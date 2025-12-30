SUI

LIT Coin ve SUI Coin Aralık Sonu Analist Tahminleri

Özet

  • Sherpa LIT Coin'in 3 dolara geri dönmesini bekliyor.
  • Poppe SUI Coin ekosisteminin gücüne dikkat çekerek olası yükselişte en hızlı kazanç elde eden varlıklardan biri olacağını savunuyor.
  • SUI Coin'in yaşadığı istikrarlı düşüş 1 doları dirence çevirebilir, 2026 ilk çeyrek sürprizlerle dolu olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugün listelemeleri başlayan LIT Coin hızlı bir başlangıç yaptı ve Coinbase borsası da Lighter’a destek vereceğini açıkladı. Altcoin Sherpa yeni altcoin için ilk değerlendirmelerini paylaşırken Poppe favori altcoini olan SUI için son değerlendirmelerini paylaştı. BTC 88 bin doların üzerinde ve son 90 bin dolar testi de başarısızlıkla sonuçlandı.

LIT Coin Fiyat Tahmini

Henüz çok yeni olan LIT Coin erkenden listeleme yapan borsalarda 4 doları aştı ve altcoinlerin geneli yeni dipler yaparken lansman süreci nispeten iyi geçiyor. Altcoin Sherpa takma isimli analist bir miktar alım yaptığını ve fiyatın 3 dolara geri döneceğini yazdı. Daha fazla borsanın listeleme yapmasıyla Sherpa haklı çıkabilir.

Genel piyasa hissiyatının durumuna bağlı olarak yeni listelemelerle 4 dolara uzanan daha büyük bir tepe görmemiz de olası. Bu tarz altcoinler genellikle ilk lansman dönemlerinde zirveyi görüyor ve ardından kilit açılışlarıyla istikrarlı biçimde düşüyor. LIT Coin 250 milyonluk sirkülasyon arzıyla listelendiği için orta ve uzun vadede riskli olsa da kısa vadede kazanç getirebilir.

SUI Coin Fiyat Tahmin

Rekabet fazlasıyla kızıştı ve 2021 yılına kıyasla çok fazla layer1/layer2 altcoini var. Alternatiflerin sayısı artarken altcoinlerdeki likiditenin özellikle son çeyrekte önemli ölçüde azalması SUI Coin gibi oyuncuların yeni diplere koşmasına neden oldu. 10 Ekim dibinin ardından toparlanamayan altcoinlerden olan SUI kısa molalarla düşüşüne haftalardır devam ediyor.

Favori altcoini için Michael Poppe halen umutlu.

“Bana göre SUI kripto dünyasının en güçlü ekosistemlerinden biridir.

Temel büyüme muhteşem ve sürekli artıyor, bu da fiyat ile temel değerleme arasındaki farkın çok büyük olduğu anlamına geliyor. TVL yaklaşık 1 milyar dolar ve giderek daha fazla uygulama devreye girecek. Robinhood da bu ayın başlarında SUI’yi listeledi + New York’taki Coinbase kullanıcıları bu varlığı satın alabiliyor.

Piyasalar yeniden yükselişe geçtiği anda, sermaye performans gösterenlere geri akmalıdır.”

Altcoinlerde birkaç ay içinde hızlı bir dönüş olursa SUI iyi kazanç getirebilir ancak bu denli büyük satışların 2026 ilk çeyrek endişelerinden beslendiği de açık. Eğer beşinci kez destek bölgesine geri çekilen SUI güçlü bir tepki yükselişi başlatamazsa 1 dolar onun için de diğerleri gibi dirence dönüşebilir.

