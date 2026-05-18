Sui ağında Storage Fund mekaniğiyle dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor

Sui blokzinciri, öne çıkan 10 milyar adetlik toplam token arzı sınırının ötesine geçen özgün bir token ekonomik sistemiyle dikkat çekiyor. Sistemin merkezinde ise Storage Fund isimli özel bir havuz yer alıyor. Bu fon, hem ağ kullanıcılarını hem de gelecekteki doğrulayıcıları ödüllendirecek şekilde tasarlanmış. Böylece ekosistemde sürdürülebilirlik ve teşvik dengesi kuruluyor.

Storage Fund nedir ve nasıl çalışıyor?

Sui ağında zincire veri ekleyen her işlem için kullanıcılar bir depolama ücreti ödüyor. Toplanan bu ücretler doğrudan doğrulayıcılara gitmiyor, bunun yerine protokol düzeyinde tutulan Storage Fund’a aktarılıyor. Sistem, temel olarak blockchain üzerindeki veri depolamanın uzun vadeli maliyetini karşılamak için oluşturulmuş.

Storage Fund’daki SUI tokenları, ağda staking faaliyetine katılıyor ve getiri elde ediyor. Elde edilen bu staking ödülleri, doğrulayıcılara tarihi zincir verisini sakladıkları için ödeniyor. Ancak fonun ana bakiyesi hiçbir şekilde harcanmıyor, sadece elde edilen getiriler doğrulayıcılara dağıtılıyor. Böylece fonun sürekli olarak ayakta kalması sağlanıyor.

Bu yapı, özellikle yeni doğrulayıcılar için önemli. Çünkü Sui üzerinde çalışmaya başlayan her yeni doğrulayıcı, daha önce işlenmiş tüm işlem geçmişini saklamakla yükümlü. Storage Fund, bu yükün maliyetini doğrudan karşılayarak ağ bütünlüğünü koruyor.

Sui’de ağı kullanan geçmiş dönem kullanıcıları, ödedikleri depolama ücretleriyle fonu büyüttü; gelecekte doğrulayıcı olarak sisteme dahil olacak katılımcılar ise ödüllerini bu fondan sürekli olarak alabiliyor.

Ağ büyümesi ve dolaşımdaki SUI arzı ilişkisi

Storage Fund’ın SUI ekosistemine etkisi yalnızca doğrulayıcı ödülleriyle sınırlı değil. Fon bünyesinde biriken SUI miktarı arttıkça, bu tokenlar aktif dolaşımdan fiilen çekilmiş oluyor. Böylece dolaşımdaki SUI miktarı azalıyor. Sui’de toplam token arzı 10 milyar ile sınırlandırılmış olduğu için, dolaşımdaki arzda yaşanan kalıcı azalma, sabit ya da artan taleple birlikte fiyatlara yükseliş baskısı uygulayabiliyor.

Ek olarak, Sui protokolünde dikkat çeken bir diğer mekanizma, zincirden veri silen kullanıcılara ödedikleri depolama ücretinin bir kısmının iade edilmesi. Bu sayede zincirde gereksiz veri tutmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda ekonomik davranışların dolaşımdaki SUI arzıyla doğrudan bağlantılı hale gelmesi sağlanıyor.

Kripto analist @2xnmore’a göre, şu anda SUI tutan çoğu yatırımcı ağırlıklı olarak hız, paralel işlem yürütme ve Move programlama dilinin sağladığı güvenlik gibi dinamiklere odaklanıyor. Fakat Storage Fund’ın SUI arzı üzerindeki doğrudan etkisi, henüz piyasa fiyatlarına tam anlamıyla yansımamış durumda.

Çoğu SUI sahibi tokenın toplam arzının 10 milyar ile sınırlı olduğunu biliyor fakat bu sınırın uygulamada neden önemli olduğunu belirleyen Storage Fund detayını atlıyor. Bu mekanizma, kimsenin konuşmadığı ama SUI token ekonomisinde belirleyici olan en önemli unsur.

Sui Storage Fund mekanizması, resmi dökümantasyonlarda açıkça yer alsa da, birçok bireysel yatırımcı henüz bu yapının sunduğu potansiyelin farkına varmış değil.