’de yaşanan yüksek profilli kripto para güvenlik açıklarının büyük etkisi oldu. ABD Başkanlık Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi Yöneticisi Patrick Witt, yakın zamanda gerçekleşen ve ABD Federal Polis Teşkilatı’na (U.S. Marshals Service) ait güvenlik açığını örnek gösterdi. Olayda, sözleşmeli çalışan John Daghita’nın 2025 sonunda 46 milyon dolar değerinde kripto parayı zimmetine geçirmekle suçlandığı, FBI’ın 2026 başında iz sürdüğü ve şüpheliyi yakaladığı belirtiliyor.

Benzer şekilde, Ekim 2024’te yaşanan başka bir hırsızlıkta da 24 milyon dolarlık dijital varlığın usulsüz şekilde ele geçirildiği tespit edildi. Witt, bu tür vakaların rezervin kurulmasının neden hayati olduğuna dair açık bir örnek olduğunu vurgulayarak, denetimli ve bağımsız bir kripto saklama ve gözetim mekanizmasına duyulan ihtiyaca işaret etti.

Dijital varlık saklama konusunda yaşanan son olaylar, Cumhurbaşkanı’nın Stratejik Bitcoin Rezervi’ni oluşturmasının neden bu kadar gerekli olduğunu açıkça gösteriyor.

Mevzuat süreci ve yeni teklifler

Kongre üyeleri son dönemde SBR’nin yasal statüsünü güçlendirmek için iki ayrı yasa tasarısı hazırladı. Nadir görülen bu çift kollu yasama sürecinde, Temsilciler Meclisi üyesi Nick Begich, önceki adı BITCOIN Act olan girişimini American Reserves Modernization Act (ARMA) olarak yeniden adlandırdı. Bu yeni yasal düzenleme, Hazine Bakanlığı’na beş yıl boyunca yılda azami 200.000 BTC almak ve bu varlıkların 20 yıl boyunca tutulmasını zorunlu kılmak gibi önemli yetkiler getiriyor.

Senatör Cynthia Lummis ise, Kongre’nin yaz tatiline girmeden önce teklifin genel kurulda oylanması gerektiğini söyledi. Lummis’e göre, yaklaşan seçim dönemi nedeniyle takvim daralacak. Eğer yasa geçerse, ABD Hazine Bakanlığı 2026’nın son çeyreğinden itibaren piyasalardan doğrudan Bitcoin alımına başlayabilecek.