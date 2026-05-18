HYPE fiyatı Bitwise ETF hamlesiyle gün içinde %3 yükseldi

Kripto piyasasında son dönemde artan dalgalanmalara rağmen, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE bugün önemli ölçüde değer kazandı. Bitcoin ve diğer büyük dijital varlıklar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim nedeniyle aşağı yönlü seyir izlerken, HYPE fiyatında görülen artış dikkat çekti.

Bitwise yönetiminden kritik HYPE kararı

Bu yükselişin arkasında, varlık yöneticisi Bitwise’ın Bitwise Hyperliquid ETF ürününe ilişkin yeni politikasını duyurması önemli rol oynadı. Şirkete göre, artık BHYP kodu ile New York Borsası’nda işlem gören ETF’in yönetim ücretinin yüzde 10’u doğrudan HYPE tokeni alımında kullanılacak ve bu varlıklar Bitwise’ın bilançosunda tutulacak. Bitwise bu kararı, Hyperliquid protokolünün önemli bir bölümünü oluşturan gelir paylaşımı ve token yakma modeline atıfta bulunarak açıkladı.

Bitwise, “Gelirin yüzde 99’u HYPE alım ve yakımına aktarılırken, yönetim ücreti gelirini de aynı modele entegre ediyoruz” ifadelerine dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Bitwise Hyperliquid ETF, HYPE’a dolaylı yatırım olanağı sunuyor ve fon yapısında staking (kilitleme) ödülleri de öngörülüyor. Lansmandan sonraki ilk gün yaklaşık 4,31 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan fon, yılın en güçlü alternatif coin ETF lansmanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Fon rekabeti ve büyük yatırımcı ilgisi

Bitwise ve rakibi 21Shares tarafından sunulan Hyperliquid ETF ürünlerinin toplamda 12,64 milyon dolardan fazla net varlığa ve 5 milyon doların üzerinde net girişe ulaştığı belirtiliyor. 21Shares’in fonundaki toplam varlık miktarı ise yaklaşık 11,64 milyon dolar seviyesinde.

HYPE ayrıca balina olarak nitelendirilen büyük yatırımcıların birikimiyle de öne çıkıyor. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain’e göre, risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz bağlantılı bir cüzdan son dönemde 372 bin adet HYPE daha topladı ve toplam alınan miktar nisan ortasından bu yana 90,87 milyon dolara ulaştı.

Protokol büyümesi ve güncel veriler

Hyperliquid, yalnızca kripto türevleriyle sınırlı kalmayıp, HIP-3 erken işlem sistemiyle de öne çıkıyor. Bu sistem aracılığıyla kullanıcılar, SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi beklenen listelemelere dayalı vadeli sözleşmelerde toplamda 120 milyar dolar üzerinde işlem hacmini geçti. Ayrıca protokolde gerçek varlık işlemlerindeki açık pozisyon tutarı rekor kırarak 2,6 milyar dolara ulaştı ve son iki ayda yüzde 100 büyüme sergiledi.

Diğer yandan, platformun AQAv2 altyapısı kapsamında Circle ve Coinbase’in iş birliğiyle ABD merkezli sabit coin USDC ana para birimi olarak konumlandı; her iki şirket de sisteme 500 bin adet HYPE stake etti.

Regülasyon, teknik görünüm ve fiyat aralığı

ABD’li ana borsa operatörleri CME ve ICE’ın, Hyperliquid platformunun merkeziyetsiz türev piyasası yapısı nedeniyle ülke düzenleyicilerine inceleme çağrısında bulunması, regülasyon tarafında önemli bir başlık oluşturdu. Ancak Hyperliquid yönetimi, blok zinciri üzerinde şeffaf kayıt altyapısıyla düzenleyici denetimi kolaylaştırdıklarını iddia ediyor.

Teknik göstergelerde ise HYPE fiyatının 46 dolar civarındaki ana direnç bölgesinin hemen altında kaldığı görülüyor. Gün içinde 45,33 dolara kadar yükselen fiyat, bir sonraki hamlede bu seviyeyi aşarsa, 50 dolar hedefi öne çıkabilir. Buna karşın, 46-47 dolar aralığındaki yoğun satış baskısı nedeniyle konsolidasyon ihtimali de masada yer alıyor. HYPE’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) halen aşırı alım bölgesine ulaşmadığı için yükselişin devamı mümkün; olası bir geri çekilmede ise ilk destek 38 dolar, bu seviyenin altı ise 35 dolar olarak takip ediliyor.