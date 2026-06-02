Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalara taşınan 407 milyar SHIB ile 0,0000054 dolar desteğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsa girişleri 407 milyar SHIB’i aşarken fiyat 0,0000054 dolar desteğine yaklaştı.
  • 📉 Artan rezervler, piyasada satışa hazır arzın büyüdüğüne ve baskının güçlendiğine işaret etti.
  • 🧭 Teknik göstergeler zayıf kalırken $SHIB’de alım iştahının sınırlı olduğu görüldü.
  • 📌 0,0000054 dolar desteği kırılırsa kısa vadede daha derin kayıp riski öne çıkabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu üzerindeki satış baskısı, borsalara yönelen token miktarındaki artışla birlikte yeniden öne çıktı. Zincir üstü verilere göre toplam borsa girişi 407 milyar SHIB’i aştı. Piyasada yakından izlenen 390 milyar SHIB eşiğinin üzerine çıkılması, meme coin üzerindeki olumsuz görünümü güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Borsa girişleri ve rezervlerde artış
2 Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor
3 Kritik destek seviyesi izleniyor

Borsa girişleri ve rezervlerde artış

Borsa girişleri, yatırımcıların varlıklarını alım satıma açık cüzdanlara taşıdığını gösteriyor. Bu hareket tek başına doğrudan satış anlamına gelmese de piyasada hazır arzı artırdığı için çoğu zaman oynaklığın yükseldiği dönemlerden önce görülüyor. Fiyatın aynı dönemde zayıf seyretmesi, bu verinin etkisini daha da belirgin hale getiriyor.

Son zincir üstü tablo, önceki dönemde arz tarafı açısından olumlu görülen eğilimin kısmen tersine döndüğüne işaret etti. Borsa rezervleri 80,25 trilyon SHIB’in üzerine çıkarken, net akışların da güçlü biçimde pozitif kalması, borsalara giren SHIB miktarının çıkan miktardan fazla olduğunu gösterdi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Son veriler, borsalara giren SHIB miktarının çıkan miktarı belirgin biçimde aştığını ve piyasada işlem için hazır arzın büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor

Teknik görünüm de zincir üstü verilerle benzer yönde sinyal veriyor. SHIB, ilkbaharın büyük bölümünde fiyatı taşıyan yükselen kama formasyonunun altına sarktı. Bu kırılma, toparlanma ihtimalini zayıflatırken varlığı işlem aralığının alt bandına geri itti.

Tokenın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, piyasa yapısında satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. Momentum tarafında da tablo destekleyici görünmüyor. Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 36 seviyesine yakın seyrediyor. Bu gösterge, alım iştahının zayıf kaldığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genel olarak 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

SHIB’in 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, satıcıların piyasa üzerindeki hakimiyetini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Kritik destek seviyesi izleniyor

Kısa vadede en kritik bölge 0,0000054 dolar civarındaki destek alanı olarak öne çıkıyor. Alıcılar bu seviyeyi şimdiye kadar korudu, ancak aynı desteğin art arda test edilmesi savunmayı zamanla zayıflatabiliyor. Satıcıların bu tabanı aşağı kırması halinde SHIB’de ek değer kaybı riski gündeme gelebilir.

Mevcut görünümde artan borsa rezervleri ve yükselen girişler, kontrolün ayıların elinde kaldığını gösteriyor. Alım talebi kısa sürede güçlenmezse, borsalarda satışa hazır arzın büyümesi SHIB fiyatı üzerinde baskı yaratmayı sürdürebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB’de borsalara 178 milyar token döndü! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?

Bitcoin 82.000 dolardan %10’un üzerinde düşerken NEAR yükselişi sonrası 2,20 dolar desteğini test ediyor

Shiba Inu’da borsadan çıkan token miktarı son 24 saatte 164 milyarı aştı

Shiba Inu borsalardan 580 milyar token çıktı, spot işlem trafiği yüzde 283 arttı

Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi

SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor

SHIB piyasa değerinde 29. sırada, NEAR kritik farkı kapatıyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı ETF çıkışları 11 güne ulaştı! Piyasada dip tartışmasını büyüten detay ne oldu?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ETF çıkışları 11 güne ulaştı! Piyasada dip tartışmasını büyüten detay ne oldu?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ripple CTO Emeritus David Schwartz, Ripple kurucusu sayılmadığını ve XRP ödemesini çok daha sonra aldığını açıkladı
RIPPLE (XRP)
SWIFT cephesinde dikkat çeken dönüşüm! Ripple ve Stellar için hangi kapı aralanıyor?
RIPPLE (XRP)
Charles Schwab, danışmanlara yönelik spot kripto para işlemlerini 2026 yılında saklama platformunda başlatmayı planladı
Kripto Para
Bitcoin’de kritik oran %40,6’ya çıktı! Piyasa dibi için hangi seviye izleniyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?