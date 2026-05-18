Bitcoin 74-75 bin dolar bandında kilit destek eşiğinde

Bitcoin hafta sonu boyunca 80 bin dolar seviyesini aşmakta zorlandı ve son iki yıl içinde defalarca önemli bir destek noktası olarak öne çıkan 74-75 bin dolar aralığına doğru geri çekildi. Bazı kripto para analistleri, bu fiyat aralığındaki bir sonraki denemenin mevcut düşüş süreci içinde en kritik destek testi olacağı görüşünü dile getiriyor.

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Ardi isimli kripto para analisti, söz konusu fiyat bandının son iki yılda hem direnç hem de destek olarak belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. 2024’ün ilk çeyreğinde uzun süre aşılamayan bu seviyenin, ilerleyen dönemde Bitcoin’in 126 bin dolar gibi zirve bölgesine yaklaşmasında temel dayanak noktası olduğu belirtiliyor. Ardi’ye göre bu bandın yeniden test edilmesi, aşağı yönlü baskının artması halinde piyasada güçlü bir sınav anlamı taşıyor. Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 5,78’lik düşüşle 77 bin 900 dolara kadar indi.

Bir diğer piyasa analisti Alex Wacy ise 70 bin dolar eşiğine dikkat çekiyor. Wacy, bu noktanın üzerinde tutunmanın yeniden 85-90 bin dolar aralığına tırmanış ihtimalini gündeme getirebileceğini, aksi durumda ise fiyatın 50-60 bin dolar bandına kadar geri çekilebileceğini belirtiyor.

Piyasa göstergelerinde zayıflama sinyali

Bitcoin araştırmacısı Axel Adler Jr., fiyatın bu ay 82 bin doların üzerinde tutunamaması ardından Bitcoin boğa-ayı yapı endeksinin yeniden negatif bölgeye geçtiğini aktardı. Bu endeks, spot ETF talebi, yatırımcı aktivitesi, borsa transferleri ve kısa vadeli fiyat hareketiyle bağlantılı toplam altı göstergenin ortalamalarını takip ediyor. Endeksin artı değer alması piyasalarda alıcıların baskın olduğunu, eksiye dönmesi ise satıcı baskısının arttığını gösteriyor.

Endeksteki olumlu sinyal yalnızca üç işlem günü sürdü. 6 Mayıs’ta endeks tekrar artı dayken, Bitcoin fiyatı 82 bin dolara yaklaştı. Ancak 17 Mayıs’ta değer -23,49’a sert çekildi ve böylece satıcıların yeniden hakimiyet kurduğu anlaşıldı.

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın son raporunda ise borsalara transfer edilen Bitcoin hacminin dikkate değer biçimde yükseldiği, özellikle altı ila on iki ay arasında alım yapan yatırımcılardan gelen satış baskısının arttığı açıklandı. Bu coinlerin ortalama alış fiyatı yaklaşık 110 bin 851 dolar olarak kayda geçti; bu da söz konusu yatırımcıların son fiyat düşüşüyle büyük oranda gerçekleşmemiş zarara uğradığını ortaya koydu.

Hareketlilikte eski coinler öne çıkıyor

Piyasadaki son dalgalanmalar sırasında borsalarda işlem gören daha eski tarihli Bitcoin’lerin oranı da çarpıcı biçimde artmış durumda. Verilere göre, bu kategorideki coinlerin transfer oranı yüzde 10,54 seviyesine yükseldi. Normal koşullarda 1’in altında seyreden bu oranın sert çıkışı, tecrübeli yatırımcıların da piyasadaki olumsuz havadan etkilenerek satış yapmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor. Piyasa analisti Easy On Chain, yatırımcı psikolojisinin ve satış davranışlarının özellikle düşüş dönemlerinde kısa vadeli yönelimlere göre hızla değişebildiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Bitcoin piyasasında uzun vadeli tutucu adreslerden gelen hareketlerin borsalardaki satış baskısını zaman zaman artırabileceği, destek seviyelerinin ise bu noktada belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Tüm bu göstergeler, mevcut durumda Bitcoin’in teknik desteklerinin ve yatırımcı davranışlarının yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.