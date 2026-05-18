Bitcoin haftaya TBO bulutunda başladı gözler 75.644 dolarda

Bitcoin hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Cumartesi günü yüzde 1,22 değer kaybeden BTC, pazar günü ise yüzde 8,88 gibi belirgin bir düşüş yaşadı. Haftanın ilk günü açılışında ise Bitcoin’in fiyatı günlük grafikte TBO bulutunun içine kadar indi.

Destekler kırıldı, düşüş sinyalleri güçlendi

Geçen hafta çarşamba günü fiyat 79.000 dolar seviyesinin altına inerek mart sonundan bu yana devam eden yükseliş hareketinde önemli bir desteğin kaybedildiğini gösterdi. Bu seviyenin ardından cuma günü de bir diğer destek çizgisi geçilemedi ve fiyat bu seviye altında kapandı.

Günlük RSI, 33,45 düzeyine kadar geriledi. Son olarak nisanda test edilen pivot desteği ise RSI’da 31,45 seviyesindeydi. TBO göstergesinde cuma ve hafta sonunda iki ayrı negatif uyumsuzluk (bearish divergence) oluştu. On-balance volume (OBV) göstergesi de hareketli ortalamasının altına inmiş durumda. Bu gelişmeler piyasa analistleri tarafından “düşüş öncesi sıkışma” olarak yorumlandı.

MooninPapa takma adıyla bilinen analist, “Bitcoin bulutun içine girince genellikle yatay hareket ve ardından yeni bir geri çekilme beklenir. Bulutun alt bandı olan 75.644 dolar şu an için en kritik seviye olarak izleniyor.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Tüm bu teknik işaretler bir araya geldiğinde, hem TBO bulutu, hem kırılan destek seviyeleri hem de ardışık düşüş sinyalleri, kısa vadede Bitcoin’de yukarı yönlü bir tepkinin zorlaştığına işaret ediyor.

Stablecoin hakimiyetinde 2021’den bu yana ilk kez çizgi aşıldı

Hafta sonunda Bitcoin grafiği kadar dikkat çeken bir diğer gösterge ise stablecoin hakimiyet oranı oldu. Bu oran cuma günü kilit kırmızı dönüş çizgisinin üzerine çıktı ve hafta sonu boyunca yükselmeye devam etti. Grafikte, TBO bulutunun üst bandına kadar ulaşan bu yükselişin 2021 tepe döneminden bu yana ilk kez yaşandığı vurgulandı.

Hafta kapanışında stablecoin hakimiyetinde RSI göstergesi de geçmişte başlıca zirve ve sert düşüş öncesinde test edilen koşulları yeniden ortaya koydu. Analistler, eğer bu oran TBO bulutunun yukarısında kapanırsa hedefin yüzde 13 seviyesi olabileceğine dikkat çekiyor.

Stablecoin hakimiyetiyle Bitcoin hakimiyeti aynı anda artarsa, piyasa genelinden BTC’ye geçiş yaşanıyor demektir. Ancak stablecoin oranı yükselirken Bitcoin payı düşüyorsa, piyasada daha temkinli bir karakterin öne çıktığına işaret ediliyor.

Ethereum ve ETHBTC paritesinde baskı devam ediyor

Ethereum tarafında da görünüm zayıf kaldı. 17 Nisan’da kısa bir süreyle bulutun üstüne çıkan fiyat, bir sonraki işlem gününde tekrar satış baskısına girdi. Şu anki teknik şekil, Ethereum için “ayı bayrağı” formasyonu olarak değerlendiriliyor. Yapıya göre, formasyon tam anlamıyla çalışırsa, fiyatın 1.000 dolara kadar çekilebileceği öngörülüyor.

ETH hakimiyeti, nisanda oluşan zirveden düşerek yeniden zayıf seyre geçti. Aynı analizde, ETHBTC paritesinde de TBO kırılması yaşandığı, haftalık RSI’ın da yeni bir dip kaydettiği belirtiliyor. Son beş yılda bu paritede istikrarlı bir düşüş trendi hakim oldu.

Cuma günü CME vadeli işlemlerinde Bitcoin’de fiyat 78.675 dolarda, Ethereum’da ise 2.205 dolarda boşluk bırakarak kapandı. CME gap’leri tarihsel olarak sıklıkla kapanıyor; ancak bu sürecin zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Diğer yandan, toplam kripto para piyasasında da ikinci bir negatif uyumsuzluk sinyali tespit edildi. Kripto para toplam piyasa değerinin bulut altına inmesi halinde, 2,18 trilyon dolarlık seviye önemli destek olarak öne çıkıyor.

Makro göstergelerde olumsuz tablo öne çıkıyor

Dolar endeksi olan DXY’de 99,516 hedef bölgesi yukarı yönlü hareketler için izlenirken, USDJPY paritesinde 160 sınırı yeniden tedirginlik yarattı. VIX endeksi ise düşük korku seviyelerinde bulut içinde seyrediyor. Makro göstergelerin mevcut durumunun, Bitcoin için güçlü bir toparlanmayı şimdilik desteklemediği ifade ediliyor.

Kısa vadede Bitcoin’de bir tepki ihtimali teknik olarak açılsa da, TBO bulutunun içindeki hareket, kırılan destek bölgeleri ve ardı ardına gelen negatif göstergeler, piyasada konsolidasyonun bir süre daha sürebileceğine işaret ediyor.