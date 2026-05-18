Bitcoin Depot 2026’da batınca 9 bin ATM kapatıldı

Kuzey Amerika’nın en büyük Bitcoin ATM ağına sahip olan Bitcoin Depot, ABD’de iflas başvurusu yaptıktan sonra ülkedeki tüm ATM cihazlarını kapattı. Atlanta merkezli şirketin bu hamlesinde hem sürdürülemez hale gelen iş modeli hem de artan eyalet düzenlemelerinin etkili olduğu belirtildi.

Mali Sıkıntılar Operasyonu Bitirdi

Nasdaq’ta BTM koduyla işlem gören Bitcoin Depot’un ABD’nin Texas eyaletinde iflas için başvuruda bulunduğu açıklandı. Şirket faaliyetlerini tamamen durduracağını ve sahip olduğu varlıkları mahkeme gözetiminde satmayı planladığını duyurdu. 2026’nın ilk çeyreğinde şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yarı yarıya gerilerken, brüt kârında ise %85’lik bir düşüş yaşandı ve 4,5 milyon dolara kadar geriledi. Bitcoin Depot, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 12,2 milyon dolar gelir açıklamışken bu yıl 9,5 milyon dolar net zarar bildirdi.

Bitcoin Depot CEO’su Alex Holmes, iflas başvurusunda eyaletlerin getirdiği yeni düzenlemelerin şirketin finansal durumunu önemli ölçüde etkilediğini belirtti ve uygulanmakta olan iş modelinin mevcut regulasyonlar altında sürdürülemez hale geldiğini aktardı.

Bitcoin Depot’un ATM’lerinde işlem yapan bireysel müşterilerden her bir işlem için %8 ile %20 arasında komisyon alınıyordu. Başlangıçta, telefondan kripto almak çoğu kullanıcı için karmaşık bulunurken, ATM kullanımı makul bir tercih olarak görülüyordu. Ancak Coinbase ve Cash App gibi regüle edilen uygulamalar sayesinde, bugün bu işlemler çok daha kolay hale geldi ve işlem ücretleri de %1’in altına düştü.

Şirketin marketler, benzin istasyonları ve eczanelerde bulunan 9 bini aşkın fiziksel ATM cihazının bakımı ise işlem hacimleri düşünce büyük bir mali yüke dönüştü ve gelirlerde düşüş yaşanmasına neden oldu. Tüm bu koşullar, devlet kurumlarının sıkılaşan gözetimi başlamadan dahi şirketin finansal yapısını zora soktu.

Regülasyonlar ve Davalar Baskıyı Artırdı

ABD’de bazı eyaletler, Bitcoin ATM’lerine işlem limiti ve sıkı lisans gereklilikleri getirince sektördeki yük iyice arttı. Hatta bazı eyaletlerde bu cihazlar tamamen yasaklandı. Düzenlemeler, işletme lisansı, günlük ve aylık işlem limitlerine kadar detaylı zorunluluklar getirdi.

Ayrıca Massachusetts Başsavcısı, Şubat 2026’da Bitcoin Depot’a karşı dava açtı. Bu davada şirket ATM’lerinin, eyalet sakinlerini hedef alan dolandırıcılıklara aracılık ettiğine dair iddialar öne sürüldü. Yapılan incelemede, Massachusetts’teki ATM’lerden elde edilen gelirin yarısından fazlasının dolandırıcılıkla ilişkili olduğu ve eyalet halkının bu yolla 10 milyon dolardan fazla kayıp yaşadığı tespit edildi.

Bunun yanında, Connecticut Bankacılık Departmanı da Nisan 2026’da Bitcoin Depot’un lisansının iptal edilmesine yönelik bir karar almış ve geçici olarak faaliyetlerin durdurulmasını istemişti. Şirketin yaşadığı sorunlar, hem finansal hem hukuki baskıların artmasına yol açtı.

Kripto ATM Sektörü Tehlikede mi?

Bitcoin Depot’un hızlı çöküşü, kripto ATM sektörünün geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretlerine neden oldu. Cryptopolitan’ın verilerine göre, sadece geçen yıl kripto ATM dolandırıcılıklarında tespit edilen zarar 389 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı; bu da 2024’e kıyasla yüzde 58’lik bir artış anlamına geliyor. Dolandırıcılık vakalarındaki bu artış, regülatörlerin sektöre daha yakından bakmasına yol açtı.

Şirket, 2023 yılında daha az kişinin kriptoya erişimi olduğu ve ATM’lerin popülerlik kazandığı bir dönemde halka açılmıştı. Ancak günümüzde çok sayıda uygulama, platform, yatırım fonu ve ödeme hizmeti, ATM’ye gitmeye gerek kalmadan hızlı ve düşük maliyetle kripto para alınmasını sağlıyor.

Bitcoin Depot’un Kanada’daki şirketleri de bu sürece dahil edildi ve burada ayrı bir yeniden yapılandırma planlandığı bildirildi. Diğer uluslararası iştiraklerin ise yerel yasalara göre kademeli biçimde faaliyetlerine son vermesi bekleniyor.

Kapanan Bitcoin Depot, ABD genelinde 47 eyalette hizmet verirken, BDCheckout isimli ödeme çözümünü de 31 eyaletteki mağazalarda sunuyordu. Şimdi ise, bu iflasın sektör genelinde mi bir çözülme başlatacağı, yoksa sadece firmanın rekabette geri kalmasından mı kaynaklandığı henüz netleşmiş değil.